Πέμπτη 26 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΑΡΚΟ
Απαιτεί την πληρωμή της μισθοδοσίας αλλά και έκτακτη ενίσχυση

Την έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας, αλλά και έκτακτη οικονομική ενίσχυση ενόψει των γιορτών του Πάσχα ζητά το Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, με επιστολή του προς τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Με δεδομένο ότι το Πάσχα είναι στις 12 Απρίλη, στα μέσα δηλαδή του μήνα, το Σωματείο ζητά η καταβολή της μισθοδοσίας να γίνει μέχρι την Τετάρτη 8 Απρίλη, τονίζοντας ότι «η έγκαιρη πληρωμή είναι ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά την εορταστική περίοδο και να καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών τους».

Παράλληλα, το Σωματείο με νέα επιστολή του επαναφέρει το αίτημα για καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Επισημαίνει μάλιστα «τη σημαντική αύξηση του κόστους ζωής λόγω των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων» και τη «συνεχιζόμενη ακρίβεια που επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας», τονίζοντας την αδυναμία να ανταποκριθούν ακόμη και στις πλέον βασικές τους ανάγκες.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ