ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Επενδύσεις - ρεκόρ στην υπηρεσία της πολεμικής οικονομίας

Επενδύσεις - ρεκόρ κυρίως στις υποδομές, με έμφαση στην προσπάθεια στήριξης της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στην ανταγωνιστικότητα και τον στρατιωτικό εξοπλισμό, προβλέπει το σχέδιο προϋπολογισμού της Γερμανίας για το 2026, που παρουσίασε χθες στη Βουλή ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που καταρτίζεται στη Γερμανία μετά τη συνταγματική αναθεώρηση για άρση του «φρένου χρέους», με φόντο την παρατεταμένη στασιμότητα στη γερμανική καπιταλιστική οικονομία, την όξυνση των αντιθέσεων στο ευρωατλαντικό μπλοκ και την ένταση της πολεμικής προπαρασκευής.

Το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 520,5 δισ. ευρώ και δάνεια 174,3 δισ., ενώ θα υπάρξουν επιπλέον δαπάνες από το ειδικό ταμείο για τις υποδομές και την προστασία του κλίματος, το ταμείο για τις ένοπλες δυνάμεις και το Ταμείο για το Κλίμα και τον Μετασχηματισμό. Συνολικά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 630 δισ. ευρώ.

Προβλέπονται «επενδύσεις - ρεκόρ» συνολικού ύψους 126,7 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επενδύσεων άνω του 10%.

Ο Κλίνγκμπαϊλ μίλησε για «αλλαγή μοντέλου δημοσιονομικής πολιτικής». Ανέδειξε ως κεντρικές προτεραιότητες τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας στη βαριά βιομηχανία της Γερμανίας και συγκεκριμένα στη χαλυβουργία και στην αυτοκινητοβιομηχανία.

«Δεν μπορεί να επιτραπεί στον φθηνό και βρώμικο χάλυβα από την Κίνα να έρθει εδώ και να εκτοπίσει τον εγχώριο χάλυβα» και το ίδιο ισχύει και για την αυτοκινητοβιομηχανία.

83 δισ. ευρώ για στρατιωτικές δαπάνες

Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 83 δισ. ευρώ για στρατιωτικούς σκοπούς έως τα τέλη του 2026.

Σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το «Politico», μόνο το 8% των συμβάσεων αυτών (6,8 δισ. ευρώ) αφορά αμερικανικά οπλικά συστήματα, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ευνοεί κατά κύριο λόγο την ευρωπαϊκή πολεμική βιομηχανία, παρά τις πιέσεις της Ουάσιγκτον για αγορές αμερικανικών εξοπλισμών.

Μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα είναι η φρεγάτα F-127 της TKMS, με κόστος 26 δισ. ευρώ.

Προβλέπεται ενίσχυση Eurofighter Tranche 5, με δαπάνες 4 δισ. ευρώ για νέα αεροσκάφη και 1,9 δισ. ευρώ για αναβάθμιση ραντάρ.

Εκσυγχρονισμός πυραύλων Taurus: 2,3 δισ. ευρώ.

Αντιαεροπορική άμυνα: Προβλέπονται επενδύσεις σε IRIS-T SLM, πλοιοκίνητους πυραύλους και μικρής εμβέλειας συστήματα.

Αναβάθμιση πολεμικού ναυτικού: Νέα ανθυποβρυχιακά, τορπίλες και εκσυγχρονισμός υπαρχουσών φρεγατών (F-123).

Η Γερμανία είχε εγκρίνει εξοπλιστικά ύψους 17 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ την περίοδο 2020 - 2024, φθάνοντας τα 13,9 δισ. δολάρια μόνο το 2023, κυρίως λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η νέα κατεύθυνση δείχνει σαφή προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή και εγχώρια πολεμική βιομηχανία, με εταιρείες όπως οι Airbus, Rheinmetall, TKMS και Leonardo να κυριαρχούν στο νέο «αμυντικό» δόγμα της χώρας.