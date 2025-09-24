Γραφείο Σύνδεσης άνοιξε το ΝΑΤΟ στην Ιορδανία

Γραφείο Σύνδεσης άνοιξε το ΝΑΤΟ στο Αμμάν της Ιορδανίας, στις 16 Σεπτέμβρη, με ΝΑΤΟικούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι πρόκειται για γεγονός που αποτελεί «σημαντικό ορόσημο» στις μεταξύ τους «μακροχρόνιες σχέσεις» συνεργασίας, που ξεκίνησαν πριν περίπου 30 χρόνια, στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Νότιας Γειτονίας» του ΝΑΤΟ και του «Μεσογειακού Διαλόγου».

Στο Αμμάν και στα εγκαίνια του Γραφείου Σύνδεσης ΝΑΤΟ - Ιορδανίας παρευρέθηκε ο Χαβιέρ Κολομίνα, ειδικός εκπρόσωπος του γγ του ΝΑΤΟ για τη «Νότια Γειτονία».