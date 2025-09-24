ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Κλιμάκωση της γενοκτονίας ενός λαού από τους δολοφόνους του Ισραήλ

Οι συνεχιζόμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού κράτους από κυβερνήσεις που στηρίζουν το Ισραήλ, αν και με «θολό» περιεχόμενο και προϋποθέσεις, έγιναν και κάτω από τη λαϊκή πίεση

Αγωνία για την τύχη νοσοκομείων και κλινικών

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, η γενοκτονία από το κράτος - δολοφόνο, που εκτοπίζει. Το ίδιο διάστημα η κυβέρνηση Νετανιάχου με τις ευλογίες των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων της(όπως π.χ. προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών) μετά την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία.

Μέσα στο τελευταίο 24ωρο, το υπουργείο Υγείας της Γάζας κατέγραψε τουλάχιστον 38 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες. Ο νέος συνολικός απολογισμός θυμάτων ανέφερε χτες 65.482 νεκρούς και 166.985 τραυματίες.

Παράλληλα εκπρόσωποι νοσοκομείων στην πόλη της Γάζας προειδοποίησαν ότι η ήδη δύσκολη κατάσταση μπορεί να γίνει το άμεσο διάστημα ακόμη πιο εφιαλτική, καθώς θα αναγκαστούν να κλείσουν πτέρυγες ή και ολόκληρες κλινικές και νοσοκομεία λόγω των ασταμάτητων επιθέσεων και των δραματικών ελλείψεων σε πολλά φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα, αλλά και καύσιμα για τις γεννήτριες που δεν επαρκούν παρά μόνο για το τρέχον 48ωρο.

Χαρακτηριστική ήταν χτες η καταστροφή του βασικού Κέντρου Υγείας της πόλης της Γάζας από τον στρατό του Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νοσηλευτών και την καταστροφή ιατρικών μηχανημάτων και ιατρο-νοσηλευτικού εξοπλισμού. Κατέστρεψαν επίσης υπαίθρια κλινική στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι της ίδιας πόλης. Σύμφωνα με νεότερες δηλώσεις εκπροσώπου του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, από την αρχή της ισραηλινής επίθεσης έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.734 νοσηλευτές. Ανέφερε δε πως τις τελευταίες μέρες έκλεισαν το παιδιατρικό νοσοκομείο, το νοσοκομείο Σεΐχης Χάμαντ στην πόλη της Γάζας.

Και άλλες αναγνωρίσεις του Παλαιστινιακού Κράτους

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης εκ νέουστη γέφυρα Allenby «μέχρι νεοτέρας», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προώθηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα, που ήδη περνούσε με το «σταγονόμετρο».

Στον ορυμαγδό του συνεχιζόμενου πολέμου που προχωρά το Ισραήλ σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και τα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ για μετατροπή της Γάζας την επόμενη δεκαετία σε αμερικανικό προτεκτοράτο και παράδεισο «επενδυτών», συνεχίστηκαν οι κινήσεις αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους από διάφορες χώρες, ανάμεσά τους και χώρες που στηρίζουν το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και έως τώρα μιλούσαν για το περιβόητο δικαίωμα στην «αυτοάμυνα».

Οι κινήσεις αυτές καταδεικνύουν και τις ισχυρές αντιθέσεις και τα συγκρουόμενα συμφέροντα, με τα σχέδια των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την Παλαιστίνη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ειδικά από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, είναι «θολές» χωρίς προσδιορισμό για το τι κράτος θα είναι, με τι σύνορα, ενώ μπαίνουν και προϋποθέσεις που από χέρι εξορκίζουν τη δικαιολογημένη αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού στην ισραηλινή κατοχή. Επιπρόσθετα και αυτές οι αναγνωρίσεις ήρθαν κάτω από τις λαϊκές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις ενάντια στη βαρβαρότητα του Ισραήλ σε όλες τις χώρες.

Μετά τη Γαλλία ανακοινώθηκε πως αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό Κράτος το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, το Μονακό, η Ανδόρα, ο Αγιος Μαρίνος και η Μάλτα. Την Κυριακή προηγήθηκε η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Πορτογαλία και την Αυστραλία.

Πλέον πάνω από το 80% των 193 μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό Κράτος και ασκούν πιέσεις για διπλωματικές κινήσεις για εξεύρεση λύσης στη βάση των δύο κρατών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον 157 χώρες από τις 193 χώρες - μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ήδη το κράτος της Παλαιστίνης. Η Ρωσία, οι αραβικές χώρες, σχεδόν όλη η Αφρική και η Λατινική Αμερική και η συντριπτική πλειοψηφία των ασιατικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και της Κίνας, είναι ήδη μεταξύ των χωρών που αναγνωρίζουν ένα Παλαιστινιακό κράτος.

Στη σύνοδο Γαλλίας και Σαουδικής Αραβίας για το Παλαιστινιακό ξεχώρισε η ομιλία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους με όρους και «προϋποθέσεις». Παρουσίασε έτσι το πλαίσιο για μια «ανανεωμένη Παλαιστινιακή Αρχή», απαιτώντας αυτή να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Ανέφερε επίσης ως προϋπόθεση για το άνοιγμα γαλλικής πρεσβείας στην Παλαιστίνη την επίτευξη εκεχειρίας με το Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών κρατουμένων που έχει η Χαμάς.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις άλλων ξένων ηγετών που απηύθυναν εκκλήσεις για διεθνή αναγνώριση της Παλαιστίνης, δίχως αυτές οι «εκκλήσεις» να συνοδευτούν από ουσιαστικά διπλωματικά, οικονομικά και πολιτικά αντίποινα στο κράτος - δολοφόνο.

Στο φόντο της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος Τραμπ είχε προγραμματίσει σύνοδο με τους ηγέτες Κατάρ, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Ινδονησίας, Πακιστάν, Αιγύπτου, ΗΑΕ και Ιορδανίας προκειμένου να τους παρουσιάσει «το σχέδιό του» για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας «δίχως τη Χαμάς». Στο σχέδιο αυτό ορισμένες πληροφορίες ανέφεραν πλάνα για τη συγκρότηση ένοπλης δύναμης «διατήρησης της τάξης» από μουσουλμανικές χώρες.

Δεν είναι τυχαίο πάντως πως ο Ινδονήσιος Πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δήλωσε έτοιμος να στείλει 20.000 Ινδονήσιους κυανόκρανους στη Λωρίδα της Γάζας εάν του ζητηθεί να συμβάλλει στις προσπάθειες για ειρήνη στην περιοχή.

Στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε πως η χώρα της θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος μόνο εφόσον απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και αποκλειστεί η Χαμάς από οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο στη Γάζα. Ανάλογη στάση κρατάει και η Γερμανία.

Ομιλία του Προέδρου Αμπάς

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς, που οι ΗΠΑ του αρνήθηκαν την έκδοση βίζας εκβιαστικά και γι' αυτό εκφώνησε ομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης, κάλεσε όλες τις χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμη το Παλαιστινιακό Κράτος να το πράξουν. «Ζητάμε την υποστήριξή σας για να γίνει η Παλαιστίνη πλήρες μέλος του ΟΗΕ», ανέφερε ο Αμπάς, προσθέτοντας πως η Χαμάς δεν θα έχει στο μέλλον θέση στην εξουσία στη Γάζα και πως όλες οι παλαιστινιακές αντιστασιακές ένοπλες οργανώσεις θα πρέπει «να παραδώσουν τα όπλα στην Παλαιστινιακή Αρχή». Με έναν τρόπο δηλαδή ο Παλαιστίνιος ηγέτης έδειξε να υιοθετεί τη στάση της πολιτικής ηγεσίας του Λιβάνου στις πιέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και όλων των ένοπλων οργανώσεων στη χώρα.

Επίσης, καταδίκασε «τους φόνους και την κράτηση πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023» και τα ισραηλινά εγκλήματα κατά του λαού του. Ζήτησε επίσης να τερματιστούν οι εβραϊκοί εποικισμοί στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Οχθης.

Μπάρακ: Δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Το ίδιο 24ωρο, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία Τομ Μπάρακ, που πρωτοστατεί στην άσκηση πιέσεων των ΗΠΑ σε Συρία και Λίβανο, δήλωσε ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή «αποτελεί ψευδαίσθηση» υποστηρίζοντας ότι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους «δεν βοηθά».

«Οταν λέμε ειρήνη, είναι μια ψευδαίσθηση. Δεν υπήρξε ποτέ ειρήνη... Πιθανότατα δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη, επειδή όλοι μάχονται για τη νομιμότητα», είπε ο Μπάρακ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «On the Record» του εμιρατινού δικτύου ΙΜΙ.

Ο Μπάρακ δεν δίστασε να πλέξει το εγκώμιο του «καλού και πολύτιμου» συμμάχου των ΗΠΑ, του Ισραήλ, λέγοντας:

«Το Ισραήλ είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος. Τους επιδοτούμε με 4 έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Εχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της Αμερικής και ζούμε με τη σύγχυση του τι συμβαίνει σε αυτή τη μετάβαση. Είναι λοιπόν περίπλοκο».