ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΤΕ ΑΧΑΪΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Κάλεσμα μαχητικής συμπόρευσης των ΑμεΑ με το Κόμμα

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από συλλόγους ΑμεΑ και χρονίως πασχόντων της περιοχής, καθώς και εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14/3 στην Πάτρα σύσκεψη της Τομεακής Επιτροπής Αχαΐας του ΚΚΕ με θέμα «Οι ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία, οι θέσεις του ΚΚΕ η μόνη διέξοδος».

Στην εισηγητική παρέμβαση η Ελένη Μπιρλή, μέλος του Γραφείου της ΤΕ Αχαΐας, στάθηκε στις εξελίξεις και στη συνεχιζόμενη ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, φουντώνοντας τη φωτιά του πολέμου στην περιοχή, με μόνα θύματα τους λαούς. Κάλεσε σε αγωνιστική εγρήγορση και δράση, να σημάνει παντού συναγερμός, να δυναμώσει και να εκφραστεί η εναντίωση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, για να μη μετατραπεί η χώρα μας ούτε σε θύτη ούτε σε θύμα αντιποίνων. Στάθηκε ιδιαίτερα στις συνέπειες του πολέμου στα ΑμεΑ, αφού όπως είπε «γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από όλη αυτήν την κατάσταση την πληρώνουν πάντα οι λαοί, πρώτα - πρώτα τα πιο ευάλωτα κομμάτια, όπως είναι οι ΑμεΑ και οι χρονίως πάσχοντες. Πόσο μάλλον σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας, που βασικές παροχές κόβονται προκειμένου να πάνε στην πολεμική βιομηχανία για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των αστικών τάξεων και όχι τις ανάγκες των λαών».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Πολιτική Απόφαση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, όπου τα ζητήματα της Υγείας του λαού αναδεικνύονται σε σταθερό μέτωπο πάλης, μέσα στο οποίο εντάσσονται και τα ζητήματα αναπηρίας και χρόνιας πάθησης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ζητήματα που βαραίνουν την εργατική - λαϊκή οικογένεια, ακόμα περισσότερο τις γυναίκες, είτε οι ίδιες είναι ΑμεA ή μανάδες ΑμεΑ, οι «φροντιστές» τέτοιων ανθρώπων. Το ΚΚΕ, συνέχισε, εξετάζει την αναπηρία και τη χρόνια πάθηση ως κοινωνικό ζήτημα και όχι ως ατομικό πρόβλημα, όπως κάνουν το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα και η κυβέρνηση. Το εξετάζει από τη σκοπιά της ικανοποίησης των αναγκών των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, της πραγματικής ένταξής τους στην κοινωνία.

«Ο καπιταλισμός έχει στο DNA του την εκμετάλλευση προκειμένου να βγάλει κέρδος. Σε αυτήν τη βάση αξιοποιεί και την αναπηρία, γι' αυτό και η ζωή των αναπήρων και των χρονίως πασχόντων αντί να βελτιώνεται, όπως και συνολικά των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων χειροτερεύει», ανέφερε σε άλλο σημείο η ομιλήτρια, καταλήγοντας: «Μόνη διέξοδος είναι η πάλη για την ανατροπή του άδικου εκμεταλλευτικού συστήματος και το άνοιγμα του δρόμου για μια άλλη κοινωνία, που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Είναι ζήτημα ουσίας οι ΑμεΑ και οι οικογένειές τους να συμπορευθούν με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ!».

Η Κατερίνα Βεζύρη, μέλος του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της πρόληψης της αναπηρίας. «Στον καπιταλισμό η πρόληψη - όπως και συνολικά η Υγεία - αντιμετωπίζεται ως ατομική ευθύνη και πεδίο κερδοφορίας, απογυμνωμένη από τον κοινωνικό της χαρακτήρα», είπε. Και ανέδειξε ότι οι τραγικές ελλείψεις στον δημόσιο τομέα της Πρόληψης «φωνάζουν ακόμα πιο δυνατά» αν τις αναλογιστούμε από την πλευρά της αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης. Χαρακτηριστικά ανέφερε το παράδειγμα της αποκατάστασης της αναπηρίας μέσω θεραπευτικών παρεμβάσεων (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία κ.λπ.), η οποία είναι παραδομένη σχεδόν εξολοκλήρου στον επιχειρηματικό τομέα. Οσο για τις περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, τόνισε ότι απουσιάζει ολοκληρωτικά ένα οργανωμένο σύστημα δημόσιων δομών που θα μπορούν να καλύπτουν με επάρκεια κάθε ανάγκη. «Το ΚΚΕ, προσεγγίζοντας την Πρόληψη με βάση τις ανάγκες της εργατικής τάξης και του λαού, αναδεικνύει ότι πρόκειται για πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα και όχι ατομική επιλογή», πρόσθεσε και κάλεσε τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους να συναντηθούν με την πολιτική πρόταση του Κόμματος, να παλέψουν για μια κοινωνία όπου θα απολαμβάνουν την ολόπλευρη στήριξή τους για την ικανοποίηση των αναγκών τους, ως μέτρο προόδου, ανθρωπιάς και εξέλιξης.

Σε μαχητική συμπόρευση και αγώνα μαζί με το ΚΚΕ ενάντια στα σημερινά δεινά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, των κυβερνήσεων και κομμάτων που στηρίζουν την αστική τάξη στη χώρα μας αλλά και στις άλλες χώρες, με αλληλεγγύη στους λαούς και πάλη για τα δικά τους συμφέροντα και ανάγκες, όπου θα καλύπτονται και οι ανάγκες των ΑμεΑ και χρονίως πασχόντων, κάλεσε μεταξύ άλλων ο Χάρης Χουρδάκης, στέλεχος του ΚΚΕ.

Από τη μεριά της δημοτικής αρχής η αντιδήμαρχος Υγείας - Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη και ο Θεόδωρος Τουλγαρίδης, πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του δήμου Πάτρας, αναφέρθηκαν στις πρωτοβουλίες του δήμου σε σχέση με την αναπηρία, όπως για παράδειγμα η καταγραφή των ανθρώπων με αναπηρία ανά σπίτι και γειτονιά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητες μεν αλλά αστήριχτες από την κεντρική διοίκηση και το κράτος.