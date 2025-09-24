Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη 2025
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΡΑΝ
Μήνυμα του Χαμενεΐ με αποδέκτη τις ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «δεν θα εξυπηρετούσαν» τα συμφέροντα του Ιράν και θα αποδεικνύονταν «αδιέξοδες», τόνισε χτες το βράδυ ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε ηχογραφημένο μήνυμά του.

Ο Χαμενεΐ διαβεβαίωσε ακόμα ότι δεν πρόκειται η χώρα του «να υποκύψει στις πιέσεις σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου», επαναλαμβάνοντας την επίσημη θέση των ιρανικών αρχών πως η χώρα δεν χρειάζεται πυρηνικά όπλα και δεν έχει καμία πρόθεση να τα παράγει.

Λίγες ώρες αργότερα ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), ανακοίνωσε ότι ομάδα επιθεωρητών αναχώρησε για το Ιράν σε περίπτωση που Τεχεράνη, Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο «καταλήξουν σε συμφωνία αυτήν τη βδομάδα» για να αποτρέψουν την επαναφορά διεθνών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Ο Γκρόσι χαρακτήρισε «εντατικές» τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιεί αυτήν την περίοδο με το Ιράν, με ευρωπαϊκές χώρες και με τις ΗΠΑ.

    

