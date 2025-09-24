Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
Επανεκλογή του Οζέλ στην ηγεσία του CHP

Στην προεδρία του σοσιαλδημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) επανεξελέγη ο Οζγκιούρ Οζέλ, μετά από έκτακτο συνέδριο που έγινε την Κυριακή, με φόντο τις εντεινόμενες ενδοαστικές διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Σε σύνολο 917 συνέδρων που ψήφισαν οι 835 τάχθηκαν υπέρ του Οζέλ.

Πάντως από τη διαδικασία απουσίαζαν ξανά κεντρικές προσωπικότητες του κόμματος (του μεγαλύτερου της τουρκικής αντιπολίτευσης), όπως ο πρώην ηγέτης και υποψήφιος για την προεδρία της χώρας Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, καθώς οι εσωκομματικές διαφωνίες δεν έχουν σταματήσει - όπως φάνηκε και μέσα από τις αποχωρήσεις διαφόρων, συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων που προσχώρησαν στο κυβερνών AKP.

Θυμίζουμε ότι στις 24 Οκτώβρη αναμένεται δικαστική απόφαση σχετικά με προσφυγή που έγινε για να ακυρωθεί το συνέδριο που το CHP είχε κάνει το 2023, αν και πλέον υπάρχει νέα απόφαση για την επικράτηση Οζέλ στην ηγεσία του. Η προσφυγή έγινε μετά και από αγωγές στελεχών του CHP, που έκαναν λόγο για νοθείες, πιέσεις κ.λπ.

Στο μεταξύ χτες έγιναν συλλήψεις σε βάρος στελεχών του CHP και στην Αγκυρα. Συγκεκριμένα, με εντολή της Γενικής Εισαγγελίας συνελήφθησαν 13 στελέχη της δημοτικής αρχής (όπου εδώ και χρόνια πλειοψηφούν οι δυνάμεις του CHP), με την κατηγορία οικονομικών ατασθαλιών σε 32 συναυλίες που διοργάνωσε ο δήμος κατά τη χρονική περίοδο 2021 - 2024.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Κλιμάκωση της γενοκτονίας ενός λαού από τους δολοφόνους του Ισραήλ
Οι σφοδροί ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί ξανά στην επιφάνεια
 Παζαρεύουν πολύμορφα μια «επιστροφή» στο Αφγανιστάν
Αποστολή διεθνιστικής αλληλεγγύης στους λαούς του Λιβάνου και της Παλαιστίνης
 Μήνυμα του Χαμενεΐ με αποδέκτη τις ΗΠΑ
 Γραφείο Σύνδεσης άνοιξε το ΝΑΤΟ στην Ιορδανία
 Επενδύσεις - ρεκόρ στην υπηρεσία της πολεμικής οικονομίας
 Χαμηλές προσδοκίες ανάπτυξης - σήμα για νέες ανατροπές
 Αναμένεται νέα συμφωνία για ρωσικό αέριο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ