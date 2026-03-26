ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Για τα προβλήματα του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού στις δημόσιες μονάδες Υγείας

Τα σοβαρότατα προβλήματα του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού των δημόσιων μονάδων Υγείας αφορά η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης προς τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη.

Οπως αναδεικνύει το Κόμμα με την Ερώτησή του, χιλιάδες νοσηλευτές, μαίες και βοηθοί νοσηλευτές στις δημόσιες μονάδες Υγείας εργάζονται σε συνθήκες υπερεντατικοποίησης, με αλλεπάλληλες βάρδιες, απόγευμα - πρωί - νύχτα, που παραβιάζουν ακόμη και την εργατική νομοθεσία, ενώ τους οφείλονται δεκάδες ημέρες ανάπαυσης και κανονικής άδειας. Είναι συχνότατο φαινόμενο σε νοσηλευτικά τμήματα την ευθύνη για 30 ή και περισσότερους ασθενείς να την έχουν μόνο δύο ή ακόμη και μόνο ένας νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτής ανά βάρδια.

Οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, με βάση τους ανεπαρκέστατους οργανισμούς των δημόσιων μονάδων Υγείας, ξεπερνούν τις 20.000. Η μεγάλη έλλειψη προσωπικού έχει σοβαρότατες συνέπειες στην ασφάλεια της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, αλλά και στην επιβάρυνση της υγείας των εργαζομένων. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες ολόκληρο το 2025 δεν προκηρύχθηκε ούτε μια θέση μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ για το 2026 ανακοινώθηκε η προκήρυξη μόνο 1.640 θέσεων νοσηλευτών, που είναι «σταγόνα στον ωκεανό» των τεράστιων ελλείψεων.

Σχολιάζοντας τις προκλητικές δηλώσεις του πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών στελεχών ότι «θέλουμε να προσλάβουμε νοσηλευτές αλλά δεν βρίσκουμε», επικαλούμενοι ότι αποτελεί πανευρωπαϊκό πρόβλημα, η Ερώτηση σημειώνει: «Την ίδια ώρα αποκρύβεται ότι η επικίνδυνη στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό σχετίζεται με τις συνέπειες της στρατηγικής ΕΕ και κυβερνήσεων στο υγειονομικό προσωπικό, στα πλαίσια της οποίας η υγεία του λαού λογαριάζεται ως "κόστος" για το κράτος, ιδιαίτερα σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας. Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι η ευρωπαϊκή "κανονικότητα" της μείωσης του υγειονομικού προσωπικού στις δημόσιες μονάδες Υγείας, των περικοπών των αποδοχών τους, της επέκτασης των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Αυτά αποτελούν βασική προϋπόθεση της προσαρμογής της λειτουργίας των δημόσιων μονάδων Υγείας με τα επιχειρηματικά κριτήρια».

Επίσης, η κυβέρνηση όχι μόνο έχει διαμορφώσει άθλιες συνθήκες εργασίας για το νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό, αλλά αρνείται να ικανοποιήσει την επείγουσα ανάγκη για:

1. Μαζικές προσλήψεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού με μόνιμη σχέση εργασίας στις δημόσιες μονάδες Υγείας.

2. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι νοσηλευτές που εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

3. Να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 20% οι μισθοί, με επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

4. Να ενταχθεί το νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό στο καθεστώς των ΒΑΕ με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας. Να αυξηθεί το ανθυγιεινό επίδομα και η αποζημίωση των νυχτερινών, της Κυριακής και των εξαιρέσιμων ημερών.

5. Να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού με χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και καλοκαιρινής άδειας.

«Η εκρηκτική κατάσταση που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό στις δημόσιες μονάδες Υγείας έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει αύξηση των αποχωρήσεων νοσηλευτών από τις δημόσιες μονάδες Υγείας καθώς και μεγάλη μείωση των εισακτέων στις σχολές Νοσηλευτικής. Σοβαρότατα προβλήματα προκαλεί και η διαιώνιση της πολυδιάσπασης, που επιδεινώθηκε με τα καθηκοντολόγια των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών, με τα οποία διατηρείται η αδικία σε βάρος των βοηθών νοσηλευτών και αυξάνεται η νομική ευθύνη για τους νοσηλευτές», σημειώνεται στην Ερώτηση, καλώντας τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει πώς τοποθετείται σε όλα τα παραπάνω.