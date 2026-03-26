ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Την Κυριακή το αγωνιστικό ραντεβού στο Κιλελέρ

Στον χώρο της θυσίας των Θεσσαλών κολίγων στο Κιλελέρ δίνουν αγωνιστικό ραντεβού την Κυριακή 29 Μάρτη στις 11 π.μ. οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων, προετοιμάζονται να τιμήσουν την 116η επέτειο της ηρωικής εξέγερσης.

Η συγκέντρωση στο Κιλελέρ θα αποτελέσει συνέχεια του ανυποχώρητου αγώνα που δίνουν διαρκώς οι αγροτοκτηνοτρόφοι, αφού παραμένουν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης και της ΚΑΠ της ΕΕ. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν οι συνέπειες από την πολιτική εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που υλοποιεί η κυβέρνηση, με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων. Οι ίδιοι γίνονται «στο ίδιο έργο θεατές», αφού ήδη βλέπουν τις τιμές στο πετρέλαιο, στα λιπάσματα, στα φυτοφάρμακα να εκτοξεύονται, καθιστώντας αβάσταχτο το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής.

Για την προετοιμασία του αγωνιστικού εορτασμού του Κιλελέρ η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας πραγματοποίησε τη Δευτέρα σύσκεψη στην αίθουσα του Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, όπου αποφασίστηκε η μαζική συμμετοχή των βιοπαλαιστών.