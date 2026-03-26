Πάνω από 900 χιλιάδες οι άνεργοι τον Φεβρουάριο

Σε πάνω από 900 χιλιάδες ανήλθαν τον περασμένο Φεβρουάριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ, για δεύτερο κατά σειρά μήνα μέσα στο 2026. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον προηγούμενο μήνα ανήλθαν σε 903.928 άτομα, με τους άνδρες να αποτελούν το 35,4% (319.926) και τις γυναίκες το 64,6% (584.002). Σχεδόν 3 στους 10 εγγεγραμμένους ανέργους (29,7%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 44 ετών, ενώ σχεδόν 1 στους 2 (48,8%) έχει τελειώσει Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, με 262.783 (29,1%) και 167.073 άτομα (18,5%) αντίστοιχα.

Ο αριθμός των κοινών επιδοτούμενων ανέργων μέσα στον Φεβρουάριο - μαζί και οι λοιπές κατηγορίες - ανήλθε σε 134.428 άτομα, ενώ άλλα 124.256 άτομα ήταν άνεργοι εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων.