ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Να μπουν τώρα για δουλειά οι εργολαβικοί εργαζόμενοι

Νέα μαχητική κινητοποίηση στην πύλη των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν χτες το πρωί οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, με τη στήριξη συναδέλφων τους από άλλους κλάδους, συνεχίζοντας τον αγώνα για το δικαίωμα στην εργασία.

Σημειώνεται ότι με βάση το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας που εκδόθηκε την Παρασκευή 15/5, οι 37 εργολαβικοί εργαζόμενοι στο Τμήμα Χημικών των ΕΛΠΕ έπρεπε να προσληφθούν από τον νέο εργολάβο και να συνεχίσουν την εργασία τους, ενώ επιρρίπτει ευθύνες στα ΕΛΠΕ για τους χειρισμούς τους με βασικό την απαγόρευση εισόδου των εργαζομένων στο διυλιστήριο. Μια απαγόρευση που παρέμενε σε ισχύ και χτες.

Μαχητικά οι εργαζόμενοι, με μπροστάρη του αγώνα το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, απαίτησαν και χτες να μπουν για δουλειά οι εργαζόμενοι που παραμένουν εκτός εργασίας και να σταματήσει τώρα η ομηρία τους. Να αναλάβουν τώρα τις ευθύνες τους τα ΕΛΠΕ και οι εργολάβοι (ΔΕΔΑΣ και ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ) εφαρμόζοντας το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας. Να αναλάβει τις ευθύνες της και η κυβέρνηση και να παρέμβει άμεσα, ώστε να δώσει λύση. Και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα ανεχθούν καμία απώλεια δικαιωμάτων, προϋπηρεσίας και εργασιακής συνέχειας. Θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να δοθεί λύση.

Τα παραπάνω αναδεικνύονται και από το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια Κεντρικής Μακεδονίας, θυμίζοντας πως από την πρώτη ημέρα ένα ήταν το ζητούμενο και παραμένει μέχρι σήμερα: «Οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να εργάζονται και να μη χάσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Αυτό ήταν και είναι το μόνο δίκαιο, αυτονόητο και ρεαλιστικό αίτημα. Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τους ανταγωνισμούς, τα παζάρια και τις διαφορές ανάμεσα στους εργολάβους».

Τονίζει ότι το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας αποτυπώνει σε έναν βαθμό την πραγματικότητα και εκθέτει ΕΛΠΕ και εργολάβους, που κρύβονται πίσω από νομικά τερτίπια και πετούν το μπαλάκι ο ένας στον άλλον. Η ίδια η Υπηρεσία καταγράφει ότι αυτό που επιχειρήθηκε ήταν να συνεχιστεί η ίδια δουλειά, στο ίδιο ακριβώς έργο, αλλά χωρίς τους ίδιους εργαζόμενους και χωρίς τα δικαιώματά τους.

«Η σημερινή κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου "μπερδέματος". Είναι αποτέλεσμα του ίδιου του καθεστώτος της εργολαβίας. Του σύγχρονου σκλαβοπάζαρου που στήνεται για να μειώνεται το κόστος για τα ΕΛΠΕ, να μεταφέρονται οι ευθύνες από τον έναν εργολάβο στον άλλον και να κρατιούνται οι εργαζόμενοι μόνιμα σε καθεστώς ανασφάλειας, φόβου και ομηρίας. Πάνω σε αυτό το έδαφος πατούν οι ανταγωνισμοί των εργολάβων, πατάει η εργοδοσία για να εξασφαλίζει φθηνότερη εργασία, λιγότερα δικαιώματα και περισσότερα κέρδη», αναφέρει το Σωματείο αναδεικνύοντας τις ευθύνες των ΕΛΠΕ, που όπως σημειώνει: «Δεν μπορούν να εμφανίζονται ως τρίτοι, ως ουδέτεροι ή ως αναρμόδιοι. Αυτό αναγνωρίζει και το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας, που χρεώνει υπαιτιότητα στα ΕΛΠΕ για τους χειρισμούς τους από την πρώτη κιόλας στιγμή, όταν απαγόρευσαν την είσοδο στο διυλιστήριο των 37 εργολαβικών εργαζομένων που τόσα χρόνια ξεζούμιζαν για να βγάζουν αυτοί αμύθητα κέρδη.

Την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους μετρούν 50 μέρες χωρίς εισόδημα, ο όμιλος ανακοινώνει για το α' τρίμηνο του 2026 κέρδη 293 εκατομμυρίων ευρώ!».

Το Σωματείο σημειώνει ότι αυτή η κατάσταση αφορά όλους τους εργαζόμενους των ΕΛΠΕ, εργολαβικό και τακτικό προσωπικό, καθώς: «Η ανασφάλεια δεν είναι ατομική. Είναι συνολικό εργαλείο πίεσης απέναντι σε όλους».

Τονίζει τέλος τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, που ενώ πάνω από το 30% των μετοχών του ομίλου ανήκει στο κράτος, εμφανίζεται σαν απλός παρατηρητής. Και ξεκαθαρίζει ότι «σήμερα, μετά και το πόρισμα της Επιθεώρησης, πια δεν έχουν καμία δικαιολογία!», θέτοντας το ερώτημα: «Θα απορρίψουν κυβέρνηση, ΕΛΠΕ και εργολάβοι ακόμη και το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας; Θα αφήσουν τους εργαζόμενους να σαπίζουν χωρίς εισόδημα και να εξοντωθούν δικαστικά για χρόνια, αντί να δοθεί άμεσα λύση;».