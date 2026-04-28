ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να ταπεινωθούν από την ιρανική ηγεσία»

Το Βερολίνο εξετάζει να στείλει πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο για να είναι «σε ετοιμότητα» για τα Στενά του Ορμούζ

Τη «στρατηγική των ΗΠΑ» στο Ιράν αμφισβήτησε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρ. Μερτς, φέρνοντας για ακόμη μια φορά στην επιφάνεια τα αντικρουόμενα συμφέροντα μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα.

Οπως είπε χθες, δεν βλέπει ποια είναι η στρατηγική εξόδου των ΗΠΑ από τον πόλεμο με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι «ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ειδικά από τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης». Οι Ιρανοί «προφανώς είναι πολύ επιδέξιοι στις διαπραγματεύσεις ή μάλλον, πολύ επιδέξιοι στο να μη διαπραγματεύονται» και «είναι σαφώς πιο δυνατοί από ό,τι πιστεύαμε», τόνισε.

Δεν ζητήθηκε η γνώμη Γερμανών και Ευρωπαίων κατά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, επανέλαβε ο Μερτς, και έχει εκφράσει τον σκεπτικισμό του στον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ζήτησε να τερματιστεί η σύγκρουση το συντομότερο δυνατόν, λόγω του άμεσου αντίκτυπού της στην οικονομία της Γερμανίας. «Αυτός ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική μας απόδοση και ως εκ τούτου πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό», είπε. Η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι έχουν προσφέρει βοήθεια για την περίοδο μετά το τέλος των εχθροπραξιών, συμπλήρωσε.

Εξάλλου ο Γερμανός υπουργός Αμυνας, Μπ. Πιστόριους, είχε επισημάνει νωρίτερα την ετοιμότητα της Γερμανίας να αναπτύξει προληπτικά, πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο στο πλαίσιο προετοιμασίας για ενδεχόμενη διεθνή αποστολή για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οπως εξήγησε ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός στην εφημερίδα «Rheinische Post», ο στόχος της γερμανικής κυβέρνησης είναι να υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μη χαθεί χρόνος, εάν χρειαστεί συνδρομή.

Συγκεκριμένα το Βερολίνο σχεδιάζει την αποστολή ενός ναρκαλιευτικού πλοίου, το οποίο θα συνοδεύεται από πλοίο, που θα επιτελεί επικουρικό ρόλο, διοικητικού και εφοδιαστικού χαρακτήρα.

Η Γερμανία διαθέτει εξειδίκευση στον τομέα του εντοπισμού και της εξουδετέρωσης θαλάσσιων ναρκών και για αυτό μια συνδρομή της θεωρείται κρίσιμη.

Ο Πιστόριους επανέλαβε ότι πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις για μια τέτοια γερμανική στρατιωτική συνδρομή: Πρώτον, η παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν και δεύτερον, να υπάρξει ειδική εντολή από το γερμανικό Κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται συνταγματικά, για την ανάπτυξη γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων εκτός γερμανικών συνόρων.

Ο Γερμανός υπ. Αμυνας παρέπεμψε επίσης και στην υπάρχουσα ευρωπαϊκή αποστολή «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα κατά των Χούθι της Υεμένης, η οποία θα μπορούσε να επεκταθεί. Τη θεωρεί ως μια «λογική και εφικτή επιλογή» για να θεμελιωθεί νομικά μια γερμανική συμμετοχή, εντούτοις, «μια εντολή στο πλαίσιο του ΟΗΕ θα ήταν σίγουρα καλύτερη, αλλά προς το παρόν δεν είναι πιθανή».