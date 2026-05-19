ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

«Οχι» στο ξεπούλημα του ιστορικού κτιρίου του ΤΣΜΕΔΕ

Το σκάνδαλο τηςκαι τις τεράστιες ευθύνες τωνκατήγγειλε σε συνέντευξη Τύπου, το περασμένο Σάββατο, ηδηλώνοντας την απόφασή τους να μην επιτρέψουν να συντελεστεί αυτό το σχέδιο.

Οπως τόνισαν σε συνέντευξή Τύπου τα μέλη της Επιτροπής, στο χαρακτηρισμένο ως Διατηρητέο και Ιστορικό Μνημείο κτίριο των Μηχανικών, στην Κολοκοτρώνη 4, που έχει αποκτηθεί με τις αιματηρές εισφορές τους και στέγαζε το ταμείο τους ΤΣΜΕΔΕ μέχρι το 2016, διαδραματίζεται από τις αρχές του 2025 μια διαπάλη που σχετίζεται και με την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε αυτόν τον αγώνα διαρκώς παρόντες είναι οι συνταξιούχοι μηχανικοί με εφημερίες 3 φορές τη βδομάδα στο κτίριο όπου συγκαλούν το ΔΣ τους κάτω από την τέντα τους, μπροστά στην ηλεκτροκολλημένη πόρτα, που εμποδίζει την είσοδο στα ακόμα μη παραβιασμένα γραφεία τους. Εκεί, από τον περσινό Ιούλη διοργανώνουν σχεδόν κάθε μήνα εκδηλώσεις, οι οποίες κράτησαν και όλο τον χειμώνα που πέρασε, διατρανώνοντας έτσι την αποφασιστικότητά τους να κρατήσουν το κτίριο που θα έχει χρήση για υπηρεσίες που αφορούν ανάγκες των μηχανικών. «Υπουργείο Εργασίας, ΕΦΚΑ και ΥΠΠΟ έχουν "φαγωθεί" να το ξεπουλήσουν. Παλεύουμε να το σώσουμε από τα κοράκια της "ιδιωτικής πρωτοβουλίας"», ανέφερε εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα ο Κώστας Τζατζάνης.

Οι μηχανικοί, ενεργοί και συνταξιούχοι, μαζί με τους φορείς τους, προσπαθούν να ευοδωθεί η προσφορά του ΤΕΕ να αναλάβει το κτίριο για να στεγαστούν εκεί υπηρεσίες ασφάλισης, υπηρεσίες κέντρου του ΤΕΕ, στέγαση συνδικαλιστικών και επιστημονικών φορέων, πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λπ.

Στην προσπάθεια των μηχανικών και των φορέων τους, να χαρακτηριστεί διατηρητέα και η χρήση του κτιρίου, το ΚΑΣ και το ΚΣΝΜ του ΥΠΠΟ δεν αποδέχτηκε την πρόταση του ΤΕΕ, αλλά - όπως τονίστηκε - «έβγαλε μια επαμφοτερίζουσα απόφαση, που δεν γνωρίζουμε, αφού δεν δημοσιεύτηκε ακόμα». Σε κάθε περίπτωση, απαίτησαν να ενισχυθεί θεσμικά η προστασία και της «χρήσης του κτιρίου αποκλειστικά από τους μηχανικούς» και τους φορείς τους.

Στον αντίποδα η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, με πλήρη κάλυψη της υπουργού Εργασίας κ. Κεραμέως - όπως καταγγέλθηκε στη συνέντευξη - προσπαθεί να ολοκληρώσει μια διαδικασία «ξεπουλήματος» - μακροχρόνιας μίσθωσης σε ξενοδοχοεπιχειρηματία, που, όπως συνηθίζεται στην πράξη, το νοίκι δίνεται πολύ περιορισμένα ή καθόλου. Από τις αρχές του 2025 άφηνε μεθοδευμένα και συνειδητά να καταστρέφεται το κτίριο, στην προσπάθειά της να αποβάλει παράνομα τους στεγαζόμενους εκεί επί 8 δεκαετίες συλλόγους των Συνταξιούχων Μηχανικών και να καταστραφεί η λειτουργικότητα του κτιρίου, για να απομακρυνθεί η προοπτική που επιδιώκουν οι μηχανικοί και το ΤΕΕ.

Τη στήριξη στον αγώνα που δίνεται για το ιστορικό τους κτίριο εξέφρασε ο Ηλίας Τσιμπουκάκης, πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για κτίριο που αποτελεί «σημείο αναφοράς» για όλο τον κλάδο, επομένως δεν είναι κάποιο γινάτι, αλλά ουσιαστικό το αίτημα των μηχανικών και των φορέων τους, ενώ κατήγγειλε πως το ζήτημα με το ιστορικό κτίριο των μηχανικών συνδέεται με τη γενικότερη στρατηγική για τον εξοβελισμό κάθε κοινωνικής λειτουργίας και δραστηριότητας από το κέντρο της πόλης, στον βωμό της «ανάπτυξης του τουρισμού», του «real estate» και των μεγάλων συμφερόντων.

Τη στήριξη στον αγώνα όπου πρωτοστατούν οι συνταξιούχοι μηχανικοί εξέφρασε η Αφροδίτη Αυγερινού, μέλος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ και η Αγγέλα Τζατζόγλου από το τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑ.