ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

«Στο φουλ οι μηχανές» των σωματείων για την επιτυχία της

Πλούσιο πρόγραμμα δράσης και παρέμβασης σε χώρους δουλειάς | Το Σάββατο 4 Απρίλη στην Καισαριανή το μεγάλο αντάμωμα της εργατικής τάξης

Στη μάχη έχουν ριχτεί οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, με τα καλέσματα να αυξάνονται καθημερινά για τη συμμετοχή στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Απρίλη στις 9 π.μ., στο γήπεδο «Νήαρ Ηστ» στην Καισαριανή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προχωρούν σε σχέδιο παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών μέσα στους χώρους δουλειάς ώστε το σύνθημα «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή» να φτάσει παντού, σε κάθε εργάτη, να δοθεί ο τόνος της οργάνωσης της πάλης «σε έναν κόσμο που φλέγεται» από την εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Οπως σημειώνει το ΠΑΜΕ, «απέναντι στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου χρειαζόμαστε ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που δεν θα υποτάσσεται στη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στους στόχους των μεγάλων αφεντικών, που τους βαφτίζουν "εθνικούς στόχους" για να γίνουν πλουσιότεροι από την εκμετάλλευση και το αίμα των εργαζομένων». Τονίζει πως είναι αναγκαιότητα σήμερα «ένα κίνημα απαλλαγμένο από τη συμβιβαστική αντίληψη της κυβερνητικής εναλλαγής και της αναζήτησης "σωτήρων" οι οποίοι θα συνεχίσουν την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου. Ενα κίνημα διεκδικητικό, αγωνιστικό, που θα βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες της βαρβαρότητας, το καπιταλιστικό κέρδος και όσους το υπηρετούν».

«Οργώνει» τους χώρους δουλειάς η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας

Εχοντας αποφασίσει ομόφωνα τη συμμετοχή της στη Σύσκεψη, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας οργανώνει πλατύ μαζικό άνοιγμα στους χώρους δουλειάς.

Οπως επισημαίνει, «στόχος είναι να δυναμώσει η αγωνιστική δράση και διεκδίκηση των δεκάδων σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας, των χιλιάδων εργαζομένων που εκπροσωπεί, για ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, ανθρώπινα ωράρια, μέτρα υγείας και ασφάλειας, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Για όλα όσα σήμερα έχουμε ανάγκη ώστε να εργαζόμαστε και να ζούμε όπως μας αξίζει, ενάντια στην πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και του κέρδους την οποία υπηρετεί η κυβέρνηση, με τη στήριξη όλων των ΝΑΤΟικών κομμάτων και των στηριγμάτων τους στο κίνημα».

Ταυτόχρονα καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να μη δεχτούν να θυσιαστούν για τα κέρδη και τους πολέμους του κεφαλαίου, και να μετουσιωθούν σε αγωνιστική δράση και συμμετοχή η ανησυχία και ο προβληματισμός που υπάρχουν.

«Απευθύνουμε αγωνιστικό κάλεσμα στα σωματεία - μέλη μας, σε συνδικαλιστές που προβληματίζονται για τις εξελίξεις, να πάρουν μέρος στη συζήτηση και να συμβάλουν στον αγωνιστικό σχεδιασμό και συντονισμό των σωματείων», τονίζει η ΟΙΥΕ και στη βάση αυτή διαμορφώνει το εξής πρόγραμμα περιοδειών:

Σήμερα Παρασκευή: Στα «Notos» Αθήνας με επικεφαλής την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ντίνα Γκογκάκη. Στον «Σκλαβενίτη» Ιφιγενείας (Ν. Ιωνία) με επικεφαλής τον Μιλτιάδη Κρητικό, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ). Στην Αποθήκη ΣΥΝΚΑ Χανίων με επικεφαλής τον Φώτη Ρηγανάκο, αναπληρωτή γενικό γραμματέα.

Αύριο Σάββατο: Στα καταστήματα του «Σκλαβενίτη» Αχαΐας με επικεφαλής την Νίκη Φευγαλά, μέλος της ΕΕ. Στα καταστήματα «Μελελούδη» και σούπερ μάρκετ Καβάλας με επικεφαλής την Παναγιώτα Ροΐδου, μέλος της διοίκησης.

Τη Δευτέρα 23 Μάρτη: Στο κατάστημα ΙΚΕΑ Κηφισού με επικεφαλής τον Γιώργο Φλεμετάκη, γγ της Ομοσπονδίας. Στον «Γαλαξία» Λιβαδειάς με επικεφαλής την Νατάσα Τάτση, μέλος της διοίκησης.

Την Τρίτη 24 Μάρτη: Στα καταστήματα «Πλαίσιο» και «Public» Συντάγματος με επικεφαλής την Ντίνα Γκογκάκη. Στους εργολαβικούς εργαζόμενους του ΠΑΔΑ (πρώην ΤΕΙ Πειραιά) με επικεφαλής την Χριστίνα Καραμαλίκη, μέλος της διοίκησης. Στα «Notos» Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον Πέτρο Σημάδη, μέλος της διοίκησης. Στα καταστήματα «Praktiker», «Metro Cash & Curry» και «Κωτσόβολος» Αλεξανδρούπολης με επικεφαλής τον Βαγγέλη Ευαγγελόπουλο, μέλος της διοίκησης.

Την Πέμπτη 26 Μάρτη: Στα «Attica» με επικεφαλής τον Αχμετ Μουσταφά, οργανωτικό γραμματέα της Ομοσπονδίας. Στους εργολαβικούς εργαζόμενους σε Κρατικό Νίκαιας και «Μεταξά» με επικεφαλής την Χριστίνα Καραμαλίκη. Στα σούπερ μάρκετ της Κορίνθου με επικεφαλής την Μάγδα Αποστολοπούλου, μέλος της διοίκησης. Σε «GA Toys» και «Κωτσόβολος» Λιβαδειάς με επικεφαλής την Νατάσα Τάτση. Στην ICAP Καλλιθέας με επικεφαλής τον Νίκο Τζώρτζη, ταμία της Ομοσπονδίας.

Την Παρασκευή 27 Μάρτη: Στην «Goldair» με επικεφαλής τον Γιάννη Παπαδά, μέλος της διοίκησης. Στους εργολαβικούς εργαζόμενους στο Τζάνειο Νοσοκομείο και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά με την Χριστίνα Καραμαλίκη. Στα σούπερ μάρκετ Λουτρακίου με την Μάγδα Αποστολοπούλου. Στον «Σκλαβενίτη Λιβαδειάς» με επικεφαλής την Νατάσα Τάτση. Στα «Leroy Merlin» Αμαρουσίου με επικεφαλής τον Γιώργο Φλεμετάκη.