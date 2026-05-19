ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δίνουν αποφασιστική συνέχεια στον αγώνα για δουλειά και ζωή με αξιοπρέπεια

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ και των ρετσινάδων της βόρειας Εύβοιας για το μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνουν από κοινού, το Σάββατο 23 Μάη στην Αθήνα, δίνοντας αποφασιστική συνέχεια στους αγώνες τους για σταθερή δουλειά, για να μην ερημώσουν τα χωριά τους, για να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια.

Με κοινή τους ανακοίνωση, τα Σωματεία της ΛΑΡΚΟ και των Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας κάνουν γνωστό ότι το συλλαλητήριο θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στις 11 π.μ. στην Ομόνοια. Θα ακολουθήσει συγκέντρωση, στις 12 μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος και στη συνέχεια πορεία διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών.

Ηδη μέσα από τη δράση των Σωματείων τις προηγούμενες ημέρες, τις συσκέψεις στα χωριά της βόρειας Εύβοιας, όπως στην Ιστιαία και το Μαντούδι, αλλά και στα ΛΑΡΚΟχώρια, τις κοινές περιοδείες των Σωματείων, εκφράστηκε η διάθεση για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο αλλά και για κλιμάκωση της διεκδίκησης, για σταθερή δουλειά με επέκταση των προγραμμάτων απασχόλησης, για αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα, για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός τις συνέπειες του πολέμου.

«Η φωτιά στην Εύβοια και το σβήσιμο των καμινιών της ΛΑΡΚΟ δεν ήταν "κατάρα"»

Τα Σωματεία απευθύνουνκαι τηςνα δείξουν για μία ακόμη φορά την έμπρακτη αλληλεγγύη στον αγώνα τους και να στηρίξουν το συλλαλητήριο του Σαββάτου, ώστε «να μπει τέλος στον εμπαιγμό της κυβέρνησης».

«Αδέλφια της Στερεάς και της Εύβοιας, αδέλφια της Αττικής και της χώρας μας. Οι απολυμένοι της κλειστής ΛΑΡΚΟ και οι δασεργάτες - ρετσινάδες της καμένης Εύβοιας κάνουμε ένα ακόμη βήμα στον πολύχρονο αγώνα μας για να επιβιώσουν οι οικογένειές μας και να μην ερημώσουν τα χωριά μας. Με τον συντονισμό του αγώνα για την υλοποίηση των ενιαίων κοινών αιτημάτων μας, αναβαθμίζουμε την αλληλεγγύη ο ένας στον άλλον. Χέρι χέρι, με το κεφάλι ψηλά συνεχίζουμε», τονίζουν τα Σωματεία στο κάλεσμά τους.

Σημειώνουν ότι μέσα από την παραγωγή ρητίνης από τα δάση της Εύβοιας και την παραγωγή σιδηρονικελίου από τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ έζησαν ολόκληρες γενιές στις δύο περιοχές και τονίζουν:

«Η φωτιά στην Εύβοια και το σβήσιμο της φωτιάς των καμινιών της ΛΑΡΚΟ δεν ήταν "κατάρα". Η ΛΑΡΚΟ υπερχρεώθηκε, απαξιώθηκε και εγκαταλείφθηκε συνειδητά από την ΕΕ και τις κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Οι πελάτες της παραγωγής της στο εξωτερικό, οι μεγαλοεισαγωγείς και προμηθευτές ανοξείδωτου χάλυβα στη χώρα μας αποκόμισαν δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη από την παραγωγή προϊόντων που είχαν βάση το νικέλιο της ΛΑΡΚΟ (...) Σήμερα, ημέτεροι εργολάβοι την λεηλατούν, ανταλλακτικά και υλικά αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ χαρακτηρίζονται "σκραπ". Σήμερα, η κυβέρνηση δίνει επιπλέον εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον διορισμό και άλλων "ειδικών συμβούλων" για να κουκουλώσουν το πλιάτσικο και να προωθήσουν την παράδοση των μοναδικών κοιτασμάτων νικελίου και κοβαλτίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αξίας 20 δισ. ευρώ plus, σε μεγάλους ομίλους του κλάδου.

Η Εύβοια κάηκε ως αποτέλεσμα της διαχρονικής απαξίωσης του κρατικού μηχανισμού δασοπροστασίας και πυρόσβεσης από όλες τις κυβερνήσεις. Η απαξίωση αυτή προωθήθηκε αντάμα με την πολιτική που μετατρέπει τα δάση σε πεδία κερδοφορίας για μεγαλοεργολάβους και ομίλους της Ενέργειας, οι οποίοι και μέσα από τα οικονομικά "εργαλεία" της περιβόητης "πράσινης ανάπτυξης", "μπουκώνοντας" παράγοντες, ημέτερους, "Φραπέδες, Χασάπηδες και ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ" έχουν σκάσει από τα κέρδη.

Από τις φωτιές του 2021 μέχρι σήμερα, μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και το Πρόγραμμα Προστασίας Δασών - ANTINERO, έχουν δεσμευτεί πάνω από 680 εκατομμύρια, ενώ μόνο για την Εύβοια για 3 χρόνια πάνω από 42,2 εκατομμύρια ευρώ από έργα ANTINERO και αναδασώσεις. Την ίδια ώρα, για τους 590 πυρόπληκτους ρετσινάδες προβλέπονται συνολικά μόλις 63 εκατομμύρια ευρώ για 7 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, χωρίς βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς επίδομα επικινδυνότητας, χωρίς κάλυψη καυσίμων και φθορών».

Συνεχίζοντας υπογραμμίζουν ότι την ώρα που συνάδελφοί τους βιώνουν την ανασφάλεια της λήξης των προγραμμάτων εργασίας «στη ΛΑΡΚΟ και τα δάση της Εύβοιας κάνουν πάρτι οι εργολάβοι και οι ημέτεροι». Και τονίζουν:

«Δεν βγάζουμε ούτε την πρώτη εβδομάδα του μήνα με τους μικρούς μισθούς, χωρίς δώρα εορτών, χωρίς επίδομα αδείας, με τους φορείς απασχόλησης να μην καταβάλλουν ούτε τα νόμιμα επιδόματα που αναλογούν στις εργασίες μας, γιατί λέει είμαστε σε "ειδικά προγράμματα". Αστική συγκοινωνία δεν υπάρχει, όλος ο μισθός φεύγει στις καθημερινές αποστάσεις από χωριό σε κεφαλοχώρι για τα ψώνια, τα φροντιστήρια των παιδιών, τις δραστηριότητες, την επίσκεψη στον γιατρό και φυσικά την εργασία.

Η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει. Με κυνισμό οι διορισμένοι από την κυβέρνηση και αμειβόμενοι από τον κρατικό προϋπολογισμό με παχυλούς μισθούς τεχνοκράτες της διοίκησης της ΔΥΠΑ έφτασαν στο σημείο να μην δέχονται να ακούσουν τα αιτήματά μας».

Η ανοχή τελείωσε!

Καταλήγοντας τα Σωματεία ξεκαθαρίζουν ότι «η ανοχή τελείωσε» και δηλώνουν την αποφασιστικότητα να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις διεκδικήσεις τους.

Σημειώνουν ότι «η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την κατάσταση που βιώνουμε στις μεγάλες περιοχές της Στερεάς και Εύβοιας. Εχει υποχρέωση να λύσει τα προβλήματά που η ίδια δημιούργησε. Σε αυτήν τη βάση έχουμε ζητήσει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων και επιδιώκουμε επίλυση.

Στηριζόμενοι στην αλληλεγγύη σας που επιδιώκουμε να εκφραστεί με όλους τους τρόπους, το Σάββατο 23 Μαΐου κατεβαίνουμε στην πρωτεύουσα. Το "ένας για όλους και όλοι για έναν" εσείς μας το διδάξετε, με τη στάση απέναντι στον αγώνα μας. Σε εσάς χρωστάμε το ότι στεκόμαστε όρθιοι, με το κεφάλι ψηλά και συνεχίζουμε. Εσάς μόνο εμπιστευόμαστε και σε αυτή την κρίσιμη φάση».