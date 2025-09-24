80ή ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

Οι σφοδροί ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί ξανά στην επιφάνεια

2025 The Associated Press. All

Με τις ομιλίες του γγ του ΟΗΕμε τα γνωστά ευχολόγια περί ειρήνης και ηγετών, μεταξύ άλλων, των ΗΠΑκαι της Τουρκίας,ξεκίνησε χτες και επίσημα η. Τοποθετήσεις, διαβουλεύσεις και παζάρια που γίνονται στο φόντο του εντεινόμενου διεθνούς γεωπολιτικού ανταγωνισμού, που καθορίζεται από τη σύγκρουση του ευρωατλαντικού άξονα με τις εσωτερικές αντιθέσεις του με τον υπό διαμόρφωση ευρασιατικό.

Η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης, που ολοκληρώνεται στις 29 Σεπτέμβρη, έχει ως βασικό θέμα έναν 80ετή απολογισμό δράσης του διεθνούς οργανισμού με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Καλύτερα μαζί: 80 χρόνια και περισσότερα, για την ειρήνη, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Φυσικά τη βαριά σκιά τους στις διαβουλεύσεις ρίχνουν η σύγκρουση ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ με την καπιταλιστική Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας, που επεκτείνεται όπως και η γενοκτονία από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ ενάντια στον ηρωικό Παλαιστινιακό Λαό στην ισοπεδωμένη Γάζα και την πολιορκημένη Δυτική Οχθη, και την επέκταση των εγκλημάτων και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Στη Γενική Συνέλευση περίπου 140 ηγέτες από όλες τις ηπείρους αναμένεται να εκφωνήσουν ομιλίες - ευχολόγια, δίχως να λείπουν οι αιχμές κατά ανταγωνιστών ή και απειλές ή οι αυτάρεσκοι «διθύραμβοι» για επιτυχίες ή επιτεύγματα σε εσωτερικά, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Πέρα από τις ομιλίες στο βήμα της συνόδου κορυφής της Γενικής Συνέλευσης, χτες είχε προγραμματιστεί συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον πόλεμο στη Γάζα και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια άλλη συζήτηση επί των εξελίξεων στα μέτωπα συγκρούσεων της Ουκρανίας.

Σήμερα, Τετάρτη, οι ηγέτες δεκάδων χωρών θα συμμετάσχουν σε σύνοδο κορυφής για το Κλίμα, παρουσιάζοντας προτάσεις και σχέδια για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, και την Πέμπτη 25/9 θα πραγματοποιηθεί σύνοδος για τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στις κοινωνίες.

Παρά το αμερικανικό εμπάργκο στην έκδοση βίζας στον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς και άλλους Παλαιστίνιους αξιωματούχους, ο Παλαιστίνιος ηγέτης θα εκφωνήσει βιντεοσκοπημένα την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να ανοίξει τον κύκλο ομιλιών ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και αργότερα θα ακολουθήσουν οι ομιλίες του Κινέζου πρωθυπουργού Λι Τσιανγκ, του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τραμπ εναντίον όλων

Στην ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ αφού επέκρινε τα πεπραγμένα και τις αποτυχίες της κυβέρνησης του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, ισχυρίστηκε ότι εξασφάλισε τα σύνορα των ΗΠΑ, σταμάτησε τα πλήθη «παράνομων ξένων» μεταναστών και έβαλε σε τάξη και σε πορεία ανάπτυξης την οικονομία. Φυσικά κλιμάκωσε την αντιμεταναστευτική πολιτική αυστηροποιώντας την ακόμα περισσότερο, ενώ ενισχύει συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και κλάδους.

Με φαιδρότητες ισχυρίστηκε ότι τερμάτισε «επτά πολέμους» κριτικάροντας έντονα τον ΟΗΕ, και πως δεν τον ενδιαφέρουν τα βραβεία ειρήνης αν και πρότεινε πως θα έπρεπε να είχε τιμηθεί με ένα για τις συμφωνίες του Αβραάμ. Δεν παρέλειψε τις φοβέρες έναντι του Ιράν και καυχήθηκε για τις επιθέσεις που εξαπέλυσε μαζί με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, λέγοντας πως επρόκειτο για επιχειρήσεις «που καμία άλλη χώρα δεν μπόρεσε να κάνει». Επανέλαβε επίσης πως το Ιράν «δεν πρέπει» να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία είπε ότι δεν περίμενε ότι θα ήταν τόσο δύσκολο να τον τερματίσει και ότι θα συμβεί αν όλες οι χώρες σταματήσουν να παίρνουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία.

Σε άλλο σημείο αμφισβήτησε ότι υπάρχει φαινόμενο αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, λέγοντας ότι μάλλον ισχύει το αντίθετο, και δεν παρέλειψε τις αιχμές κατά των «πράσινων» μονοπωλίων Ενέργειας, ασκώντας κριτική κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζοντας πως όσες εφάρμοσαν πολιτικές «για πράσινη ενέργεια παντού» χρεοκόπησαν. Τα πυρά του στράφηκαν και ενάντια στην Κίνα.

Επανήλθε μετά στο θέμα της μετανάστευσης «παράνομων ξένων» στις ευρωπαϊκές χώρες, αναφέροντας πως ένας σημαντικός αριθμός αυτών είναι στις φυλακές χωρών όπως η Ελλάδα και η Ελβετία. Επανέλαβε πως «η μετανάστευση σκοτώνει» τις χώρες, πως πόλεις όπως το Λονδίνο «έχουν αλλάξει τόσο που θυμίζουν άλλη χώρα» και πως «αυτό που κάνει τον κόσμο τόσο όμορφο είναι πως η κάθε χώρα είναι μοναδική». Ζήτησε έτσι από όλες τις χώρες να ελέγχουν τα σύνορά τους, όπως κάνουν οι ΗΠΑ σήμερα.

Μετά την ομιλία του ο Τραμπ είχε προγραμματίσει συναντήσεις με τον γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες (στο φόντο των παζαριών που ξεκινούν δειλά - δειλά για τον επόμενο γενικό γραμματέα, μιας που η θητεία Γκουτέρες λήγει τον Δεκέμβριο του 2026 και ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ, Ραφαέλ Γκρόσι, ήταν ο πρώτος που εκδήλωσε ενδιαφέρον για υποψηφιότητα) και άλλους αξιωματούχους.