ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων εργατικών σωματείων και άλλων φορέων, του λαϊκού κινήματος, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, των φοιτητών, των γυναικών, πραγματοποιήθηκε χθες, βράδυ Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, η σύσκεψη για την προετοιμασία του μεγάλου συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ, το Σάββατο, 6 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Μια πολύ μαζική σύσκεψη, που αποτέλεσε βήμα οργάνωσης, διεκδίκησης και ανταλλαγής πείρας, ώστε πιο αποφασιστικά να μπουν στη μάχη για την επιτυχία του συλλαλητηρίου με στόχο να είναι το μεγαλύτερο και μαζικότερο των τελευταίων χρόνων, δίνοντας απάντηση στην κοροϊδία των «καλαθιών», κυβέρνησης και αστικών κομμάτων που πάντα ξεχειλίζουν από τα αντεργατικά - αντιλαϊκά μέτρα και από νέα κάθε φορά εργαλεία θωράκισης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Για να αποτελέσει σταθμό αποφασιστικής κλιμάκωσης της πάλης απέναντι στην κλιμάκωση της επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων με πιο πρόσφατο «χτύπημα» το νέο νομοσχέδιο - έκτρωμα για την επέκταση της 13ωρης δουλειάς. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε και το σύνθημα για προετοιμασία ακόμα και απεργιακής κινητοποίησης με τα συνδικάτα να απαιτούν να μην έρθει καν το νομοσχέδιο στη Βουλή, να αποσυρθεί, ενώ διατρανώθηκε η διεκδίκηση για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για ουσιαστικές αυξήσεις και ΣΣΕ.

Ιδιαίτερα «δυνατή» ήταν η στιγμή που από το βήμα της σύσκεψης, η Παλαιστίνια Λέιλα διάβασε στη γλώσσα της το μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της, με το οποίο ξεκίνησε και την εισηγητική του ομιλία ο Γιώργος Μπρανίκας, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων Τουριστικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕΠΕ):

«Εδώ από τη Θεσσαλονίκη, στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης στα ηρωικά αδέρφια μας, στις εργάτριες και τους εργάτες της Παλαιστίνης. Τους δηλώνουμε πως με τα σωματεία μας θα συνεχίσουμε τον αγώνα! Ενώνουμε τις φωνές μας με τις φωνές όλων των λαών του κόσμου. Μέχρι να σταματήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Μέχρι να αποκτήσει ο λαός της Παλαιστίνης την πατρίδα του. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.

Αδέρφια μας, σύντροφοί μας δεν είστε μόνοι σας!», είπε. Και ο χώρος σείστηκε από το σύνθημα: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ο Γιώργος Μπρανίκας στην ομιλία του παρουσίασε αναλυτικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να δώσουν τη μάχη οι εργαζόμενοι, απέναντι στα σχέδια κράτους και εργοδοσίας.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις από εκπροσώπους σωματείων και συλλόγων, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών, φοιτητών κ.λπ., που μετέφεραν την πείρα από τους αγώνες που πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα απέναντι στην επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας, που κλιμακώνεται με το 13ωρο που θέλει να περάσει η κυβέρνηση και τον νέο Κώδικα για τους δημοσίους υπαλλήλους, την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, τις απολύσεις πρωτοπόρων συνδικαλιστών κ.ά.. Και τόνισαν την απόφασή τους, με δύναμη και αισιοδοξία να δώσουν τις μάχες που έρχονται με προοπτική ένα ακόμα πιο ισχυρό εργατικό κίνημα.