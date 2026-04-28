ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Συνεχείς σφαγές από τους Ισραηλινούς δολοφόνους

Τοπικές εκλογές σε Δυτική Οχθη και μια περιοχή της Γάζας

2026 The Associated Press. All

Η καθημερινή παραβίαση της υποτιθέμενης «εκεχειρίας» της 10ης Οκτώβρη 2025 από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται αδιάκοπα, αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των Παλαιστινίων.

Ισραηλινά πυρά στην Μπέιτ Λαχία της βόρειας Λωρίδας Γάζας προκάλεσαν τη Δευτέρα τον θάνατο ενός 15χρονου εφήβου και τον τραυματισμό ενός άλλου.

Την Κυριακή, άλλοι τρεις Παλαιστίνιοι άμαχοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά και το Σάββατο, σε επιδρομή ισραηλινού drone σκοτώθηκε ένα κοριτσάκι και ο πατέρας της. Ανάμεσα στα θύματα του τελευταίου τριημέρου ήταν και ο Ιμάντ Μικντάντ, που είχε στήσει έναν ηλιακό σταθμό φόρτισης κινητών τηλεφώνων και τάμπλετ.

Από την εκεχειρία του Οκτώβρη του 2025 υπολογίζεται πως έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά πάνω από 810 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 2.200 άλλοι.

Σε αυτό το κλίμα, Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ανακοίνωσε τη Δευτέρα την καταστροφή τούνελ μήκους 14 χλμ. στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας μέσα στους τελευταίους μήνες. Οπως ανέφερε στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων σκοτώθηκαν περίπου 70 μαχητές της Χαμάς ή άμαχοι που θεωρήθηκαν «απειλή».

Οι τοπικές εκλογές της 25ης Απρίλη

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν, μετά από χρόνια, τοπικές εκλογές στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ της Λωρίδας της Γάζας και σε 183 πόλεις και χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους ήταν και ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς που ψήφισε στο αλ Μπιρέχ, εκφράζοντας «ικανοποίηση» για τη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών «παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τοπικά και διεθνώς». Ο ίδιος υπενθύμισε πως εντός του 2026 θα διεξαχθούν και εκλογές για το Παλαιστινιακό Εθνικό Συμβούλιο, δηλώνοντας: «Λέμε στον κόσμο πως είμαστε δημοκράτες, πιστεύουμε στη δημοκρατία και στον πλουραλισμό και αξίζουμε ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Αργότερα, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε ότι η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις κάλπες ήταν χαμηλή, ιδιαίτερα στη Γάζα, καθώς δεν ξεπέρασε το 23%. Στη Δυτική Οχθη, το ποσοστό συμμετοχής των ψηφοφόρων στις εκλογές κυμάνθηκε στο 56%.

Εισβολές, έφοδοι, συλλήψεις και σχέδια επέκτασης εποικισμών

Τη Δευτέρα τα χαράματα οι κατοχικές δυνάμεις εισέβαλαν σε προσφυγικούς καταυλισμούς βορείως της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ, πραγματοποιώντας εφόδους, έρευνες σε σπίτια και συλλήψεις νεαρών Παλαιστινίων. Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση της PLO, που προειδοποίησε πως η κλιμάκωση της βίας των κατοχικών αρχών και οι στρατιωτικές έφοδοι σε προσφυγικούς καταυλισμούς συνιστούν αύξηση των επιχειρήσεων εκφοβισμού και των κινδύνων ασφαλείας για τον παλαιστινιακό λαό.

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, συμμετείχε χτες σε εορταστική τελετή για την ανέγερση 12.000 οικιστικών μονάδων στον εποικισμό Αριέλ, που βρίσκεται στη βόρεια Δυτική Οχθη, με σκοπό ο σημερινός πληθυσμός των περίπου 22.000 εποίκων να ξεπεράσει τις 80.000. «Δεν υπάρχει πιο χαρμόσυνος ήχος από τον θόρυβο που κάνουν οι μπουλντόζες όταν κτίζουν το Ισραήλ και καταστρέφουν την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», είπε ο Σμότριτς, προσθέτοντας: «Κάνουμε τα πάντα για να κτίσουμε τη Γη του Ισραήλ και να καταστρέψουμε την τρομερή ιδέα εκείνων που προσπαθούν να καταλάβουν την περιοχή για να βλάψουν το ισραηλινό κράτος».

Ο Σμότριτς ανέφερε ότι οι κατοικίες χιλιάδων εποίκων ετοιμάζονται σε συνεργασία με τον υπουργό Μετανάστευσης απανταχού Εβραίων στο Ισραήλ, Χαΐμ Κατς, που έχει αναλάβει να φέρει και άλλους έποικους στην κατεχόμενη παλαιστινιακή γη.

Νέα αποστολή στολίσκου για τη Γάζα

Την Κυριακή, περίπου 56 (μικρά και μεγαλύτερα) πλοία γεμάτα δεκάδες εθελοντές απέπλευσαν από λιμάνι της Σικελίας για τη Λωρίδα της Γάζας, μεταφέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Η νέα κινητοποίηση διοργανώθηκε από την οργάνωση Global Sumud Flotilla.

Σκοπός των ακτιβιστών είναι να σπάσουν τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, παρά τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες.