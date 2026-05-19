ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

Να δοθεί επιτέλους το επίδομα σε επαγγελματία που δεν μπορεί να εργαστεί

Σε νέα κινητοποίηση προχώρησε χτες η Συντεχνία Επιπλοποιών και Ξυλουργών στο υπουργείο Εργασίας, απαιτώντας να δοθεί το επίδομα για ατύχημα που είχε συνάδελφός τους την ώρα της δουλειάς. Υπενθυμίζεται πως η αίτηση του ξυλουργού είχε απορριφθεί, καθώς ο πατέρας του, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή εδώ και 21 χρόνια, είχε χρέος ύψους 3.200 ευρώ, για το οποίο ο ξυλουργός δεν είχε καμία γνώση έως τώρα. Στο πλευρό τους και η ΟΒΣΑ, η οποία επίσης καλούσε στην κινητοποίηση.

Η κυβέρνηση συνέχισε την προκλητική στάση, με τον διευθυντή του γραφείου του υφυπουργού Εργασίας να συναντά τους συγκεντρωμένους στην ...πόρτα του υπουργείου και αφού επανέλαβε τη γνωστή καραμέλα πως «αυτό ορίζει ο νόμος», τελικά τους παρέπεμψε στον ΕΦΚΑ, πετώντας το μπαλάκι της ευθύνης.

Ανάλογη στάση είχε και ο ΕΦΚΑ, ο οποίος επέμεινε πως για να δοθεί το επίδομα θα πρέπει να ρυθμιστεί το χρέος των γονιών του ξυλουργού. Η περίπτωση του ξυλουργού δεν είναι μεμονωμένη, καθώς στην κινητοποίηση συμμετείχαν και άλλοι μικροί αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα.

«Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να διαγράψει 85 δισ. σε χρέη στο Δημόσιο σε 9.865 ΑΦΜ, δηλαδή κατά μέσο όρο 8,6 εκατομμύρια ευρώ ανά άτομο επειδή τα θεωρεί μη εισπράξιμα, αρνείται να αποδώσει στον συνάδελφο το επίδομα που δικαιούται, για ένα χρέος του από δεκαετίες συγχωρεμένου πατέρα του», τονίζει η ΟΒΣΑ, αναδεικνύοντας πως η πολιτική της κυβέρνησης στοχεύει στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, συνθλίβοντας τους μικρούς βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενους.