2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΣΕΤΗΠ

Στον κόσμο των κερδών και των πολέμων διέξοδο θα δώσουμε εμείς

Με την πολύ μαζική συμμετοχή τους οι εργαζόμενοι του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής αγκάλιασαν τοπου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Αθήνα, στον Λόφο Λαμπράκη. Μια πρωτοβουλία την οποία πήρε το Συνδικάτο στο πλαίσιο της πολύμορφης δραστηριότητας που ξεδιπλώνει.

Σημείο συνάντησης των εργαζομένων ήταν τα τραπεζάκια των επιχειρησιακών Σωματείων του κλάδου, όπου εργαζόμενοι της «Nokia», της «Vodafone», της «Intrasoft», της «Openbet», της «Mitel», της «Teleperformance», της «Webhelp» και της «Nova» βρέθηκαν από νωρίς το απόγευμα, για να συζητήσουν και να παρακολουθήσουν το όμορφο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Στον χώρο υπήρχε ψηφιακή έκθεση του ΣΕΤΗΠ με θέμα τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά και μικρόφωνο με κάμερα όπου οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις αναμνήσεις τους από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές από τη δράση του Συνδικάτου. Επίσης υπήρχαν γωνιά για τους μικρούς επισκέπτες, με ζωγραφική και παραμύθια, και γωνιά με αναμνηστικά.

Το Φεστιβάλ του ΣΕΤΗΠ οργανώθηκε από τους ίδιους τους εργαζόμενους του κλάδου, με το μεράκι και τη συμμετοχή τους, και αποτέλεσε ένα ακόμα βήμα ώστε οι εργαζόμενοι να βρουν χώρο να συζητήσουν, να διασκεδάσουν, να έρθουν σε επαφή με το ΣΕΤΗΠ. Αλλωστε και η ίδια η καλλιτεχνική συμμετοχή το αποδεικνύει, καθώς μέλη συγκροτημάτων που πήραν μέρος με χαρά στο Φεστιβάλ είναι εργαζόμενοι του κλάδου.

Η έναρξη έγινε με τους Rattle Squad, με heavy rock ήχους, ενώ τη σκυτάλη πήραν stand-up comedians, που ζέσταναν ακόμα περισσότερο τη βραδιά. Με πανκ ήχους οι «Προλετκούλτ» έβαλαν «φωτιά» και ξεσήκωσαν τον κόσμο από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εμφάνισής τους, δίνοντας το στίγμα για τη συνέχεια.

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον πρόεδρο του ΣΕΤΗΠ, Γιάννη Ανδρέου, και αμέσως μετά μεγάλη συναυλία του Συνδικάτου με την Μάρθα Φριντζήλα, τα «Καλογεράκια» και τους Kubura Project.