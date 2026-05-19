ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Δύο νεκροί εργάτες μόνο χτες και τέσσερις τραυματίες σε τέσσερις μέρες

Την ώρα που η κυβέρνηση χαρακτήριζε «κινδυνολογίες» τις καταγγελίες του ΚΚΕ στη Βουλή, άλλοι δύο εργαζόμενοι πέθαιναν στο μεροκάματο

Δύο ακόμα ζωές εργατών θυσίασε χτες η εργοδοσία στον βωμό του καπιταλιστικού κέρδους, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι μόνο τις τελευταίες μέρες τραυματίστηκαν σε μια σειρά χώρους δουλειάς.

Ετσι, την ίδια ώρα που στη Βουλή η κυβέρνηση απαξίωνε τη συζήτηση για την Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους δουλειάς (βλ. προηγούμενες σελίδες), καταλογίζοντας «κινδυνολογίες» σε όσα κατήγγειλε το ΚΚΕ, άλλοι δύο εργάτες έπεφταν νεκροί στο μεροκάματο.

Κεραυνοβολήθηκε τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ

Το πρώτο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 10 χτες το πρωί, όταν 52χρονος, πατέρας 3 παιδιών, μόνιμος τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υπαίθριο υποσταθμό του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), στην οδό Ηλία Ζερβού και Καυταντζόγλου στα Κάτω Πατήσια Αθήνας, χτυπήθηκε από μέση τάση, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Να σημειωθεί ότι η Επιθεώρηση Εργασίας δεν είχε ενημερωθεί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, ενώ ενημερώθηκε εκείνη την ώρα από τον «Ριζοσπάστη», την ώρα δηλαδή του ρεπορτάζ.

Το νέο εργοδοτικό έγκλημα καταγγέλλει η «Αγωνιστική Συνεργασία» στη ΔΕΗ, που μεταξύ άλλων σημειώνει πως απορία προκαλεί το γεγονός ότι δεν ειδοποιήθηκε από την εταιρεία η Επιθεώρηση Εργασίας ως όφειλε, παρά μόνο μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν επιτόπου. Ακόμα ο υποσταθμός στον οποίο έγινε το ατύχημα «ηλεκτρίστηκε» βιαστικά, στο όνομα «της αποκατάστασης της διακοπής ρεύματος», με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διευκρινιστούν τα αίτια του θανατηφόρου δυστυχήματος «αφού ο χώρος πλέον δεν μπορεί να εξεταστεί όπως θα έπρεπε».

Και αυτό το συμβάν, σημειώνει η «Αγωνιστική Συνεργασία», είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της ΕΕ που υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις, η οποία περνάει μέσα από την «απελευθέρωση της αγοράς Ενέργειας», το σπάσιμο των δικτύων και των αρμοδιοτήτων, των λειψών μέτρων προστασίας των εργαζομένων γιατί «κοστίζουν», την επέκταση της εντατικοποίησης, λόγω της υποστελέχωσης των συνεργείων στις διάφορες περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ και άλλων κρίσιμων υπηρεσιών με μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Επιβεβαιώνεται ότι κέρδη και προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν πάνε μαζί. Το σύνθημα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» παραμένει επίκαιρο. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

Η «Αγωνιστική Συνεργασία» απαιτεί να διερευνηθούν χωρίς καθυστέρηση απ' όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες τα αίτια του ατυχήματος και από την Επιθεώρηση Εργασίας, να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες υπάρχουν. Εξασφάλιση και τήρηση όλων των συνθηκών και μέτρων ασφαλείας, με ευθύνη της εργοδοσίας, ώστε οι εργαζόμενοι να γυρνούν ζωντανοί και αρτιμελείς στο σπίτι τους. Να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της οικογένειας του συναδέλφου.

Γιάννενα: Οικοδόμος καταπλακώθηκε από μπάζα σε έργα ομβρίων επειδή «κόστιζε» ένα τελάρο

Το δεύτερο χτεσινό εργοδοτικό έγκλημα σημειώθηκε στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, σε έργα ομβρίων υδάτων, όπου 46χρονος οικοδόμος, πατέρας ενός παιδιού, έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε φρεάτιο, κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων. Οπως φαίνεται, το «ατύχημα» θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχε τοποθετηθεί εκεί που έπρεπε και όπως έπρεπε ένα προστατευτικό τελάρο, ώστε να μην υποχωρήσει ο όγκος χωμάτων που πλάκωσε τον εργάτη. Ομως, όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο και οι εργάτες, αυτό θα «κόστιζε» περισσότερο στον εργολάβο...

Στο σημείο έσπευσε από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων και των συνδικάτων, με τον πρόεδρό του Θανάση Κοντάξη και τον Λάμπι Αρμάντο, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Οικοδόμων Ιωαννίνων, απαιτώντας να καταγραφούν άμεσα οι συνθήκες του θανατηφόρου δυστυχήματος και να μη συγκαλυφθούν οι ευθύνες.

Κλήθηκε επίσης η Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ στον χώρο των εργασιών αποτυπώνονται οι επικίνδυνες συνθήκες μέσα στις οποίες δούλευε ο οικοδόμος: Ανοιχτό όρυγμα με τσιμεντοσωλήνες στο εσωτερικό του και χώματα πάνω και γύρω από τους σωλήνες.

«Σήμερα θρηνούμε άλλον έναν συνάδελφό μας. Εναν συνάδελφο οικοδόμο 46 χρονών, ήρθε για μεροκάματο και δεν θα γυρίσει ποτέ στο σπίτι του», ανέφερε σε δήλωσή του από τον χώρο του δυστυχήματος ο Θανάσης Κοντάξης. Αναφερόμενος στις συνθήκες του θανατηφόρου περιστατικού, τόνισε ότι ο εργάτης καταπλακώθηκε από μπάζα και μετέφερε την απαίτηση «εδώ και τώρα, άμεσα, από όλους τους υπεύθυνους και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες - Επιθεώρηση, Αστυνομία, εργοδοσία, όλοι - να βγει το πόρισμα, να μάθουμε τι ακριβώς έγινε, να πάρουν την ευθύνη». Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων κατήγγειλε ότι «είναι πολλά τα εργοδοτικά εγκλήματα» και πως «ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς και όλο και μεγαλώνει», δείχνοντας ως αιτίες την εντατικοποίηση και το γεγονός ότι τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας αντιμετωπίζονται ως κόστος. «Η ζωή μας μπροστά στα κέρδη τους είναι κόστος», ανέφερε καλώντας τους εργαζόμενους οργανωμένα να βγουν μπροστά, για να προστατέψουν τη ζωή τους.

Αμεση απάντηση με απεργία σήμερα

Δίνοντας άμεση απάντηση στο νέο εργοδοτικό έγκλημα και με σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, όχι άλλο αίμα οικοδόμων για τα κέρδη των εργοδοτών», σε απεργία κατεβαίνουν σήμερα Τρίτη οι οικοδόμοι στα Γιάννενα, με απόφαση του Συνδικάτου τους. «Ενας συνάδελφος δεν θα γυρίσει σπίτι γιατί δεν πάρθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, για ένα προστατευτικό τελάρο που δεν μπήκε γιατί κόστιζε στον εργολάβο», σημειώνει το Συνδικάτο, που καλεί και σε απεργιακή συγκέντρωση σήμερα στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο. «Φτάνει, ως εδώ! Οι εργάτες δεν θα δεχτούμε να σκοτωνόμαστε για να αυγατίζουν τα κέρδη τους τα αφεντικά, είτε σε καιρό ειρήνης είτε σε καιρό πολέμου», σημειώνει το Συνδικάτο απαιτώντας την άμεση διαλεύκανση όλων των αιτιών, αλλά και να κηρυχθεί επιτέλους γενικώς υποχρεωτική η ΣΣΕ που υπέγραψε η Ομοσπονδία Οικοδόμων.

Απανωτά τα «ατυχήματα» στους χώρους δουλειάς

Επίσης χτες το πρωί μεταλλεργάτης στο συνεργείο ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών «Arco» τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια εργασιών σε υπό επισκευή πλοίο στον Νέο Μόλο Δραπετσώνας. Μέλη των διοικήσεων του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών βρέθηκαν στο σημείο του εργατικού «ατυχήματος» απαιτώντας τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του. Μόλις πριν λίγες μέρες άλλωστε τα δύο κλαδικά σωματεία με μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Ναυτιλίας είχαν αναδείξει, για μια ακόμα φορά, τα σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας.

Στο μεταξύ, το περασμένο Σάββατο 15 Μάη, τραυματίστηκε και εργαζόμενος στην επιχείρηση εξόρυξης μεταλλευμάτων και αδρανών υλικών «Περλίτες Αιγαίου ΑΕ» στο Γυαλί της Νισύρου, όπως κατήγγειλε το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, τονίζοντας ότι «ήταν θέμα χρόνου καθώς οι συνθήκες εργασίας και η υπερεντατικοποίηση χτυπάνε κόκκινο χρόνια τώρα». Ακόμα επισήμανε ότι ο εργαζόμενος «κλήθηκε να δουλέψει στο ρεπό του για να "φορτωθεί το πλοίο"», μια καθημερινότητα που ζουν οι εργαζόμενοι και «αποτυπώνεται στα κέρδη που διαφημίζονται από τις εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται τον ορυκτό πλούτο όσο και το εργατικό δυναμικό».

Σημειώνεται ότι το 2024 το ΕΚ με την Ομοσπονδία Μετάλλου είχαν πραγματοποιήσει περιοδεία στον συγκεκριμένο χώρο, διαπιστώνοντας μια σειρά από ελλείψεις στους όρους υγείας και ασφάλειας. Ο εργαζόμενος που τραυματίστηκε το Σάββατο «αποδεικνύει ότι οι ελλείψεις, οι οποίες κατατέθηκαν εγγράφως στις εταιρείες, δεν καλύφθηκαν ποτέ», σημειώνει το ΕΚ, τονίζοντας ότι πρόκειται για γεγονός που δείχνει την απουσία ουσιαστικών ελέγχων για την τήρηση των μέτρων και πως ενδείξεις που θεωρούνται «ήσσονος σημασίας» είναι προάγγελοι σοβαρών εργατικών «ατυχημάτων».

Τέλος, δύο ακόμα εργάτες τραυματίστηκαν την Παρασκευή 14 Μάη στην περιοχή Πολιχνίτου της Λέσβου. Οι δύο εργαζόμενοι φαίνεται ότι δούλευαν σε ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει την αλλαγή στις κολόνες της ΔΕΗ, από ξύλινες σε τσιμεντένιες. Βρίσκονταν λοιπόν σε καλάθι γερανού και κάτω από άγνωστη αιτία κατά τη διάρκεια των εργασιών βρέθηκαν στο κενό από μεγάλο ύψος.

Οι δύο εργαζόμενοι βρίσκονται πλέον εκτός κινδύνου, ενώ στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν άμεσα βρέθηκε αντιπροσωπεία του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου (ΠΕΚ), με τον πρόεδρό του, Γιάννη Ζαφειρίου, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των τραυματιών και να εκφράσει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του. Παράλληλα το ΠΕΚ απαιτεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στον πλήρη έλεγχο για τα αίτια του νέου εργατικού «ατυχήματος».