ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Εκατοντάδες οι αποφάσεις συμμετοχής από ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Στο «Νήαρ Ηστ» στην Καισαριανή θα χτυπά το Σάββατο 4 Απρίλη η καρδιά της εργατικής τάξης

Εκατοντάδες είναι ήδη οι αποφάσεις συμμετοχής από Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για τη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, το Σάββατο 4 Απρίλη, στις 9 π.μ. στο «Νήαρ Ηστ» στην Καισαριανή. Τα Συνδικάτα μπαίνοντας στην τελική ευθεία προετοιμάζουν την επιτυχία της σύσκεψης στους χώρους δουλειάς, ώστε να φτάσει πλατιά το σύνθημα «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή».

Σ' αυτήν τη μαζική, μαχητική σύσκεψη θα γίνει ζωντανή συζήτηση για τους μεγάλους αγώνες που δόθηκαν, για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων και πρωτοβουλιών των συνδικάτων.

Συνεχίζονται οι περιοδείες σε χώρους δουλειάς

Μπροστά στη σύσκεψη, συνεχίζονται και οι περιοδείες σε χώρους δουλειάς. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Πέμπτη, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων θα βρεθεί στα «Attica» με επικεφαλής τον Αχμετ Μουσταφά, οργανωτικό γραμματέα της Ομοσπονδίας, στους εργολαβικούς εργαζόμενους στο Κρατικό Νίκαιας και στο «Μεταξά» με επικεφαλής την Χριστίνα Καραμαλίκη, στα σούπερ μάρκετ Κορίνθου με επικεφαλής την Μάγδα Αποστολοπούλου, μέλος της διοίκησης, στα «GA Toys» και «Κωτσόβολος» Λιβαδειάς με επικεφαλής την Νατάσα Τάτση, μέλος της διοίκησης, και στην «ICAP» Καλλιθέας με επικεφαλής τον Νίκο Τζώρτζη, ταμία της Ομοσπονδίας.

Γενικές Συνελεύσεις

Σε Γενική Συνέλευση προχωρά η Ενωση Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αθήνα - Πειραιά (ΕΛΕΠΑ) το Σάββατο 28 Μάρτη, στις 10.30 π.μ. στα γραφεία της (Κάνιγγος 27, Αθήνα).

Το κλαδικό Συνδικάτο στο Χρηματοπιστωτικό καλεί την Τρίτη 31 Μάρτη στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του (Κάνιγγος 27, Αθήνα).

Το Σωματείο Νέων Τεχνολογιών & Τηλεπικοινωνιών Ν. Αχαΐας προχωρά σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 1η Απρίλη, στις 6.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Οι εκατοντάδες αποφάσεις σωματείων

Μέχρι σήμερα αποφάσεις έχουν πάρει 19 Εργατικά Κέντρα, 12 Ομοσπονδίες και πάνω από 340 πρωτοβάθμια σωματεία από όλους τους κλάδους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αναλυτικά οι αποφάσεις:

Εργατικά Κέντρα

Λάρισας, Λέσβου, Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς», Πάτρας, Β. Δωδεκανήσου, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Κέρκυρας, Λευκάδας, Τρικάλων, Φωκίδας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Λαμίας, Σάμου, Αγρινίου, Αρτας, Λακωνίας, Πειραιά.

Ομοσπονδίες

Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Λογιστών, Τροφίμων - Ποτών, Υπουργείου Ανάπτυξης, Ειδικής Αγωγής, Φαρμάκου, Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Εμφιαλωμένων Ποτών, Τύπου - Χάρτου, Υπ. Γεωργίας.

Πρωτοβάθμια Σωματεία ιδιωτικού Τομέα

- Τηλεπικοινωνιών: «Cosmote» - «E-value», Τηλ/νιών Αχαΐας «Η Ενότητα», MITEL NETWORKS, «ΝΟΚΙΑ», «Openbet», ΣΕΤΗΠ Ν. Θεσσαλονίκης, BETA CAE SYSTEM, «Teleperformance», «Webhelp», ΣΕΤΗΠ Ν. Αττικής, «Intrasoft».

- Καλλιτέχνες: Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Μουσικών Δυτικής Ελλάδας, Μουσικών Ν. Ιωαννίνων «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ».

- Χημική Βιομηχανία: Ελαιουργοσαπωνοποιών & Χημικής Βιομηχανίας Ν. Αττικής, Χημικής Βιομηχανίας Β. Ελλάδας.

- Ιδιωτική εκπαίδευση: «Ο ΒΥΡΩΝΑΣ», Ιδιωτικών Παιδικοί Σταθμοί Αθηνών - Πειραιώς - Προαστίων, Φροντιστηρίων Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Αχαΐας, Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ», Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Αιτωλοακαρνανίας, Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Θεσσαλίας, Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου «Γαλάτεια Καζαντζάκη», Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Ν. Χανίων.

- Κατασκευές: Ναυπηγοξυλουργών Πειραιά, κλαδικά Οικοδόμων πόλεων/νομών: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ρεθύμνου, Ν. Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Καρλοβασίου, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Πάτρας, Ζακύνθου, Περιφέρειας και Γρεβενών, Τρικάλων, Κεφαλονιάς, Κέρκυρας, Σκοπέλου, Λαυρεωτικής, Λιβαδειάς, Καρδίτσας, Αρτας, Αιτωλοακαρνανίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Φθιώτιδας, Ηλείας, Χανίων, Καλύμνου, Αιγίου, Λήμνου, Ηρακλείου, Λάρισας, Λέσβου, Θεσπρωτίας, Φαρσάλων. Εργαζομένων εργοτάξιο Ελληνικού, Ηλεκτρολόγων Αττικής, Δασεργατών Μακεδονίας - Θράκης - Θεσσαλίας, Ξύλου Θεσσαλονίκης, Ηλεκτροτεχνιτών και Βοηθών Ανελκυστήρων Β. Ελλάδας, Χειριστών Τρικάλων, Κατεργασίας Ξύλου Αττικής, Μηχανοξυλουργών - Επιπλοποιών κατεργασίας Ξύλου Λάρισας, Εκσκαφτικών Κέρκυρας, Χειριστών Πάτρας.

- Ναυτεργάτες - Λιμενεργάτες: ΕΝΕΔΕΠ (COSCO), (ΠΕΜΕΝ).

- Μεταφορές: Μετρό Θεσσαλονίκης, Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας, Οδηγών Αττικής - Βοιωτίας - Αργοσαρωνικού, ΟΣΕ Παραρτήματος ΣΠΑΠ.

- Ιδιωτική Υγεία - Πρόνοια - Ειδική Αγωγή: Ιδιωτικών Κλινικών Λάρισας, Ιδιωτικής Υγείας Αχαΐας, Ειδικής Αγωγής Αττικής, Ειδικής Αγωγής Κ. Μακεδονίας, Ιδιωτικής Υγείας Κέρκυρας, Ιδιωτικής Υγείας Ιωαννίνων, Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή, Ειδικής Αγωγής Αττικής, Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα», Ειδικής Αγωγής και Πρόνοιας Εύβοιας, Ασύλου Ανιάτων Πατρών «Η Αγία Ευφροσύνη», Ιδιωτικής Υγείας Πειραιά, Ιδιωτικών Κλινικών Θεσσαλονίκης.

- Επισιτισμός - Τουρισμός: κλαδικά Συνδικάτα Αττικής, «Τάλως» ΕΤΞ - ΣΕ Λασιθίου, Αχαΐας, Ν. Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης - Πιερίας - Χαλκιδικής, Λήμνου, Κέρκυρας, Καβάλας και Θάσου, Κω, Κάστρου Κυλλήνης, Ν. Λάρισας, Ν. Θεσπρωτίας. Επιχειρησιακά ξενοδοχείων: «Atlantica Grand Mediterraneo», «Bolentaco Limited», IKOS DASSIA, La Grotta Verde Αγιος Γόρδιος, «Pelekas Monastery», Louis «Ο Ποπολάρος», Louis «Νίκος Λέισος», «Sunshine Corfu Hotel & Spa», «Sandy Beach», «Novotel», «Lycabettus», «Royal Olympic», «Athens Marriott», ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ Ν. Αττικής

- Ενέργεια: Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας, Κλαδικό Κ. Μακεδονίας, Εργαζομένων Ενέργεια Αχαΐας - Ηλείας - Φωκίδας

- Εμπόριο - Ιδιωτικοί Υπάλληλοι: Εμποροϋπαλλήλων Βόλου, Ιδιωτικού Τομέα Μεσσηνίας, Ν. Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Κοζάνης, Πρεβέζης, Ημαθίας, Εργαζομένων «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ» Ν. Αχαΐας, Εμποροϋπαλλήλων Εορδαίας, Καρδίτσας, Ηρακλείου, Αχαΐας, Ξάνθης, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, NOTOS Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Τρικάλων, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Κέρκυρας, Φθιώτιδας, Δράμας, Καβάλας, Ιωαννίνων, Κω, «Praktiker Hellas» - Παράρτημα Πάτρας - Παράρτημα Λάρισας, Ιδιωτικών - Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, Υπαλλήλων Ασφαλείας Αττικής, Σύνδεσμος Πειραιά, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομοτηνής, Αθήνας, Λέσβου, Λογιστών και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου, Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου, Καλαμάτας, Εμποροϋπαλλήλων Ιωαννίνων, Γυμναστών Θεσσαλονίκης, Εμποροϋπαλλήλων Ν. Κιλκίς.

- Καθαρίστριες: Σωματείο Καθαριστών/τριών Ν. Πειραιά & Νήσων, Εργαζομένων στη Σχολική Καθαριότητα «Τα καθαρά γάντια», Ν. Λάρισας, Ιωαννίνων «Η ΕΝΩΣΗ», Ν. Μαγνησίας, Καθαριστών και Εργαζομένων στη Φύλαξη Κ. Μακεδονίας.

- Τρόφιμα - Ποτά: Κλαδικά Συνδικάτα Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών: Ν. Αττικής, Μεσσηνίας, Αργολίδας - Κορινθίας, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Αχαΐας, Κ. Μακεδονίας, Ημαθίας - Πέλλας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Τρικάλων, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Φθιώτιδας, Ν. Ηρακλείου, Λάρισας, Αρτας -Πρέβεζας, Δυτικής Αχαΐας - Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Επιχειρησιακά: Tasty-Pepsico, Ομίλου ΝΗΡΕΑΣ (AVRAMAR) Ν. Θεσπρωτίας, EMFI (πρώην ΕΒΓΑ), ΤΡΙΚΚΗ, ΧΗΤΟΣ, Mondelez, Medfrigo, Arivia (Δράμα).

- Εμφιαλωμένα Ποτά: Εργατοϋπαλλήλων και Εμφιαλωμένων Ποτών Βορείου Ελλάδος, Πωλητών Οδηγών - Βοηθών Β. Ελλάδας, Μαλαματίνα, ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ 3Ε Θεσσαλονίκης.

- Φάρμακο: Κλαδικά Συνδικάτα: Πάτρας, Μεσσηνίας, Κέρκυρας, Κ. Μακεδονίας, Ν. Λάρισας. Επιχειρησιακά: Boehringer Ingelheim, Pfizer Hellas, Pharmathen (Ροδόπη), Ομίλου L'oreal, Επιτροπή Εργαζομένων ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ.

- Νερό: Προσωπικού ΕΥΔΑΠ, Εργαζομένων ΔΕΥΑ Ζακύνθου, ΔΕΥΑ Μεσσηνίας, ΔΕΥΑ Λαμίας, Πατρών.

- Τύπου - Χάρτου: Κλαδικό Ν. Αχαΐας, Εργοστασίου «EL-PACK», DSSMITH Κορίνθου, UNIPAK HELLAS (πρώην ΠΑΚΟ) Φθιώτιδας, Τύπου και Χάρτου Ν. Φθιώτιδας, Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών.

- Μέταλλο: ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, Μετάλλου Ν. Λάρισας, Μετάλλου Πάτρας «Η ΕΝΩΣΗ», εργαζομένων ΚΑΥΚΑ, Μετάλλου Ν. Κιλκίς, Σερρών, Φθιώτιδας.

- Χρηματοπιστωτικό: Κλαδικά σωματεία: Αττικής, Χανίων. Εργαζομένων ΝΕΧΙ (πρώην First Data), ΝΤ Πέλλας Συλλόγου Εθνικής Τράπεζας.

- Ταχυδρομεία - Ταχυμεταφορές: Κλαδικό Αττικής ΣΕΤΤΑ, Speedex Ν. Αττικής, ACS Courier, Skroutz Last Mile, Wolt Ν. Αττικής, Διανομέων - Ντελιβεράδων Ν. Αχαΐας, Βόλου, «E-food» Θεσσαλονίκης, «Wolt» Θεσσαλονίκης.

- Λογιστές: Σύλλογοι/Ενώσεις: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Τρικάλων. Σωματείο ΣΟΛ

- Κλωστοϋφαντουργοί: Συνδικάτο Κλωστοϋφαντουργών - Ιματισμού και Δέρματος Ν. Λάρισας

- Αλλα: Επεξεργασίας Απορριμμάτων ΠΕ Σερρών, Εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, Μισθωτών Δικηγόρων Αττικής.

Πρωτοβάθμια Σωματεία Δημόσιου Τομέα

- ΟΤΑ: Σωματεία Εργαζομένων σε δήμους: Επαρχίας Θήρας, Ικαρίας και Φούρνων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ν. Θεσσαλονίκης, Λευκάδας, Περάματος, Πρέβεζας, Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Πειραιά, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Βριλησσίων, Καισαριανής, Γαλατσίου, Δήμου Κορυδαλλού, Πάτρας, Αγίας Παρασκευής, Ηλιούπολης. ΟΤΑ Αττικής, ΟΤΑ Θεσπρωτίας. Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ, Πανελλήνιο σωματείο Κέντρων Κοινότητας, Φυλάκων Σχολικών κτιρίων και λοιπών εργατοϋπαλλήλων Πατρέων.

- Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ: Λήμνου, Πρέβεζας, Γρεβενών, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Λευκάδας, Χίου.

- Δημόσια Υγεία: Εργαζομένων ΕΟΔΥ

- Σωματεία Νοσοκομείων: Αγίου Νικολάου Κρήτης, Ναυπλίου, ΜΕΤΑΞΑ, Νίκαιας, Θριάσιο, Βενιζέλειου, ΓΝ Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), Λευκάδας, ΚΑΤ, Παπαγεωργίου Μακεδονίας, Πτολεμαΐδας (ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ), Σάμου, Κέντρων Υγείας Νομού Καρδίτσας, ΓΝ Λιβαδειάς, Νοσοκόμων - Νοσηλευτριών Αποκλειστικής Απασχόλησης - Παράρτημα Πάτρας Νοσοκομείου Ρίου, ΓΝ «Ευαγγελισμού», Πρέβεζας, Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ, Δράμας,

- Ενώσεις Γιατρών: ΕΙΝΑΠ, Ρεθύμνου, Λέρου, Πάτμου και Περιφερειακών Ιατρείων (ΕΙΘΕΛ), Πέλλας, Αιτωλοακαρνανίας.

- Δημόσια Εκπαίδευση: ΣΕΠΕ: Λήμνου «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ», «Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ», Βύρωνα - Καισαριανής - Παγκρατίου «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ», Αν. Αττικής «Ο Σωκράτης», Γρεβενών, Πετρούπολης - Ιλίου - Καματερού «Δ. ΓΛΗΝΟΣ», Περάματος - Κερατσινίου «Ν. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ», Πρέβεζας, Σαλαμίνας, Κορυδαλλού - Αγίας Βαρβάρας, Φθιώτιδας, Α' Πέλλας, Ν. Ιωνίας - Ηρακλείου - Μεταμόρφωσης - Λυκόβρυσης, Δ΄ Θεσσαλονίκης, Ηλιούπολης, Σάμου, Ικαρίας - Φούρνων, Χίου «Ο Αδαμάντιος Κοραής», Κύμης - Αλιβερίου, Θεσσαλίας, «Αλέξανδρος Δελμούζος»,

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής: Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκης, Αττικής, Ηπείρου.

ΕΛΜΕ: Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Λήμνου - Αγίου Ευστρατίου, Α' Θεσσαλονίκης, Φθιώτιδας, Α' Πέλλας, Κέρκυρας, Β' Δωδεκανήσου, Ηλείας, Κέρκυρας, Β' Δωδεκανήσου, Ηλείας Ηπείρου

- Υπουργεία: Τουριστικής Ανάπτυξης, Μακεδονίας - Θράκης, Δικαστικών Υπαλλήλων Ξάνθης, Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Γεωργίας Μακεδονίας - Θράκης, Εκτακτου προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, Ανάπτυξης τ. Βιομηχανίας και Ενέργειας, Ανάπτυξης τ. Ερευνας και Τεχνολογίας, Εφοριακών Υπαλλήλων ΔΟΥ Ν. Αρτας - Πρέβεζας - Λευκάδας

- Πανεπιστήμια - Ερευνα: Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ, Διοικητικού Προσωπικού ΓΠΑ, Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Θράκης, Συμβασιούχων Ερευνητών/τριών και Διδασκόντων/ουσών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Αθήνας, Συμβασιούχων Ερευνητών/τριών και Διδασκόντων/ουσών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Πάτρας, Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- Περιφέρεια - Αποκεντρωμένη: Περιφέρειας Αττικής, Περιφέρειας Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Ιονίων Νήσων, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής, Λάρισας, Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σωματεία Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΝΑΤ - ΔΕΗ

Σύλλογος Συνταξιούχων Λήμνου, ΙΚΑ Καρλοβάσου, Αχαΐας, Δημοσίου Ν. Αχαΐας, Ν. Θεσσαλονίκης, ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, Σερρών, ΙΚΑ Αιγίου, Ζακύνθου, Λασιθίου, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Λάρισας, Κοζάνης, Δημοσίου Καβάλας, ΙΚΑ Καβάλας.