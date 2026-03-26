Σταθερά στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτοκτηνοτρόφων το ΚΚΕ

Στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτοκτηνοτρόφων της Λέσβου βρίσκεται το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή. Υπενθυμίζεται ότι έχει καταθέσει Επίκαιρη Ερώτηση για το θέμα στη Βουλή, ενώ και η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος κατέθεσε Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτώντας την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων αγροτοκτηνοτρόφων και καταγγέλλοντας την κυβέρνηση, που εφαρμόζει τον καθολικό αποκλεισμό της Λέσβου επικαλούμενη τις Οδηγίες της ΕΕ.

Η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, η οποία βρέθηκε στις συγκεντρώσεις των αγροτοκτηνοτρόφων τις προηγούμενες μέρες, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι «η αποφασιστικότητα και μαχητικότητα της πάλης των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, που συνάντησε τη στήριξη της πλειοψηφίας του λαού της Λέσβου, ήταν αυτή που απέδωσε τους πρώτους θετικούς "καρπούς", για την παραλαβή και πληρωμή του γάλακτος στην τιμή που δινόταν πριν την εκδήλωση της νόσου. Είναι αυτή που θα αποτελέσει και την εγγύηση για την άμεση και πλήρη εφαρμογή για όσα δεσμεύτηκε χθες (σ.σ. 23/3) η κυβέρνηση, αλλά και για όσα ακόμα από τα δίκαια αιτήματα δεν έχει δώσει καμία απάντηση και κυρίως δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο».

Συνεχίζοντας έθεσε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς, αλήθεια, θα υλοποιηθεί στην πράξη η στα λόγια προτεραιότητα του υπουργού για τον περιορισμό της νόσου; Πετώντας το μπαλάκι για άλλη μια φορά στην "ατομική ευθύνη" για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων προστασίας; Ούτε "βιοασφάλεια" νοείται με έξοδα των κτηνοτρόφων, πολύ περισσότερο δεν νοείται έλεγχος και περιορισμός της νόσου με τους μόλις 9 κτηνιάτρους για τα πάνω από 400.000 παραγωγικά ζώα του νησιού».

Πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει αυτούς που μοχθούν στο χωράφι και στον στάβλο, πριν ο κτηνοτροφικός χάρτης του νησιού σβήσει οριστικά, και όχι να τους αποκλείει από συνομιλητές, όπως με απαράδεκτο τρόπο έκανε από τη χθεσινή σύσκεψη».

Κλείνοντας ξεκαθάρισε: «Τη φωνή των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, που η κυβέρνηση αρνήθηκε να βάλει στο υπουργείο της, θα τη βάλει το ΚΚΕ στη Βουλή, και θα παλέψει για να ακουστεί αυτή ακόμα πιο δυνατά και να δικαιωθεί στον δρόμο του αγώνα.

Για την πλήρη και κυρίως άμεση αποκατάσταση της απώλειας εισοδήματος που θα υποστούν από τους περιορισμούς στη διακίνηση σφαγίων, γάλακτος και μεταποιημένων προϊόντων μέχρι την ολοσχερή αντιμετώπιση της νόσου, την πλήρη - στο 100% της ζημιάς - και άμεση αποκατάσταση των κτηνοτρόφων που τα κοπάδια τους θανατώνονται, όπως και για την άμεση και επαρκή στελέχωση με μόνιμους κτηνιάτρους στο νησί, τη με ευθύνη του κράτους και της Περιφέρειας υλοποίηση των μέτρων βιοασφάλειας και όλων των αναγκαίων για την εκρίζωση της νόσου μέτρων».