ΝΕΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αυξήσεις στους μισθούς, μόνιμες προσλήψεις, ένταξη στα ΒΑΕ απαίτησαν οι υγειονομικοί

«Δώστε λεφτά για την Υγεία - όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία» το μήνυμα από τις συγκεντρώσεις

Ο μισθός του νοσηλευτή στο ΕΣΥ είναι 836 ευρώ, του βοηθού νοσηλευτή 736 ευρώ, του τραυματιοφορέα 684 ευρώ και του ιατρού επιμελητή β' 1.216 ευρώ: Αυτή είναι η κατάντια του εμπορευματοποιημένου συστήματος Υγείας - με την εκκωφαντική απουσία δωρεάν συστήματος ΠΦΥ. Με 30.000 κενές οργανικές θέσεις βάσει των ανεπαρκών οργανογραμμάτων του 2012, με μείωση κατά 180 εκατομμύρια ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 για τη μισθοδοσία του προσωπικού των δημοσίων νοσοκομείων - που θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία του λαού, οδηγεί σε λουκέτο κρίσιμα τμήματα, κλινικές.

Για όλα αυτά, λοιπόν, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας πραγματοποίησαν χθες συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στάσης εργασίας στην πρωινή βάρδια για τα νοσοκομεία της Αττικής και της 24ωρης απεργίας για τα νοσοκομεία της περιφέρειας που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ, ενώ ακολούθησε πορεία στο υπουργείο Οικονομικών όπου είχε ζητηθεί συνάντηση με την πολιτική ηγεσία, η οποία απέφυγε να συναντηθεί μαζί τους.

Οι υγειονομικοί απαίτησαν άμεσες προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, ώστε να καλυφθούν τα τεράστια κενά, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ώστε να μπει τέλος στην εργασιακή ομηρία που βιώνουν, αυξήσεις στους μισθούς, ενώ κατήγγειλαν την παραπέρα ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών με την είσοδο εργολάβων, αλλά και τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της Υγείας την ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια για πολεμικές δαπάνες και εξοπλισμούς.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών, οεκλεγμένος με την «Αγωνιστική Συσπείρωση» υγειονομικών και, μίλησε για τις απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Κάλεσε, μάλιστα, «να αναλογιστούμε σε ποιες συνθήκες εργάζονται οι υγειονομικοί σε Ιράν, Λίβανο, Ουκρανία, Παλαιστίνη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου που κατακλύζονται από τα θύμα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών».

Στηλίτευσε τη στάση «της άθλιας συνδικαλιστικής πλειοψηφίας στην ΠΟΕΔΗΝ, που αποτελεί τον νεροκουβαλητή της κυβερνητικής πολιτικής», τα ψέματα της κυβέρνησης ότι δεν βρίσκει νοσηλευτικό προσωπικό, όταν το 2025 δεν προκηρύχθηκε ούτε μια θέση νοσηλευτή, ενώ για το 2026 προβλέπονται μόλις 1.654 προσλήψεις νοσηλευτών, παρόλο που τα κενά ξεπερνούν τις 20.000. Οσο για το αφήγημα «έχουμε το περισσότερο προσωπικό στο ΕΣΥ από ποτέ», σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μειώθηκε κατά 5.750 μόνιμους εργαζόμενους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι όσα συμβαίνουν στο ΕΣΥ δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας, πρόκειται για νόμους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ. Και, σχολιάζοντας ειδικά τη στάση της ηγεσίας της ΠΕΟΔΗΝ, σημείωσε: «Δεν μπορεί να είσαι εκπρόσωπος των εργαζομένων και ταυτόχρονα γραφείο Τύπου του υπουργείου Υγείας. Καμία εμπιστοσύνη στους συνοδοιπόρους της κυβέρνησης, να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας αν θέλουμε να κερδίσουμε το δίκιο μας. Να δυναμώσει ο αγώνας για την απεμπλοκή της χώρας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο».

Κινητοποίηση και στη Στερεά - Εύβοια

Κατόπιν τηρήθηκε εντός λεπτού σιγή για τους υγειονομικούς που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά του πολέμου.

Την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους απαίτησαν οι υγειονομικοί σε Στερεά και Εύβοια, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία και καταγγέλλοντας την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και τα ΚΥ της περιοχής.

Στη Χαλκίδα, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου πραγματοποίησε απεργιακή κινητοποίηση στην είσοδο του ΤΕΠ, θέλοντας να αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζει, εξαιτίας της υποστελέχωσης. Στα προβλήματα του ΤΕΠ, συνολικότερα του νοσοκομείου, αλλά και στις εργασιακές συνθήκες εντατικοποίησης που βιώνει το προσωπικό, αναφέρθηκε η Ιωάννα Ιωάννου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων. Στην κινητοποίηση συμμετείχε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, με επικεφαλής τον πρόεδρο, Αντώνη Κούκουρα, εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων και συνταξιουχικών συλλόγων.

Απεργιακή συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε και στη Θήβα, όπου μίλησε η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Θήβας, Νάγια Ρενδούμη, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Κώστας Καπούλας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θήβας. Με την ολοκλήρωση της απεργιακής κινητοποίησης, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Εργαζομένων πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου, θέτοντας ως επιτακτική ανάγκη την άμεση πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού.

Παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση πραγματοποίησε, στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Λιβαδειάς, αναδεικνύοντας την κατάσταση που επικρατεί εξαιτίας των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την επαγγελματική εξουθένωση στην οποία έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους η εντατικοποίηση της εργασίας.

Κρήτη: «Δώστε λεφτά για την Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία»

Με κεντρικό σύνθημα «Δώστε λεφτά για την υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία» πραγματοποιήθηκαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις των υγειονομικών της Κρήτης στα μεγάλα νοσοκομεία του νησιού.

Στο Ηράκλειο, το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ πραγματοποίησε συγκέντρωση στο σαλόνι του νοσοκομείου, με τον Δημήτρη Βρύσαλη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων και μέλος της ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ να σημειώνει ότι η κατάσταση στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης είναι τραγική. Συγκεκριμένα, κενές παραμένουν 764 θέσεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ενώ τα τελευταία 4 έτη έχουν μειωθεί οι μόνιμοι εργαζόμενοι κατά 103 και οι συμβασιούχοι κατά 150. Κάθε μέρα, νοσηλευτές μεταφέρονται από κλινική σε κλινική και από τμήμα σε τμήμα, προκειμένου να καλύψουν κενά και να μπαλώσουν ...τρύπες ανοίγοντας μεγαλύτερες. Στη νοσηλευτική υπηρεσία οφείλονται πάνω από 20.000 μέρες ρεπό και άδειες και συνολικά στους εργαζομένους πάνω από 30.000! Λειτουργούν οι 7 από τις 10 χειρουργικές αίθουσες και είναι κλειστά 7 κρεβάτια στη ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα της κατάστασης μάλιστα ο Δ. Βρύσαλης μετέφερε το συμβάν της τελευταίας εβδομάδας «με τις δύο αδελφές που είχαν μηνιγγίτιδα και μεταφέρθηκε η μία στα Χανιά και η άλλη στον Αγιο Νικόλαο επειδή δεν υπήρχαν κρεβάτια στη ΜΕΘ».

«Αρνούμαστε να σκύψουμε το κεφάλι για να μη χτυπήσει στο ταβάνι των δημοσιονομικών "αντοχών" της οικονομίας, που επικαλείται η κυβέρνηση για να μην αυξήσει τους μισθούς μας και να μην προσλάβει όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, την ίδια στιγμή που δίνει πακτωλό χρημάτων για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων και εκατοντάδες εκατομμύρια σε αποστολές εκτός συνόρων και πολεμικά μέσα για το ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο συνδικαλιστής.

Στο Ρέθυμνο, συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από την πύλη του νοσοκομείου μετά από κάλεσμα της Ενωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου. Ενώ, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου απεργιακή συγκέντρωση οργανώθηκε με κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων στο σαλόνι του νοσοκομείου.