ΚΑΜΠΟΥΛ.- Στους 2.200 ανέρχονταν χτες οι νεκροί που έχουν καταγραφεί μετά τον σεισμό μεγέθους 6 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε την Κυριακή το ανατολικό Αφγανιστάν. Οι τραυματίες είναι πάνω από 3.600, ενώ οι ελπίδες για επιζώντες εκμηδενίζονται, σε αντίθεση με την ανησυχία για μεγάλο αριθμό εγκλωβισμένων στους τόνους ερειπίων.

ΚΑΜΠΕΡΑ.- Ο πρέσβης της Αυστραλίας στην Τεχεράνη αποχώρησε χτες οριστικά από το Ιράν, όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγαΐ. Στις 26/8 η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας είχε προχωρήσει στην απέλαση του Ιρανού πρέσβη, Αχμάντ Σαντεγκί, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι οργάνωσε δύο «αντισημιτικές ενέργειες» στα τέλη του 2024 - μία πυρκαγιά σε εβραϊκό καφέ και αντίστοιχο περιστατικό σε συναγωγή. Η Καμπέρα είχε διευκρινίσει μάλιστα ότι πρόκειται για την πρώτη απέλαση ξένου διπλωμάτη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ.- Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Βερολίνο. Μια δασκάλα - συνοδός έχει τραυματισθεί σοβαρά και αρκετά παιδιά πιο ελαφρά, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των αστυνομικών αρχών του Βερολίνου, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως τροχαίο ατύχημα και δεν εξετάζεται κάποια άλλη εκδοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ζέεστρασε στην πολυσύχναστη συνοικία Βέντινγκ του Βερολίνου.

ΟΤΤΑΒΑ.- Δύο άτομα έχασαν χτες βράδυ τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν στη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι στη Μανιτόμπα του Καναδά.