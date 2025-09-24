Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΕΡΒΙΑ
Αναμένεται νέα συμφωνία για ρωσικό αέριο

Νέα τριετή συμφωνία για να προμηθεύεται ρωσικό φυσικό αέριο θα υπογράψει η Σερβία τον επόμενο μήνα, εξασφαλίζοντας 2,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας Srbijagas, Ντούσαν Μπαγιάτοβιτς.

Οπως δήλωσε στο δίκτυο RTS, η χώρα λαμβάνει ήδη «2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ημερησίως από το Αζερμπαϊτζάν» και επιπλέον «9,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα από τη Ρωσία». Είπε ακόμα ότι η μοναδική αποθήκη φυσικού αερίου της Σερβίας διαθέτει 780 εκατ. κυβικά μέτρα, με δυνατότητα αποθήκευσης επιπλέον 200 εκατ. κυβικών στην Ουγγαρία, εφόσον χρειαστεί.

Στο μεταξύ, η ρωσική εταιρεία «Gazprom Neft» μεταβίβασε στη ρωσική εταιρεία «Intelligence» το 11,3% των μετοχών που κατείχε στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS.

Στις αρχές του 2025 οι ΗΠΑ «προειδοποίησαν» τη Σερβία ότι θα επιβάλλουν κυρώσεις στη NIS αν δεν μειωθεί κάτω από το μισό το ποσοστό μετοχών που κατέχει σε αυτήν η «Gazprom Neft», την οποία η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι χρηματοδοτεί τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων είχε αναβληθεί έξι φορές, μετά από σχετικό αίτημα του Βελιγραδίου. Η τελευταία διορία θα λήξει στις 29 Σεπτεμβρίου.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Κλιμάκωση της γενοκτονίας ενός λαού από τους δολοφόνους του Ισραήλ
Οι σφοδροί ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί ξανά στην επιφάνεια
 Παζαρεύουν πολύμορφα μια «επιστροφή» στο Αφγανιστάν
Αποστολή διεθνιστικής αλληλεγγύης στους λαούς του Λιβάνου και της Παλαιστίνης
 Μήνυμα του Χαμενεΐ με αποδέκτη τις ΗΠΑ
 Γραφείο Σύνδεσης άνοιξε το ΝΑΤΟ στην Ιορδανία
 Επενδύσεις - ρεκόρ στην υπηρεσία της πολεμικής οικονομίας
 Χαμηλές προσδοκίες ανάπτυξης - σήμα για νέες ανατροπές
 Επανεκλογή του Οζέλ στην ηγεσία του CHP
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ