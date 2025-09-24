ΤΟΥΡΚΙΑ

Επανεκλογή του Οζέλ στην ηγεσία του CHP

Στην προεδρία του σοσιαλδημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) επανεξελέγη ο Οζγκιούρ Οζέλ, μετά από έκτακτο συνέδριο που έγινε την Κυριακή, με φόντο τις εντεινόμενες ενδοαστικές διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Σε σύνολο 917 συνέδρων που ψήφισαν οι 835 τάχθηκαν υπέρ του Οζέλ.

Πάντως από τη διαδικασία απουσίαζαν ξανά κεντρικές προσωπικότητες του κόμματος (του μεγαλύτερου της τουρκικής αντιπολίτευσης), όπως ο πρώην ηγέτης και υποψήφιος για την προεδρία της χώρας Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, καθώς οι εσωκομματικές διαφωνίες δεν έχουν σταματήσει - όπως φάνηκε και μέσα από τις αποχωρήσεις διαφόρων, συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων που προσχώρησαν στο κυβερνών AKP.

Θυμίζουμε ότι στις 24 Οκτώβρη αναμένεται δικαστική απόφαση σχετικά με προσφυγή που έγινε για να ακυρωθεί το συνέδριο που το CHP είχε κάνει το 2023, αν και πλέον υπάρχει νέα απόφαση για την επικράτηση Οζέλ στην ηγεσία του. Η προσφυγή έγινε μετά και από αγωγές στελεχών του CHP, που έκαναν λόγο για νοθείες, πιέσεις κ.λπ.

Στο μεταξύ χτες έγιναν συλλήψεις σε βάρος στελεχών του CHP και στην Αγκυρα. Συγκεκριμένα, με εντολή της Γενικής Εισαγγελίας συνελήφθησαν 13 στελέχη της δημοτικής αρχής (όπου εδώ και χρόνια πλειοψηφούν οι δυνάμεις του CHP), με την κατηγορία οικονομικών ατασθαλιών σε 32 συναυλίες που διοργάνωσε ο δήμος κατά τη χρονική περίοδο 2021 - 2024.