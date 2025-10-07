ΕΥΒΟΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ»

Νέα αύξηση στα μεροκάματα κατάφεραν οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους

Τη νέα αύξηση στα μεροκάματα έφεραν ως αποτέλεσμα ο αγώνας και η πίεση των εργαζομένων και του Σωματείου τους στις συνεργαζόμενες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις «Κελαϊδίτης ΕΠΕ - Σκαλέζα - Μαζαράκι» στη Νέα Αρτάκη Εύβοιας.

Οπως αναφέρει το Σωματείο, σε συνάντηση που έγινε, η εργοδοσία δεσμεύτηκε για αυξήσεις 50 ευρώ τον μήνα στις καθαρές αποδοχές όλων των εργαζομένων.

«Η νέα αυτή αύξηση δεν χαρίστηκε. Είναι αποτέλεσμα των συλλογικών αγώνων και διεκδικήσεων», τονίζει το Σωματείο και προσθέτει:

«Ξέρουμε καλά ότι αυτή η αύξηση δεν αρκεί για να λύσει τα προβλήματά μας, ειδικά μέσα σε μια περίοδο που το κόστος ζωής ανεβαίνει συνεχώς. Ομως, είναι ένα ακόμα βήμα μπροστά, και μάλιστα σε συνέχεια των αυξήσεων που έχουμε ήδη κερδίσει τα προηγούμενα χρόνια, από τη στιγμή που ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί το σωματείο μας. Αυτό είναι η ζωντανή απόδειξη πως όταν είμαστε οργανωμένοι, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα».

Το σωματείο καλεί επίσης τους εργαζόμενους να μην επαναπαυτούν και να ενημερώσουν το σωματείο αν δεν εφαρμοστεί η αύξηση, ενώ τονίζει ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση ώστε να οργανωθούν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα και να συνεχιστεί η πίεση προς την εργοδοσία για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που θα κατοχυρώνει τις αυξήσεις και τα δικαιώματα που έχουν κατακτήσει με τον αγώνα τους.