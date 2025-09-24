ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ

Χαμηλές προσδοκίες ανάπτυξης - σήμα για νέες ανατροπές

Σε χαμηλά επίπεδα διατηρούνται οι προβλέψεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας, σύμφωνα με τη νέα, ενδιάμεση Εκθεση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ασφάλεια (ΟΟΣΑ) που δημοσιεύθηκε χτες και ανάμεσα σε άλλα επισημαίνει ότι ο πλήρης αντίκτυπος των νέων δασμών στις εισαγωγές προς ΗΠΑ (και αλλού) ακόμα δεν έχει αναδειχθεί.

Αναφέρει δε ότι σε μεγάλο βαθμό η διεθνής οικονομική ανάπτυξη υποστηρίζεται προσωρινά από επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ και από τη «δημοσιονομική στήριξη» στην Κίνα, όπως και ότι «οι επιχειρήσεις απορρόφησαν μέχρι στιγμής μεγάλο μέρος του σοκ, κυρίως μέσω μείωσης περιθωρίων κέρδους και αποθεματοποίησης προϊόντων».

Στη βάση αυτή, παρατηρούν ακόμα ότι σε πολλές περιπτώσεις εντοπίζεται ήδη αύξηση της ανεργίας και «λιγότερα ανοίγματα θέσεων εργασίας», επίμονη αύξηση στις τιμές των τροφίμων αλλά και επίμονος πληθωρισμός στις υπηρεσίες. Εκτιμά δε ότι «οι καθοδικοί κίνδυνοι διαφαίνονται μεγάλοι: περαιτέρω αυξήσεις των δασμών, αυξημένες ανησυχίες για δημοσιονομικούς κινδύνους, οι ανανεωμένες πιέσεις στον πληθωρισμό» που «θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την ανάπτυξη», και γι' αυτό δίνει σύνθημα για να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες για το μεγάλο κεφάλαιο μεταρρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις.

«Απαιτείται δημοσιονομική πειθαρχία για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του χρέους και τη διατήρηση του χώρου για την αντίδραση σε μελλοντικά σοκ. Αξιόπιστες μεσοπρόθεσμες δράσεις δημοσιονομικής προσαρμογής με ισχυρότερες προσπάθειες περιορισμού, η ανακατανομή των δαπανών και η ενίσχυση των εσόδων είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της σταθεροποίησης των επιβαρύνσεων του χρέους», όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο Οργανισμός.

Οσον αφορά τις προβλέψεις του, για την παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται ότι αυτή το 2025 θα κυμανθεί στο 3,2% (από 3,3% το 2024 και από 2,9% που ήταν η πρόβλεψη για το 2025 τον περασμένο Ιούνη). Για το 2026, η εκτίμηση διατηρείται στο 2,9%.

Στις ΗΠΑ, εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2025 θα κυμανθεί μόλις στο 1,8% (από 2,8% το 2024 και από 1,6% που ήταν η πρόβλεψη για το 2025 τον περασμένο Ιούνη). Για το 2026, η πρόβλεψη παραμένει αμετάβλητη στο 1,5%.

Στην Κίνα, αναμένεται ανάπτυξη κατά 4,9% το 2025 (από 5% το 2024 και 4,7% που ήταν η πρόβλεψη για το 2025 τον Ιούνη). Για το 2026, εκτιμάται πτώση ρυθμού ανάπτυξης κατά 4,4%.

Στην Ευρωζώνη, το 2025 αναμένεται ανάπτυξη μόλις στο 1,2%, από 0,8% το 2024 και από 1% που ήταν η πρόβλεψη τον Ιούνη. Για το 2026, εκτιμάται πτώση ρυθμού ανάπτυξης, στο 1,0%.

Στην Ιαπωνία, για το 2025 αναμένεται 1,1% και για το 2026 0,5%.

ΕΕ - Ινδονησία υπέγραψαν Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, χτες έγινε γνωστό ότι Ινδονησία και Ευρωπαϊκή Ενωση υπέγραψαν Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου που διαπραγματεύονταν εδώ και χρόνια.

Η συμφωνία αφορά το 98% των δασμών που έως τώρα ίσχυαν στο διμερές εμπόριο. Μεταξύ άλλων, ο επίτροπος Μάρος Σέφτσοβιτς είπε ότι «η επιβάρυνση 50% στις εισαγωγές αυτοκινήτων θα μειωθεί σταδιακά μέσα σε πέντε χρόνια».

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «δεσμευτήκαμε να ενισχύσουμε τη διαφοροποίηση και τις στρατηγικές μας συνεργασίες, ώστε να στηρίξουμε περαιτέρω τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη», προσθέτοντας ότι η συμφωνία με την Ινδονησία «μας εξασφαλίζει μια σταθερή και προβλέψιμη προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών, απαραίτητων για την ευρωπαϊκή "καθαρή" τεχνολογία και τη χαλυβουργία».