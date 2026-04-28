ΛΙΒΑΝΟΣ

Δεκάδες νεκροί από τα πυρά του στρατού κατοχής

2026 The Associated Press. All

Σφοδρές είναι τις τελευταίες μέρες οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού εισβολής στον Νότιο Λίβανο, με ένοπλες δυνάμεις της Χεζμπολάχ να αντιστέκονται.

Η υποτιθέμενη «εκεχειρία» που έχει παραταθεί έως τα μέσα Μάη ισχύει μόνο στους τύπους. Στην πράξη παραβιάζεται από το κράτος - δολοφόνο που έχει αποφασίσει να κατάσχει λιβανικό έδαφος πίσω από μία αυθαίρετη «κίτρινη ζώνη» που έχει χαράξει με πρόσχημα την ασφάλεια του βόρειου Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ που προκαλούν οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις.

Χτες, για πρώτη φορά μετά από τρεις βδομάδες, η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, παράλληλα με την ισοπέδωση κατοικιών και άλλων κτιρίων σε χωριά και μεθοριακές πόλεις του Νοτίου Λιβάνου, προκαλώντας τη σθεναρή αντίσταση μαχητών της Χεζμπολάχ. Σε τέτοιες συγκρούσεις την Κυριακή σκοτώθηκε ακόμη ένας Ισραηλινός στρατιώτης και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις.

Νωρίτερα την ίδια μέρα (26 Απρίλη) σημειώθηκαν σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στον Νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα τον θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 37 άλλων (ανάμεσά τους και παιδιά), ενώ μέσα στο τελευταίο διήμερο οι νεκροί ξεπερνούν τους 22. Χτες, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στον Λίβανο έκανε νέο απολογισμό θυμάτων από την έναρξη της τελευταίας φάσης πολέμου Ισραήλ - Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου αναφέροντας 2.521 νεκρούς και 7.804 τραυματίες.

Σε αυτό το φόντο, χτες βράδυ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δικαιολόγησε τις παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο, λέγοντας πως οι ρουκέτες και τα drone της Χεζμπολάχ επιβάλλουν τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης στον Λίβανο. Παραμένουν δύο κύριες απειλές που προέρχονται από τη Χεζμπολάχ: οι ρουκέτες τύπου 122 και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό απαιτεί έναν συνδυασμό επιχειρησιακών και τεχνολογικών ενεργειών, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο επιτελάρχης του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, μπροστά στον σάλο που προκαλούν οι εικόνες Ισραηλινών στρατών να κάνουν πλιάτσικο σε σπίτια αμάχων του Νοτίου Λιβάνου (όπως παλιότερα στη Λωρίδα της Γάζας) ή να βεβηλώνουν και να καταστρέφουν θρησκευτικά σύμβολα σε χριστιανικούς ναούς αποδοκίμασε τέτοια φαινόμενα βαρβαρότητας, καλώντας τις ένοπλες δυνάμεις να διατηρήσουν έναν υποτιθέμενο κώδικα ηθικής. Η διάβρωση των αξιών, είπε ο Ε. Ζαμίρ, δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη από επιχειρησιακές απειλές...

Απορρίπτει η Χεζμπολάχ διάλογο με το Ισραήλ

Παράλληλα, χτες μαχητές της Χεζμπολάχ συνέχισαν τις επιχειρήσεις αντίστασης στον ισραηλινό στρατό σε περιοχές του Νοτίου Λιβάνου με τον ηγέτη της οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ, να απορρίπτει (με γραπτή ανακοίνωσή του) κατηγορηματικά κάθε πιθανότητα άμεσου διαλόγου με το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο.

Παράλληλα, ο αρχηγός της Χεζμπολάχ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρόεδρο Αούν για συνδιαλλαγή με το Ισραήλ στο πλαίσιο δύο γύρων άμεσων συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, ζητώντας να σταματήσουν αμέσως και να αποσύρουν την απόφαση να χαρακτηρίσουν οι κρατικές αρχές παράνομη τη στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης.

Στη συνέχεια, στέλεχος της οργάνωσης μιλώντας στο «Al Jazeera» χτες το απόγευμα άφησε (για πρώτη φορά) ανοικτό το ενδεχόμενο μέλη της Χεζμπολάχ να ξεκινήσουν επιθέσεις αυτοκτονίας κατά του ισραηλινού στρατού στον Νότιο Λίβανο.

«Μεγάλες ομάδες βομβιστών αυτοκτονίας έχουν αναπτυχθεί στα κατεχόμενα εδάφη (...)», δήλωσε το στέλεχος της οργάνωσης, αναφερόμενο στα εδάφη που έχει καταλάβει ο ισραηλινός στρατός εισβολής στον Νότιο Λίβανο, δίχως το «Al Jazeera» να τον κατονομάζει.

Νέα πυρά του Αούν κατά της Χεζμπολάχ

Σε αυτό σκηνικό τρόμου, ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, κατηγόρησε τη Δευτέρα τη Χεζμπολάχ πως σέρνει τη χώρα σε «στρατιωτική σύγκρουση με το Ισραήλ», για να εξυπηρετήσει όχι τα εθνικά συμφέροντα αλλά τα συμφέροντα ξένων χωρών (υπονοώντας το Ιράν).

Απαντώντας στις επικρίσεις του ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο Αούν καταδίκασε τις κατηγορίες περί «προδοσίας» όσων υποστηρίζουν τον άμεσο διάλογο με το Ισραήλ, λέγοντας ότι «η αληθινή προδοσία» βρίσκεται σε αυτούς που εκθέτουν τη χώρα στον πόλεμο. «Το κράτος του Λιβάνου απαιτεί άμεση εκεχειρία ως απαραίτητη προϋπόθεση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις», είπε χτες ο Αούν με αφορμή τους δύο γύρους άμεσων συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ των πρεσβευτών Λιβάνου - Ισραήλ στις 14 και 23 Απρίλη.

«Εάν ο πόλεμος γινόταν για χάρη του Λιβάνου, θα τον υποστηρίζαμε. Αλλά όταν ο στόχος είναι να εξυπηρετηθούν ξένα συμφέροντα, τον απορρίπτω εντελώς» ανέφερε χτες ο Αούν.

Διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου

Το Σάββατο, πάντως, χιλιάδες Ισραηλινοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία του Τελ Αβίβ, Χαμπίμπα.

«Τέλος σε έναν πόλεμο χωρίς τέλος», «Μην βομβαρδίζετε! Συζητήστε!» και «Τέλος οι ανοησίες του Μπίμπι», φώναζαν οι διαδηλωτές.

Ισχυρές δυνάμεις αστυνομικών απώθησαν τους διαδηλωτές από την πλατεία, αλλά κάποιοι επέστρεψαν ή κάθισαν στο έδαφος ως μορφή παθητικής αντίστασης, καταγγέλλοντας ότι «η αστυνομία προσπαθεί να φιμώσει τις φωνές μας».

Το πλήθος των διαδηλωτών ζήτησε την παραίτηση της κυβέρνησης Νετανιάχου και τη συγκρότηση Επιτροπής Ερευνας των Επιθέσεων του 2023.

Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν στους κεντρικούς δρόμους της Ιερουσαλήμ, της Χάιφας και άλλων πόλεων.