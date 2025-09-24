ΗΠΑ

Παζαρεύουν πολύμορφα μια «επιστροφή» στο Αφγανιστάν

Την αξία που έχει για τις ΗΠΑ η διασφάλιση ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας στην «αυλή» Κίνας και Ρωσίας βεβαιώνει νέα δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη βάση «Μπαγκράμ» στο Αφγανιστάν, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καμπούλ αλλά και τη μεθόριο με την Κίνα.

Μετά από ανάρτησή του την περασμένη βδομάδα όπου έλεγε ότι η Ουάσιγκτον «εργάζεται» για να «ανακτήσει» τη συγκεκριμένη βάση (αφού «απέχει μία ώρα από εκεί που η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά όπλα της», όπως είπε), σε νέα του ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πως «αν το Αφγανιστάν δεν δώσει την αεροπορική βάση Μπαγκράμ πίσω σε αυτούς που την έφτιαξαν, τις ΗΠΑ, θα γίνουν άσχημα πράγματα».

Από τη μεριά των Ταλιμπάν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας Φασιχουντίν Φιτράτ είπε ότι «ορισμένα πρόσωπα» θέλουν να πάρουν πίσω τη βάση μέσω μιας «πολιτικής συμφωνίας», αλλά «εμείς δεν την έχουμε ανάγκη (σ.σ. μια τέτοια συμφωνία) (...) Συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη». Αλλά και ο Αφγανός ΥΠΕΞ, Αμίρ Καν Μουτακί, δήλωσε ότι «ακόμα κι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μάς αναγνωρίσουν και ξαναχτίσουν το Αφγανιστάν ολοκληρωτικά, δεν θα δώσουμε την Μπαγκράμ».

Ενδεικτικό πάντως των διαστάσεων που αποκτούν τα παζάρια είναι δημοσίευμα της «Wall Street Journal» που κάνει λόγο για διαπραγμάτευση εγκατάστασης μιας μικρής αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Μπαγκράμ, στο πλαίσιο των «αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων»του αμερικανικού στρατού, πιθανώς με drones.