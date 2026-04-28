ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Εν μέσω νέων απειλών, στον αέρα οι διαπραγματεύσεις και η εκεχειρία

Στο φόντο αμερικανικών πιέσεων και απειλών ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν «εστιασμένες και έτοιμες σε όλη τη Μέση Ανατολή», κλιμακώνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικώνσυνέχισε χθες τις διπλωματικές επαφές του, με ενδεχόμενες ιρανοαμερικανικές συνομιλίες στο Πακιστάν να είναι «στον αέρα» και την εκεχειρία να κρέμεται από μια κλωστή. Το Σαββατοκύριακο ο Αραγτσί βρέθηκε στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν και στη Μουσκάτ του Ομάν, ενώ χθες ήταν στη Ρωσία.

Σχετικά με τις εξελίξεις αυτές, το αμερικανικό διαδικτυακό Μέσο «Axios» σημειώνει ότι το Ιράν προσφέρεται να τερματίσει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με δύο ανταλλάγματα: Πρώτον, να μη συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, και δεύτερον, να αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια.

Η νέα πρόταση του Ιράν φέρεται πως μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν, ενώ την Κυριακή ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωνε στο «Fox News» ότι «οι ΗΠΑ έχουν όλα τα χαρτιά» και ότι αν οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν «μπορούν είτε να έρθουν σε εμάς, είτε να μας τηλεφωνήσουν».

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου στον Λευκό Οίκο, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε στο δίκτυο «CBS News» ότι η κυβέρνηση Τραμπ «δεν κάνει διαπραγματεύσεις διά των Μέσων Ενημέρωσης» όταν πρόκειται για «ευαίσθητες διπλωματικές διαβουλεύσεις». Αργότερα χτες, όμως, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ συζητά την πρόταση του Ιράν για «τερματισμό του πολέμου και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Συνάντηση Αραγτσί - Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη

Στη συνάντηση του Αραγτσί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλ. Πούτιν, ο τελευταίος σημείωσε: «Από την πλευρά μας θα κάνουμε οτιδήποτε εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, τα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, για να επιτευχθεί ειρήνη το συντομότερο δυνατόν. Ξέρετε τη θέση μας καλά». Ακολούθως έπλεξε το εγκώμιο του ιρανικού λαού για το θάρρος του και την επιθυμία του για ανεξαρτησία, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι Ιρανοί θα καταφέρουν σύντομα «να βγουν από αυτήν τη δύσκολη περίοδο δοκιμασιών υπό την ηγεσία του νέου ηγέτη», ώστε «να έρθει η ειρήνη». Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως έλαβε μήνυμα του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό του.

Θερμά λόγια επιφύλαξε στον Ρώσο ηγέτη και ο Ιρανός ΥΠΕΞ, τονίζοντας πως «έχουμε αποδείξει σε όλο τον κόσμο ότι το Ιράν διατηρεί καλούς συμμάχους και φίλους, όπως η Ρωσική Ομοσπονδία». Ο Αραγτσί παρατήρησε ότι η στάση των ΗΠΑ στον πόλεμο δυσκολεύει την εξεύρεση λύσης, ενώ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πετύχει «ούτε έναν από τους στόχους τους» στον πόλεμο και ότι το Ιράν έχει ορθώσει ανάστημα «στην ισχυρότερη υπερδύναμη του κόσμου». Επιπλέον, χαρακτήρισε «καλές και παραγωγικές» τις συναντήσεις που είχε το Σαββατοκύριακο σε Πακιστάν και Ομάν.

Λίγη ώρα νωρίτερα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ Μπαντρ Αμπντελάτι, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο Αιγύπτιος υπουργός αναφέρθηκε «στη σημασία συνέχισης της διαπραγματευτικής προσέγγισης για την ενίσχυση της εκεχειρίας και τον τερματισμό του πολέμου».

Απειλές με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα πάντως η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις παραμένουν «εστιασμένες και έτοιμες σε όλη τη Μέση Ανατολή». Αναφερόμενη δε στον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, υποστήριξε ότι από τις 13 Απρίλη που τον επέβαλε έχει ανακατευθύνει 37 εμπορικά πλοία.

Από την άλλη, ο επικεφαλής της ιρανικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας Εμπραχίμ Αζίζι δήλωσε ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις του χώρας του θα πρέπει να είναι η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Αναφέρθηκε δε σε ένα νέο νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείρισή τους, εξηγώντας πως οι ιρανικές δυνάμεις επιδιώκουν την επιβολή τελών διέλευσης, ώστε να εξασφαλιστούν «κέρδη» που θα εισπράττονται στο ιρανικό νόμισμα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στο Fox News χτες το απόγευμα, είπε ότι όταν οι Ιρανοί αναφέρονται σε «ανοιχτά Στενά του Ορμούζ» το ερμηνεύουν με τον δικό τους τρόπο. Υποστήριξε πως πρόκειται για διεθνή ύδατα και πως δεν μπορεί να «εξομαλυνθεί» η κατάσταση εκεί με τους όρους του Ιράν (π.χ. έλεγχος περάσματος από τις ιρανικές δυνάμεις, τέλη διέλευσης, κ.α.), για να προσθέσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανεχτούν «καμία προσπάθεια» να παραμείνουν τα Στενά σε «ομηρία» μέσω «εκβιασμών ή απειλών άσκησης βίας». Κατά τ' άλλα, εκτίμησε πως το Ιράν εμφανίζεται «σοβαρό» ως προς την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα πρέπει να αποκλείει οριστικά την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

Στη σκιά της εύθραυστης εκεχειρίας στον Περσικό Κόλπο, χτες οι αρχές του Μπαχρέιν ανακάλεσαν την υπηκοότητα 69 πολιτών «επειδή εξέφρασαν συμπαράσταση στις εχθρικές πράξεις του Ιράν και επειδή συνεργάστηκαν με ξένες οντότητες». Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, μεταξύ των 69 ατόμων περιλαμβάνονται κατηγορούμενοι και μέλη των οικογενειών τους, ενώ δεν έχουν όλοι καταγωγή από το Μπαχρέιν.

Ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, Στίβεν Ντόιτι, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ δήλωσε πως η βρετανική κυβέρνηση δεν συμφωνεί με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε λιμάνια του Ιράν, αλλά υποστηρίζει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Κατηγόρησε το Ιράν ότι εκβιάζει τον υπόλοιπο κόσμο ζητώντας «λύτρα», ενώ επανέλαβε πως η ναυτιλιακή κίνηση θα πρέπει να γίνεται «με ασφάλεια και ανεμπόδιστα» μέσω των Στενών του Ορμούζ, «χωρίς τέλη και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».