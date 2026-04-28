ΚΙΝΑ

Περιοδεία του ΥΠΕΞ στη Νοτιοανατολική Ασία

Πενταήμερες επίσημες επαφές στη Νοτιοανατολική Ασία ολοκλήρωσε την Κυριακή ο Κινέζος ΥΠΕΞ,Συγκεκριμένα, βρέθηκε σε Καμπότζη, Ταϊλάνδη και Μιανμάρ.

Στο πλαίσιο της περιοδείας ο Γουάνγκ συμμετείχε και στην πρώτη συνάντηση «2+2» που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας Κίνας και Καμπότζης, στην Πνομ Πενχ.

Σε αυτήν ο Γουάνγκ μετέφερε την αξία που αποδίδει το Πεκίνο στη διμερή συνεργασία για τη σταθερή ανάπτυξη μηχανισμού που ως διμερής στρατηγική πλατφόρμα θα εδραιώσει την «αμυντική συνεργασία», ως κρίσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη αμοιβαίας βοήθειας και αλληλεγγύης. Από την άλλη μεριά, ο ΥΠΕΞ της Καμπότζης Πρακ Σοκχόν περιέγραψε την Κίνα ως τον πιο αξιόπιστο φίλο της χώρας του και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την περιεκτική της στήριξη απέναντι στην Καμπότζη, ενώ μετέφερε πρόθεση για διερεύνηση νέων πεδίων διμερούς συνεργασίας.

Να σημειωθεί ότι πριν δυο βδομάδες η κινεζικής κατασκευής κορβέτα τύπου Type 056 έφτασε στη ναυτική βάση Ream της Καμπότζης, «σηματοδοτώντας περαιτέρω πρόοδο στην αμυντική συνεργασία Κίνας - Καμπότζης», όπως δήλωσε τότε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Αμυνας, Ζανγκ Σιαογκάνγκ.

Εξήγησε δε ότι παρά το μέτριο εκτόπισμά του, ο συγκεκριμένος τύπος φρεγάτας είναι εξοπλισμένος με μια σειρά πυραυλικά συστήματα που διακρίνονται για την ταχύτητα στην απόκρισή τους και για υψηλή ακρίβεια καθοδήγησης. Το εν λόγω σκάφος διαθέτει ακόμα σύστημα αεράμυνας κοντινής απόστασης, αντιπλοϊκό οπλισμό και ναυτικό πυροβόλο, δίνοντάς του ισχυρές ολοκληρωμένες δυνατότητες μάχης. Ο Κινέζος διπλωμάτης πρόσθεσε ότι οι πύραυλοι εναντίον πλοίων που διαθέτει έχουν μεγάλο βεληνεκές, ενώ οι πύραυλοι αεράμυνας μπορούν να αναχαιτίσουν αποτελεσματικά στόχους που πετούν χαμηλά, όπως εισερχόμενοι πύραυλοι εναντίον πλοίων. Η κορβέτα αυτή διαθέτει επίσης ορισμένες δυνατότητες ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Πολλοί περιγράφουν εδώ και καιρό τις υποδομές στη βάση Ream ως «επί της ουσίας» κινεζική βάση. Το 2022 οι εγκαταστάσεις εκεί ανακαινίστηκαν με κινεζική «συμβολή» και αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, μια προβλήτα βαθέων υδάτων μήκους 300 μέτρων, μια αποβάθρα 5.000 τόνων, μια γλίστρα 1.000 τόνων και ένα κοινό κέντρο επιμελητείας και εκπαίδευσης Καμπότζης - Κίνας.