ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μαζικές εκατέρωθεν επιδρομές με νεκρούς και τραυματίες

Μαζικές εκατέρωθεν επιθέσεις σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στη Ρωσία, ένα εργοστάσιο λιπασμάτων στην περιφέρεια Βόλογκντα υπέστη ζημιές από επίθεση ουκρανικών drones την Κυριακή, και συγκεκριμένα χτυπήθηκε ένας αγωγός θειικού οξέος υψηλής πίεσης, θυγατρικής εταιρείας του ομίλου «PhosAgro», ενός από τους μεγαλύτερους στον κόσμο παραγωγούς φωσφορούχων λιπασμάτων. Η διαρροή φέρεται να περιορίστηκε και δεν απελευθερώθηκαν επικίνδυνα χημικά.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό διυλιστήριο κρίσιμης σημασίας για τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού στην πόλη Γιαροσλάβ.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, το Σάββατο η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε περισσότερα από 250 ουκρανικά drones σε τουλάχιστον 12 ρωσικές περιφέρειες και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε.

Αλλά και επιδρομή ρωσικών drones εφόρμησης στη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μια μέρα πριν, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς στα ρωσικά πλήγματα στη βιομηχανική πόλη Ντνίπρο, στο κεντροανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, που σφυροκοπούσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις με επιδρομές κατά κύματα για «πάνω από 20 ώρες», με 619 drones και 47 πυραύλους.

Από την πλευρά της, η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι ρωσικό drone κατέπεσε στο έδαφός της στη νοτιοανατολική πόλη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ωθώντας τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα από τα σπίτια τους πάνω από 200 κατοίκους.

«Τέτοια επεισόδια καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των Ρουμάνων πολιτών, αλλά επίσης τη συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ», ανακοίνωσε το Βουκουρέστι.

Δύο μαχητικά Eurofighter Typhoon, που συμμετέχουν στη βρετανική αποστολή αστυνόμευσης των αιθέρων στη Ρουμανία, απογειώθηκαν για να επιτηρήσουν την κατάσταση από αέρος, κάτι που αποτελεί συνήθη διαδικασία. Κάτοικοι στη γειτονική κομητεία Τούλτσεα προειδοποιήθηκαν να καλυφθούν.

Στο μεταξύ, σε μια παράλληλη εξέλιξη, το Βερολίνο αποδίδει στη Ρωσία τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά της πλατφόρμας Signal, όπου Γερμανοί πολιτικοί, διπλωμάτες, στρατιωτικοί και δημοσιογράφοι έγιναν στόχος κυβερνοπειρατείας από τον Φλεβάρη.