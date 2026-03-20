ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ανοίγουν τον δρόμο για την κατάργηση της Επιθεώρησης Εργασίας

Το νέο αντιλαϊκό νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, η διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ενεργοποιεί μια σειρά αντεργατικές διατάξεις του ν. 4512/2018 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και ανοίγει τον δρόμο για την κατάργηση της Επιθεώρησης Εργασίας και τη δυνατότητα ανάληψης του ελέγχου για την Υγεία και την Ασφάλεια από ιδιωτικές εταιρείες. Τα παραπάνω αναδεικνύει η «Αγωνιστική Συσπείρωση» στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Εργολαβικοί «επιθεωρητές»

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» αναλύει τα άρθρα του παραπάνω νόμου τα οποία ενεργοποιεί το νέο νομοσχέδιο, όπως ότι ελεγκτής μπορεί να είναι εκτός από δημόσιος υπάλληλος και «φυσικό ή νομικό πρόσωπο», και γι' αυτό ενεργοποιούνται και οι διατάξεις που αφορούν το «Μητρώο Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία», προκειμένου να εγγράφονται οι ιδιώτες και οι ιδιωτικές εταιρείες ελέγχου.

Εργολαβικοί «επιθεωρητές», τονίζει η «Αγωνιστική Συσπείρωση», σημαίνει «ξήλωμα των εργασιακών μας δικαιωμάτων, απαξίωση της επιστημονικής ειδίκευσης και εμπειρίας των επιθεωρητών, εικονικοί έλεγχοι "για τα μάτια του κόσμου" και ουσιαστική διάλυση της Επιθεώρησης Εργασίας, με συνέπεια να πολλαπλασιαστούν οι νεκροί και οι ανάπηροι στους χώρους δουλειάς».

Εξαφανίζεται η όποια «ανεξαρτησία» του επιθεωρητή

Επίσης, με την εφαρμογή του 4512/2018 «εξαφανίζονται και τα τελευταία ίχνη "ανεξαρτησίας" του επιθεωρητή, επιδεινώνονται δραματικά οι συνθήκες άσκησης του έργου του». Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» διευκρινίζει ότι δεν υιοθέτησε ποτέ τις αυταπάτες περί «πλήρους ανεξαρτησίας» των επιθεωρητών, ωστόσο - προσθέτει - αυτό δεν σημαίνει «πως είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε να μην υπάρχουν ούτε τα στοιχειώδη εχέγγυα ώστε να μπορεί ο επιθεωρητής να ασκεί απερίσπαστος τα καθήκοντά του».

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται η ελευθερία κρίσης του επιθεωρητή, καθώς θα μπορεί να διενεργεί ελέγχους μόνο με εντολή ελέγχου, ενώ οι προγραμματισμένοι έλεγχοι θα κοινοποιούνται στους εργοδότες πριν γίνουν! Ο αιφνιδιαστικός χαρακτήρας του ελέγχου παύει να ισχύει, ή στην καλύτερη περίπτωση θα αποτελεί εξαίρεση. Οπότε, οι εργοδότες θα είναι ενήμεροι από πριν για το πότε θα γίνει ο έλεγχος και όταν αυτός θα πραγματοποιείται θα είναι όλα «σωστά» και «νόμιμα»!

Νόμιμη παρακώλυση του ελέγχου από τους εργοδότες

Επιπροσθέτως, οι εργοδότες αποκτούν νέα εργαλεία για να παρακωλύουν τον έλεγχο, καθώς θα μπορούν να καταγγέλλουν τον ελεγκτή, να ζητούν την εξαίρεσή του, να αρνούνται την επίδειξη εγγράφων και υλικών.

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να εξασφαλίσει την πλήρη νομική κάλυψη των επιθεωρητών ώστε να μπορούν να ασκούν απερίσπαστοι τα καθήκοντά τους, δίνει επιπλέον εργαλεία στους εργοδότες να εμποδίζουν τον έλεγχο.

Σχετικά με τις κυρώσεις, υπογραμμίζει ότι αν και στον συγκεκριμένο νόμο εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων, παύσης εργασιών και υποβολής μήνυσης, στην πραγματικότητα διαφαίνεται η πρόθεση του νομοθέτη για υποκατάστασή τους από μια αλληλουχία ενεργειών που αποσκοπούν στη «συμμόρφωση».

Οι νόμοι δημιουργούν «Βιολάντες»

Επίσης, η διαδικασία αδειοδότησης μιας επιχείρησης ή εγκατάστασης, υπογραμμίζει η «Αγωνιστική Συσπείρωση», σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Από το καθεστώς της χορήγησης άδειας ύστερα από αυτοψία της αδειοδοτούσας αρχής φτάσαμε στο σημερινό απαράδεκτο καθεστώς όπου οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ψηφιακά ορισμένα δικαιολογητικά και ξεκινούν τη λειτουργία τους. Ο επιτόπιος έλεγχος / αυτοψία απλώς «δύναται να πραγματοποιηθεί» όταν η επιχείρηση βρίσκεται εν λειτουργία. Βέβαια, είναι προφανές ότι αν διαπιστωθεί κάποια σοβαρή παράβαση στον έλεγχο που θα γίνει εκ των υστέρων οι εργαζόμενοι θα έχουν ήδη εκτεθεί στον κίνδυνο, ενώ με την υποστελέχωση και την αποδιάρθρωση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών ο έλεγχος μπορεί και να μη γίνει ποτέ...

Με βάση τα παραπάνω, η «Αγωνιστική Συσπείρωση» καλεί τους εργαζόμενους στην Επιθεώρηση να απορρίψουν αυτό το έκτρωμα! Να γίνουν άμεσα Γενικές Συνελεύσεις σε όλους τους συλλόγους και να αποφασιστούν κινητοποιήσεις τη μέρα που το νομοσχέδιο θα εισαχθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, με αίτημα την απόσυρση των απαράδεκτων αυτών διατάξεων. Η πρόταση της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» είναι να κηρυχθεί 24ωρη απεργία σε όλες τις υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.