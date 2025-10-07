ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ

Η Υγεία του λαού δεν μπορεί να εξαρτάται από τον δήθεν εθελοντισμό των επιχειρηματικών ομίλων

Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στη Βουλή με θέμα ένα ακόμα νομοσχέδιο για «σύμβαση δωρεάς», αυτήν τη φορά στο «Ωνάσειο» Νοσοκομείο, που «δένει» ακόμα περισσότερο την περίθαλψη με τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής του ΚΚΕ, μιλώντας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τόνισε τη διαφωνία του Κόμματος με το νομοσχέδιο, η οποία έγκειται στο ότι τόσο το «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο όσο και οι νέες υποδομές του θα αποτελούν μια σύγχρονη νοσοκομειακή επιχειρηματική μονάδα, καθώς και στο ότι η Υγεία του λαού δεν μπορεί να εξαρτάται από τη φιλανθρωπία και τον εθελοντισμό των επιχειρηματικών ομίλων.

Οπως υπογράμμισε, από τα αμύθητα κέρδη που είχε ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός όμιλος, με τη διαχρονικά αμέριστη στήριξη από το κράτος, έρχεται τώρα να προσφέρει ένα μικροποσό για μια σημαντική κοινωνική ανάγκη, όπως η Υγεία, με πολλαπλή στόχευση: Να προωθηθεί το δήθεν ανθρώπινο πρόσωπο του συστήματος που ζούμε και να δημιουργηθεί μια μονάδα Υγείας που θα λειτουργεί με τους όρους της αγοράς, αποτελώντας και υπόδειγμα για την προσαρμογή των δημόσιων μονάδων Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε, «πάει πολύ» η κυβέρνηση να παρουσιάζει τη συμφωνία «ως μεγάλη φιλολαϊκή κατάκτηση».

Παράλληλα στηλίτευσε τα κριτήρια που προβλέπονται για τις εργασιακές σχέσεις και το σύστημα αμοιβών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο προκαθορισμός ότι το προσωπικό που θα προσληφθεί στις νέες μονάδες με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου θα έχει ως αντιμισθία αυτήν του Δημοσίου «σημαίνει ουσιαστικά κατάργηση της διαπραγμάτευσης».

Για τον τρόπο διανομής της δωρεάς - και ειδικότερα για το γεγονός ότι τα «κινητά μέρη», δηλαδή όλα όσα είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μιας μονάδας Υγείας, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία της νοσοκομειακής επιχειρηματικής ομάδας του «Ωνάσειου» - ο Γ. Λαμπρούλης επανέφερε την επισήμανση ότι δεν πρόκειται για δωρεά που παραχωρείται στο Δημόσιο, αλλά για επένδυση με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης του νοσοκομείου.

Την ίδια στιγμή ο λαός καλείται να πληρώνει για την υγεία του, και μέσα από τους φόρους αλλά και ατομικά, για να αγοράζει ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας, συμπλήρωσε, υπενθυμίζοντας ότι το ΚΚΕ διεκδικεί να περάσει το «Ωνάσειο» υπό την πλήρη ευθύνη και λειτουργία του κράτους και να παρέχει πραγματικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες στον λαό, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.