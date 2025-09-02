ΣΙΔΝΕΪ.-- Ενας άνδρας «εισέβαλε διά της βίας» στην περίβολο του ρωσικού προξενείου στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με την αυστραλέζικη αστυνομία που κλήθηκε στο σημείο για στάθμευση «μη εξουσιοδοτημένου οχήματος» κοντά στη διπλωματική αποστολή. Αστυνομικοί προσπάθησαν να μιλήσουν στον οδηγό, αλλά τελικά εκείνος συνελήφθη όταν έπεσε στο κτίριο με το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις αρχές, τραυματίστηκε ένας 24χρονος αστυνομικός.

ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΝΤ.-- Τουλάχιστον τέσσερα άτομα - περιλαμβανομένων των δύο πιλότων - σκοτώθηκαν μετά από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στο βόρειο Πακιστάν, χτες, σε τακτική πτήση από την πόλη Γκιλγκίτ προς την πόλη Τσίλας, στις όχθες του Ινδού ποταμού. Οι αρχές έκαναν λόγο για τεχνικό πρόβλημα, αλλά τα ακριβή αίτια θα διαπιστωθούν μετά την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας. Ενας στρατιώτης σώθηκε αφού κατάφερε να πηδήξει πριν τη συντριβή.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια μετανάστες έχουν «εξαφανιστεί» από το εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ από τον Ιανουάριο έως το τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που αναλύθηκαν από το Κέντρο Ερευνών Pew. Οι μετανάστες αποτελούν σχεδόν το 20% του εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ και τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το 45% των εργαζομένων στη γεωργία, την αλιεία και τη δασοκομία είναι μετανάστες. Παράλληλα, χτες, πρώην διευθυντικά στελέχη των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) εξέφρασαν ανησυχία για την «καταστροφή» της πολιτικής δημόσιας υγείας, ιδίως όσον αφορά τους εμβολιασμούς, από την κυβέρνηση, κατηγορώντας την για πολιτικοποίηση της επιστήμης.

ΧΑΡΤΟΥΜ.-- Μη επανδρωμένο αεροπλάνο βομβάρδισε το Σάββατο την κλινική Γιασφίν στη Νιάλα του Νταρφούρ του δυτικού Σουδάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους. Μη κυβερνητική οργάνωση επέρριψε ευθύνες στον σουδανικό τακτικό στρατό.