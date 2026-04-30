ΠΑΡΙΣΙ.- Εφεση άσκησαν χτες δικηγόροι της γαλλικής τσιμεντοβιομηχανίας «Lafarge» κατά της απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου του Παρισιού να καταδικάσει στελέχη της εταιρείας για χρηματοδότηση των τζιχαντιστών τρομοκρατών του «Ισλαμικού Κράτους» στη Συρία το 2013 και το 2014, που τώρα έχουν γίνει επίσημοι συνομιλητές των ιμπεριαλιστών που πραγματοποίησαν την επέμβαση και τον πόλεμο στη Συρία, στο όνομα της «ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

ΒΑΓΔΑΤΗ.- Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη συνεχάρη χτες τον νέο εντολοδόχο πρωθυπουργό του Ιράκ, τον επιχειρηματία Αλι αλ Ζαΐντι, στον οποίο ανατέθηκε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ύστερα από ισχυρές αμερικανικές πιέσεις για να εμποδιστεί η επιστροφή στην εξουσία του Νούρι αλ Μάλικι, που θεωρείται προσκείμενος στο γειτονικό Ιράν. Πέντε μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές, ο Ιρακινός Πρόεδρος Νιζάρ Αμέντι ανέθεσε τη Δευτέρα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον επιχειρηματία Αλι αλ Ζαΐντι, δίνοντάς του διορία 30 ημερών. Το Πλαίσιο Συντονισμού, συμμαχία σιιτικών παρατάξεων που διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, είχε αρχικά υποστηρίξει τον πρώην πρωθυπουργό Νούρι αλ Μάλικι, αλλά άλλαξε θέση μετά την απειλή των ΗΠΑ να αποσύρουν κάθε υποστήριξη προς τη Βαγδάτη, παρακρατώντας μισό δισ. δολάρια σε χαρτονομίσματα που προορίζονταν ως συνάλλαγμα της ιρακινής Κεντρικής Τράπεζας.

ΜΠΑΜΑΚΟ - ΠΑΡΙΣΙ.- Η Γαλλία κάλεσε τους πολίτες της στο Μάλι να φύγουν «το ταχύτερο δυνατό» μετά τις συντονισμένες επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα Μπαμακό. Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει ασταθής και, εν αναμονή της αναχώρησής τους, οι Γάλλοι πολίτες θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι, να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, ενώ παράλληλα να ενημερώνουν τους συγγενείς τους για τις κινήσεις τους, ανέφερε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Η σύμμαχος της Αλ Κάιντα στη Δυτική Αφρική και μια αυτονομιστική οργάνωση όπου κυριαρχούν οι Τουαρέγκ έπληξαν την κύρια βάση του στρατού στο αεροδρόμιο της Μπαμακό στη διάρκεια των επιθέσεων το Σάββατο, ενώ εκδίωξαν από τη στρατηγικής σημασίας πόλη Κιντάλ στον βορρά ρωσικές μισθοφορικές δυνάμεις που υποστηρίζουν τις κυβερνητικές δυνάμεις.