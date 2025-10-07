Σε αρχαιρεσίες οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας

Κάλεσμα ενίσχυσης του ψηφοδελτίου της απευθύνει η «Αγωνιστική Συσπείρωση» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) στις επερχόμενες εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας την Παρασκευή 10 Οκτώβρη. Οι εκλογές γίνονται για την ανάδειξη του νέου ΔΣ και των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της ΟΣΥΠΕ.

Στη διακήρυξη τονίζεται η αναγκαιότητα για έναν μαχητικό και αγωνιστικό Σύλλογο εργαζομένων, που θα μπαίνει μπροστά για να λυθούν μια σειρά προβλήματα στις υπηρεσίες και ταυτόχρονα δεν θα σιωπά όταν οι κυβερνήσεις ξηλώνουν δικαιώματα και κατακτήσεις αιώνων, όπως συμβαίνει σήμερα με το απάνθρωπο νομοσχέδιο για τις 13 ώρες δουλειάς την ημέρα.

Ταυτόχρονα καταγγέλλει πως τα παραμύθια της κυβέρνησης της ΝΔ πως η «Ανεξάρτητη Αρχή» θα έλυνε προβλήματα, αποδείχτηκαν στην πράξη ένα μεγάλο φιάσκο, καθώς οι διοικήσεις ορίζονται από την κυβέρνηση, ενώ τέσσερα χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη, δεν έχει λυθεί ακόμα το ζήτημα της νομικής προστασίας των κλιμακίων ελέγχου, της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης βιβλιαρίων ανηλίκων αλλά και της στέγασης των κεντρικών υπηρεσιών.

«Οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες σε μεγάλο βαθμό, γιατί οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να διαταράξουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Η αναλογία Επιθεωρητών ανά εργαζόμενους και ανά παραρτήματα επιχειρήσεων χειροτερεύει χρόνο με τον χρόνο ενώ προσθέτονται συνεχώς νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα καταγγέλλει τη σύμπραξη σε ένα «ενιαίο» ψηφοδέλτιο των δυνάμεων της ΠΑΣΚΕ (ΠΑΣΟΚ), της πρώην ΑΡΣΥ (ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ) και της ΔΑΚΕ (ΝΔ) καθώς και ότι τα συνδικαλιστικά αυτά στελέχη, ανεξάρτητα από ποιον πολιτικό χώρο υπηρετούν, συμφωνούν όλοι τους στους βασικούς άξονες της αντεργατικής πολιτικής των διαδοχικών κυβερνήσεων.

Και αναδεικνύοντας το διακύβευμα μπροστά στις εκλογές, σημειώνει πως αυτό είναι το εξής: «Ποια δύναμη μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα τα δικαιώματά μας, να οργανώσει πιο αποτελεσματικά τον αγώνα μας ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις διεκδικήσεις μας, να βάλει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες για την άσχημη κατάσταση που βιώνουμε σε όλα τα επίπεδα. Και σε αυτό το ερώτημα η απάντηση είναι να βγει όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένη η "Αγωνιστική Συσπείρωση"», σημειώνει στο κάλεσμά της.

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» μπροστά στις εκλογές παλεύει για: Νέο οργανόγραμμα με διπλασιασμό των οργανικών θέσεων, σωστή γεωγραφική και ανά ειδικότητα κατανομή, και μαζικές προσλήψεις. Αμεση έκδοση ΚΥΑ για αναδρομική καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 20% αυξήσεις. Διαφάνεια σε μεταθέσεις και θέσεις ευθύνης. Προστασία του ελεγκτικού έργου χωρίς παρεμβάσεις. Ουσιαστικά μέτρα για υγεία και ασφάλεια, προσανατολισμός των ελέγχων στην προστασία των εργαζομένων. Κατασκηνώσεις για όλα τα παιδιά. Οχι στο νέο πειθαρχικό, που θέλει να επιβάλει την τρομοκρατία στους εργαζόμενους του Δημοσίου. Μόνιμο προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης, έξω οι εργολάβοι απ' τις υπηρεσίες.