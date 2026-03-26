ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ Η ΟΡΓΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΘΩΔΗ ΠΥΡΕΤΟ

Νέα κινητοποίηση των κτηνοτρόφων αύριο για ουσιαστικά μέτρα στήριξης και προστασίας

Στο πλευρό τους τα εργατικά σωματεία, στάση εργασίας από το Εργατικό Κέντρο | 13 τα κρούσματα, σε απόγνωση οι παραγωγοί

Νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε εκτροφές προβάτων και βοοειδών εντοπίστηκαν στη Λέσβο, εντείνοντας την απόγνωση των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων εξαιτίας της εξάπλωσης της νόσου και της απουσίας ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπισή της και τη στήριξή τους.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 13 κρούσματα, ενώ η νόσος εξαπλώνεται ραγδαία σε εκτροφές του νησιού. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιδίδεται σε επικοινωνιακές φιέστες και ανακοινώνει «μέτρα», επικαλούμενη πάντα την «ατομική ευθύνη» των παραγωγών, την ίδια στιγμή που τινάζεται στον αέρα το βιος τους, παρασύροντας μια σειρά ακόμα κλάδους.

Συγκεκριμένα, φορτώνει στις πλάτες των κτηνοτρόφων το κόστος της «βιοασφάλειας» και των απολυμαντικών μέτρων στις κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ εξαιτίας της χρόνιας υποχρηματοδότησης υπάρχουν τραγικές ελλείψεις προσωπικού και μέσων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, αλλά και στις πύλες εισόδου της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον νομό Λέσβου υπάρχουν μόλις 9 κτηνίατροι για να ελέγξουν πάνω από 400 χιλιάδες ζώα σε ολόκληρο το νησί!

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες οι αγροτοκτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν μαζικές κινητοποιήσεις στη Μυτιλήνη, στις οποίες εκφράστηκε κύμα εργατικής - λαϊκής αλληλεγγύης, απαιτώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης.

Αποκλεισμένοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι από τις συσκέψεις

Την Δευτέρα, επίσης, σε κλίμα έντονης ανησυχίας αλλά και αντιδράσεων, πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύσκεψη για τη διαχείριση της ζωονόσου που πλήττει το νησί.

Παρά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης, το κλίμα «ικανοποίησης» που επιχείρησαν να μεταδώσουν οι συμμετέχοντες προσκρούει στην πραγματικότητα αλλά και στις έντονες επιφυλάξεις των ίδιων των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού, οι οποίοι καταγγέλλουν τον αποκλεισμό τους από τη συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ανακοινώθηκε ότι η αποζημίωση για το γάλα θα γίνει κανονικά με βάση τα τιμολόγια, ενώ τα τοπικά τυροκομεία θα συνεχίσουν την παραλαβή του. Ωστόσο ο υπουργός κατέστησε σαφές ότι η απαγόρευση εξόδου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από το νησί παραμένει σε πλήρη ισχύ. Παράλληλα, το αίτημα για διακίνηση των παλαιών αποθεμάτων τυριών εκτός Λέσβου παραπέμφθηκε σε ένα αόριστο μέλλον, χωρίς να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι η απουσία οποιασδήποτε συγκεκριμένης δέσμευσης για τον τομέα του κρέατος. Με την περίοδο του Πάσχα να πλησιάζει, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς δεν ειπώθηκε τίποτα για το πώς θα καλυφθεί η μεγάλη απώλεια στο εισόδημά τους από τη μη διάθεση των αμνοεριφίων.

Αντί συγκεκριμένων λύσεων η κυβέρνηση επέλεξε να μετακυλίσει την ευθύνη στους παραγωγούς, ζητώντας «ευλαβική τήρηση των μέτρων» την ίδια στιγμή που οι ίδιοι παραμένουν στο σκοτάδι για την επιβίωση των μονάδων τους.

Νέα κινητοποίηση αύριο με αφορμή την επίσκεψη Τσιάρα

Δίνοντας συνέχεια στην αγωνιστική δράση και διεκδίκηση, η Ομοσπονδία Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου διοργανώνει νέο συλλαλητήριο αύριο Παρασκευή, στις 11 π.μ. έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου. Αφορμή για την κινητοποίηση είναι η επίσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την Ομοσπονδία να χαρακτηρίζει τα μέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός «προσωρινά» και ανεπαρκή για την εξασφάλιση των κτηνοτρόφων.

Εργατικό Κέντρο: «Ο αγώνας των κτηνοτρόφων είναι αγώνας όλων μας»

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων βρίσκονται και τα εργατικά σωματεία, με το Παλλεσβιακό Εργατικό Κέντρο να προκηρύσσει στάση εργασίας από τις 11 π.μ. μέχρι τις 3 μ.μ., καλώντας τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση και δηλώνοντας ότι «ο αγώνας των κτηνοτρόφων είναι αγώνας όλων μας».

Παράλληλα η Ομοσπονδία καταγγέλλει την προσπάθεια μετακύλισης της ευθύνης στους παραγωγούς για να καλυφθούν οι ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού και οι καθυστερήσεις της Περιφέρειας στη λήψη μέτρων βιοασφάλειας, όπως οι τάφροι απολύμανσης.

Τονίζει μεταξύ άλλων ότι «η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου έχει βαριά ευθύνη για την κατάσταση όπου έχει περιέλθει η κτηνοτροφία του νησιού, με την εγκληματική αμέλεια που έδειξε στη λήψη μέτρων πρόληψης κατά της εισόδου της ζωονόσου, παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις υπηρεσιών και φορέων.

Οι ευθύνες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι εξίσου τεράστιες, αφού αντιμετωπίζει τα μέτρα πρόληψης και τη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών ως "κόστος". Εχει τεράστιες ευθύνες γιατί ενώ διανύουμε τη δωδέκατη μέρα που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, το νησί μας παραμένει με 9 κτηνιάτρους στο πεδίο, αριθμός τραγικά μικρός για το μέγεθος των ζώων που πρέπει να ελεγχθούν».

Επισημαίνει πως «στη σύσκεψη της Δευτέρας στο ΥΠΑΑΤ οι μόνοι που δεν εξασφαλίστηκαν απέναντι στην οικονομική καταστροφή που απειλεί την κτηνοτροφία μας είναι οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι. Η τιμή του γάλακτος που θα παραδίδουν είναι επισφαλής, και για τα αμνοερίφια που προορίζονταν για σφαγή ενόψει Πάσχα δεν υπάρχει καμία απόφαση, ούτε πρόβλεψη».

Η Ομοσπονδία διεκδικεί: Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας να χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από το κράτος. Να στελεχωθεί πλήρως η Κτηνιατρική Υπηρεσία με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και στελέχωση των τοπικών κτηνιατρείων, καθώς αυτή η υποστελέχωση είναι που άνοιξε την πόρτα στη νόσο. Υποχρεωτικές απολυμάνσεις στο λιμάνι και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με ευθύνη της Περιφέρειας και του κράτους. Προστασία της τιμής του γάλακτος. Το γάλα να πληρώνεται στην τιμή που είχε πριν την εμφάνιση της νόσου. Σε περίπτωση μη απορρόφησης του γάλακτος, να αποζημιωθεί ο κτηνοτρόφος με βάση τη δυναμικότητα παραγωγής της κτηνοτροφικής του μονάδας. Αμεση και πλήρη αποζημίωση για όσους κτηνοτρόφους θανατωθούν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού. Πάγωμα σε όλες τις οφειλές σε τράπεζες, εφορία και ζωοτροφές. Κανένας κτηνοτρόφος να μην πληρώσει δόση όσο το νησί είναι σε καραντίνα. Κάλυψη των εισφορών σε ΕΦΚΑ και ΕΛΓΑ από το κράτος. Ενόψει Πάσχα, αν συνεχιστούν οι απαγορεύσεις στη διοχέτευση σφαγίων στην υπόλοιπη Ελλάδα, να καλυφθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημα με βάση τιμή που παίρνει ο παραγωγός στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της καραντίνας. Ο εμβολιασμός να εφαρμοστεί από τις κρατικές υπηρεσίες με επιστημονικό σχέδιο, να καλυφθούν πλήρως από το κράτος οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν απ' αυτό.