ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων

Βομβιστική επίθεση το Σάββατο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 38 στην επαρχία της Κάουκα, στην Κολομβία, σε μια περίοδο που σημειώνονται πολλά περιστατικά βομβιστικών επιθέσεων - περίπου 26 - μετά από μια 20ετία τουλάχιστον που είχαν να σημειωθούν τέτοια εγκλήματα μεγάλης κλίμακας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το μπαράζ επιθέσεων γίνεται περίπου έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές στη χώρα, που ο πρώτος γύρος έχει οριστεί για τις 31 Μάη.

Μετά την πολύνεκρη επίθεση με εκρηκτικά που εκτοξεύτηκαν στην κεντρική οδική αφετηρία που συνδέει την πόλη Ποπαγιάν με την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας Κάλι την ώρα που υπήρχαν δεκάδες οχήματα, ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος της χώρας Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε: «Αυτοί που διέπραξαν αυτήν την επίθεση και σκότωσαν (...) είναι τρομοκράτες, φασίστες και διακινητές ναρκωτικών» και πρόσθεσε «θέλω να αναμετρηθούν μαζί τους οι καλύτεροι στρατιώτες».

Οι αρχές της χώρας αποδίδουν τις επιθέσεις αυτές στην ομάδα του Ιβάν Μορντίσκο , των διαφωνούντων από τις πρώην Ενοπλες Επαναστατικές Δυνάμεις Κολομβίας (FARC) κατά της «ειρηνευτικής συμφωνίας» του 2016, ο οποίος κατηγορείται ότι έχει εξελιχθεί σε έμπορο ναρκωτικών. Το ζήτημα της ασφάλειας προβάλλεται ως από τα πιο σημαντικά στην προεκλογική εκστρατεία, όπου στις δημοσκοπήσεις προηγείται ο σοσιαλδημοκράτης γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, με 44% έναντι των φιλελεύθερων υποψηφίων.