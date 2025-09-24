ΣΕΡΒΙΑ

Αναμένεται νέα συμφωνία για ρωσικό αέριο

Νέα τριετή συμφωνία για να προμηθεύεται ρωσικό φυσικό αέριο θα υπογράψει η Σερβία τον επόμενο μήνα, εξασφαλίζοντας 2,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας Srbijagas, Ντούσαν Μπαγιάτοβιτς.

Οπως δήλωσε στο δίκτυο RTS, η χώρα λαμβάνει ήδη «2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ημερησίως από το Αζερμπαϊτζάν» και επιπλέον «9,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα από τη Ρωσία». Είπε ακόμα ότι η μοναδική αποθήκη φυσικού αερίου της Σερβίας διαθέτει 780 εκατ. κυβικά μέτρα, με δυνατότητα αποθήκευσης επιπλέον 200 εκατ. κυβικών στην Ουγγαρία, εφόσον χρειαστεί.

Στο μεταξύ, η ρωσική εταιρεία «Gazprom Neft» μεταβίβασε στη ρωσική εταιρεία «Intelligence» το 11,3% των μετοχών που κατείχε στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS.

Στις αρχές του 2025 οι ΗΠΑ «προειδοποίησαν» τη Σερβία ότι θα επιβάλλουν κυρώσεις στη NIS αν δεν μειωθεί κάτω από το μισό το ποσοστό μετοχών που κατέχει σε αυτήν η «Gazprom Neft», την οποία η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι χρηματοδοτεί τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων είχε αναβληθεί έξι φορές, μετά από σχετικό αίτημα του Βελιγραδίου. Η τελευταία διορία θα λήξει στις 29 Σεπτεμβρίου.