ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε αργά προχτές το βράδυ προεδρικό διάταγμα με το οποίο χαρακτηρίζει το αντιφασιστικό κίνημα Antifa «οργάνωση εσωτερικής τρομοκρατίας», στο φόντο της πρόσφατης δολοφονίας του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Τζέιμς Κερκ. Σε μια άλλη εξέλιξη, ζήτησε τον περιορισμό της κατανάλωσης παρακεταμόλης στη διάρκεια εγκυμοσύνης, λέγοντας κάτι που αμφισβητείται, ότι δηλαδή η λήψη σχετίζεται με την πρόκληση αυτισμού στα νεογνά. Ειδικοί εξηγούν ότι η παρακεταμόλη παραμένει ασφαλής όταν χρησιμοποιείται σωστά.

ΜΠΑΜΑΚΟ.- Η Μπουρκίνα Φάσο, το Μάλι και ο Νίγηρας αποσύρονται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θεωρώντας ότι αποτελεί «όργανο νεοαποικιακής καταπίεσης στα χέρια του ιμπεριαλισμού». Στην κοινή ανακοίνωσή τους οι τρεις αυτές χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, που συναποτελούν τη Συμμαχία των Κρατών του Σαχέλ (AES), αναφέρουν ότι η απόφαση έχει «άμεση ισχύ» και εντάσσεται στη βούλησή τους «να επιβεβαιώσουν πλήρως την εθνική κυριαρχία τους».

    

