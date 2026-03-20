ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Αιτία πολέμου» το νομοσχέδιο, μαζική συμμετοχή και χτες στην απεργία

Αποφασιστική απάντηση έδωσαν και χτες οι αυτοκινητιστές ταξί με καθολική συμμετοχή στην απεργία και συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, διαδηλώνοντας για τρίτη συνεχόμενη μέρα ενάντια στο νομοσχέδιο της περαιτέρω «απελευθέρωσης» που συζητιέται στη Βουλή.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να αποτελεί «αιτία πολέμου» για τους αυτοκινητιστές, η απεργία και οι μαζικές τους συγκεντρώσεις αποτελούν την κορύφωση πολύμηνων κινητοποιήσεων στην Αττική και σε πολλές άλλες πόλεις.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση περιλαμβάνει στο νομοσχέδιο για τις Μεταφορές που αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη βδομάδα, διατάξεις που τσακίζουν τους αυτοαπασχολούμενους και τους οδηγούς ταξί.

Μεταξύ άλλων, διατηρεί την υποχρεωτικότητα της αντικατάστασης οχημάτων Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ταξί) με τα πανάκριβα και δύσχρηστα ηλεκτρικά σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη από 1/1/2026.

Επιπλέον, συνεχίζει την «απελευθέρωση» του μεταφορικού έργου στην αστική μεταφορά, πριμοδοτώντας με όλους τους τρόπους τις εταιρείες ΕΙΧ, παρά τους όποιους ελιγμούς για να μετριάσει αντιδράσεις.

Επίσης, με το νομοσχέδιο θα απαιτείται ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης αντί «γενικής χρήσης» για την έκδοση ή την ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί, απειλώντας να διώξει από το επάγγελμα εκατοντάδες. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι μέτρο τρομοκράτησης και καταστολής, καθώς φωτογραφίζει ειδικά όσους αυτοκινητιστές αγωνίζονται, αφού αν κάποιος έχει καταδικαστεί για «παρακώλυση συγκοινωνιών», όπως συμβαίνει συνήθως με τις κινητοποιήσεις, δεν θα μπορεί να εκδώσει ή να ανανεώσει την άδειά του.

Τις άθλιες στοχεύσεις του νομοσχεδίου αποκαλύπτει το ΚΚΕ στη Βουλή

Τις άθλιες στοχεύσεις του νομοσχεδίου αποκαλύπτει το ΚΚΕ στη Βουλή

Τις άθλιες στοχεύσεις του νομοσχεδίου αποκάλυψε ήδη το ΚΚΕ στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην αρμόδια Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του Κόμματος Βασίλης Μεταξάς, μιλώντας ειδικά για το άρθρο 52 που προβλέπει την επέκταση της δράσης εταιρειών ΕΙΧ σε βάρος των ΤΑΞΙ στο μεταφορικό έργο, θύμισε ότι πρόκειται για ρύθμιση που παίρνει τη σκυτάλη από νόμους όπως αυτός του 2012. Φανερώνοντας ότι κάθε κυβέρνηση «χτίζει» τη στρατηγική της «απελευθέρωσης» πάνω σε ό,τι παρέλαβε από τους προκατόχους της, σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος νόμος του 2012 θεσμοθετούσε σαν ελάχιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης τις 12 ώρες. Από τότε, σταδιακά αυτός ο χρόνος μειωνόταν κατά παραγγελία των παραπάνω εταιρειών, για να φτάσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να την πάει στις 3 ώρες.

Τώρα λοιπόν έρχονται νέα μέτρα ενίσχυσης των ιδιωτικών εταιρειών, αφού αν περάσει το νομοσχέδιο ο υπουργός θα αποφασίζει την ελάχιστη διάρκεια σύμβασης ολικής μίσθωσης, την ελάχιστη χρέωση κ.ο.κ. «Είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις σας να δώσετε περισσότερους τρόπους να συγκεντρώσουν μεγαλύτερο κομμάτι του μεταφορικού έργου», σημείωσε ο Β. Μεταξάς. Ανέδειξε μάλιστα ότι μετά τις μεγάλες αντιδράσεις των αυτοκινητιστών η κυβέρνηση παραπέμπει τις πιο συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε υπουργική απόφαση. Δηλαδή θα φέρει μετά την ψήφιση τον τρόπο που θα εφαρμοστεί το άθλιο αυτό άρθρο, όπως την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης με οδηγό μέσω παρακρατήσεως, που δύναται να διαφέρει ανάλογα με το αν η σύμβαση μίσθωσης εκτελείται στην ηπειρωτική ή στη νησιωτική Ελλάδα, όπως ο καθορισμός του ελάχιστου χρόνου κράτησης στις συμβάσεις εκμίσθωσης, όπως η ελάχιστη χρέωση για τις εκμισθώσεις.

«Πληρωμένη απάντηση» στην κυβέρνηση δόθηκε από τον βουλευτή του ΚΚΕ και στους ισχυρισμούς της για το ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης που απαιτεί από τους αυτοκινητιστές, ότι τάχα έτσι θα σώσει τον κόσμο από ...εγκληματίες που έχουν πάρει άδειες ταξί. «Δεν είναι αυτά που λέτε στα κανάλια, ότι θα προστατεύσετε τον λαό από τους κακούργους», σημείωσε ο Βασίλης Μεταξάς, απευθυνόμενος στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών. Και ξεκαθάρισε ότι η διάταξη «στοχεύει στην καταστολή αγωνιστικών κινητοποιήσεων». Ανέδειξε μάλιστα ότι με βάση τους νόμους της κυβέρνησης οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες, που την ώρα της συζήτησης στη Βουλή διαδήλωναν απέξω ενάντια στο νομοσχέδιο, «θα μπορούσαν όλοι να μπουν μέσα για παρακώλυση συγκοινωνιών, και να τους αφαιρέσετε και την άδεια».

Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για την υποχρεωτική αντικατάσταση του στόλου με ηλεκτροκίνητα οχήματα, ο Β. Μεταξάς μετέφερε τη διαφωνία του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις των αυτοκινητιστών λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας των ηλεκτρικών οχημάτων.

«Βάζετε τον κόσμο να τρέχει πίσω από τις εφήμερες ανάγκες του κεφαλαίου, με τα διάφορα ενεργειακά μείγματα που ταιριάζουν στην ανάπτυξη της κερδοφορίας του την κάθε περίοδο, τα οποία αλλάζουν σαν τα πουκάμισα», σημείωσε ο Β. Μεταξάς, συμπληρώνοντας: «Θα ξεχάσουμε όταν βάζατε τα νοικοκυριά να αλλάξουν τους λέβητες πετρελαίου με φυσικό αέριο και μετά από λίγο αυξήθηκε στα ύψη η τιμή του; Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι η ηλεκτροκίνηση και η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη θα αποτελούν προτεραιότητα της ΕΕ - δηλαδή των μονοπωλίων της - στα επόμενα 2 ή 3 χρόνια; Με όλη αυτήν την κατάσταση που υπάρχει γύρω ως αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών; Ποιος θα πληρώσει πάλι την επόμενη αλλαγή ενεργειακού μείγματος;».

Και, κωδικοποιώντας τις θέσεις του ΚΚΕ, σημείωσε ότι «οι ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και των αυτοαπασχολούμενων στα ταξί μπορούν να εξασφαλιστούν από τελείως διαφορετική πολιτική, που έχει ως βάση την ανάπτυξη σύγχρονων, αναβαθμισμένων ΜΜΜ και τη στήριξη των ΑΔΧ για ατομική μεταφορά ως συμπληρωματικό μέσο μεταφοράς. Με βάση αυτό, το ΚΚΕ έχει αντιπαρατεθεί με τους νόμους "απελευθέρωσης" που προωθούν η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, για την εξυπηρέτηση του τουριστικού κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρήσεων στη μεταφορά κ.λπ.».