ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ

Αποστολή διεθνιστικής αλληλεγγύης στους λαούς του Λιβάνου και της Παλαιστίνης

αποτελούμενη από τους συντρόφους, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ, και, υπεύθυνο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΚΣ της ΚΝΕ, επισκέφθηκε τοντο διάστημα 14-17 Σεπτέμβρη, μετά από πρόσκληση του Λιβανέζικου ΚΚ, ώστε να πάρει μέρος στη

Σε αυτήν την αποστολή αλληλεγγύης έλαβαν επίσης μέρος εκπρόσωποι Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων από: Αίγυπτο, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Γερμανία, Ινδία, Ιορδανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κουβέιτ, Κύπρο, Μαρόκο, Ουγγαρία, Παλαιστίνη, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σουηδία, Συρία, Τουρκία και Τσεχία.

Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ επισκέφτηκε τον καταυλισμό των Παλαιστινίων προσφύγων «Μαρλιάς» (μτφ. «Αϊ Ηλίας»), που είχε συγκροτηθεί από ελληνορθόδοξο ομώνυμο μοναστήρι στη Δυτική Βηρυτό και ενημερώθηκε για τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων προσφύγων στον Λίβανο. Εκεί επισκέφτηκε τα γραφεία του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και του Δημοκρατικού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων ευχαρίστησαν τις ξένες αντιπροσωπείες για την αλληλεγγύη που εκφράζουν στις χώρες τους και για την επίσκεψη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη λιβανέζικη πρωτεύουσα η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ επισκέφτηκε το ιατρικό κέντρο της οργάνωσης «Λαϊκή Αρωγή», που στηρίζεται από το Λιβανέζικο ΚΚ. Εκεί στα νότια προάστια της Βηρυτού υπήρχαν αρκετές πολυκατοικίες που είχαν ισοπεδωθεί και άλλες που είχαν καταστραφεί μερικώς από την ισραηλινή επιθετικότητα.

Σε αυτό το προάστιο ο κόσμος εξέφραζε τη συμπάθειά του προς τις ξένες αντιπροσωπείες, ενώ οι δρόμοι και οι βιτρίνες των μαγαζιών είχαν αφίσες και πορτραίτα με τις φωτογραφίες των νέων που έπεσαν νεκροί στον αγώνα για την υπεράσπιση των εδαφών του Λιβάνου.





Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ πήρε ακόμη μέρος σε μαζική πολιτική συγκέντρωση που διοργάνωσε το Λιβανέζικο ΚΚ, σε σημείο που το 1982 δόθηκε από τους κομμουνιστές το έναυσμα της ένοπλης πάλης τουενάντια στην ισραηλινή κατοχή των εδαφών του Λιβάνου.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ καταδίκασε τις θηριωδίες του ισραηλινού κράτους - κατακτητή, μετέφερε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς των κομμουνιστών της Ελλάδας, που στέκονται αλληλέγγυοι στους λαούς της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, όλων των λαών που υποφέρουν από τον ιμπεριαλισμό. Αναφέρθηκε στη διαχρονική πάλη του ΚΚΕ ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στα ιστορικά συμπεράσματα που έχει αντλήσει, ενώ μετέφερε και την εικόνα από πλευρές της σύγχρονης πάλης του ελληνικού λαού, με μπροστάρηδες τους κομμουνιστές ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για την αλληλεγγύη με τους λαούς της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και όλων των λαών που αγωνίζονται ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Τέλος, η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ παρακολούθησε το πολιτιστικό αφιέρωμα στον Λιβανέζο κομμουνιστή καλλιτέχνη, Ζιάντ Αλραχμπάνι, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στις 26/7/2025. Το θεατρικό και μουσικό έργο του Ζιάντ Αλραχμπάνι φώτιζε για δεκαετίες στον αραβόφωνο κόσμο έντεχνα και ολόπλευρα την πραγματικότητα της ταξικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης.