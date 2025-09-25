ΤΑΪΠΕΪ - ΠΕΚΙΝΟ.- Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ταϊβάν μετά το πέρασμα του τυφώνα «Ραγκάσα», που από χτες έφτανε πλέον στη νότια Κίνα. Στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ μεγάλες περιοχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού και σχεδόν 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι πήραν εντολή να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

ΠΑΡΙΣΙ.- Καθηγήτρια νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, αφού την μαχαίρωσε 14χρονος μαθητής στη διάρκεια του μαθήματος, σε Γυμνάσιο της βορειοανατολικής Γαλλίας. Ο έφηβος συνελήφθη, αφού πρώτα κατάφερε να τραπεί σε φυγή και αφότου αυτοτραυματίστηκε. Ως μέτρο αντιμετώπισης της βίας στα σχολεία οι αρχές εξετάζουν την τοποθέτηση καμερών σε όλα τα σχολικά κτίρια και την ενίσχυση μιας σειράς μέτρων κατασταλτικού χαρακτήρα.

ΓΕΝΕΥΗ.- Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χτες ότι αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν οριστικά επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν μια πιθανή σχέση μεταξύ του αυτισμού και της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τον συσχετισμό του αυτισμού (μη επίκτητης πάθησης) με την κατανάλωση του αναλγητικού «Tylenol» στη διάρκεια της κύησης.

ΝΤΑΛΑΣ.- Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε χτες το μεσημέρι σε δομή της αμερικανικής Υπηρεσίας Τελωνείων και Ασύλου (ΙCE) στο Ντάλας. Σκοτώθηκαν τρία άτομα (το ένα ήταν ο ένοπλος δράστης) και τραυματίστηκε σοβαρά άλλο ένα. Δύο από τα τρία θύματα φέρεται ότι ήταν «παράτυποι» μετανάστες που οδηγούνταν σε κέντρο κράτησης. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, σημείωσε πως η επίθεση σημειώθηκε στο φόντο απειλών κατά των δυνάμεων επιβολής της έννομης τάξης και της υπηρεσίας ICE.