Παρασκευή 20 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Διαδηλώνουν σήμερα στο Σύνταγμα από όλη τη χώρα

Στο Σύνταγμα διαδηλώνουν σήμερα Παρασκευή οι συνταξιούχοι όλης της χώρας. Από τον Εβρο έως την Κρήτη και από τα Γιάννενα μέχρι τα νησιά, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, αναμένεται να δώσουν το αγωνιστικό «παρών» στην πλατεία Συντάγματος στις 12 μ., ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Για τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα έχουν οριστεί τρεις προσυγκεντρώσεις στις 11.30 π.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στην πλατεία Κοραή και στο Ζάππειο.

Από την Πάτρα δρομολογούνται δωρεάν λεωφορεία με αναχώρηση στις 8 π.μ. από το πάρκινγκ απέναντι από τη ΔΕΗ, όπως και από τον Αγιο Αθανάσιο στην πλατεία Μαρούδα.

Οι συνταξιούχοι δηλώνουν αποφασισμένοι να δυναμώσουν τους αγώνες τους για μια ζωή με αξιοπρέπεια, διεκδικώντας: Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις, καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης, καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους. Επίσης, να υπολογίζεται το ύψος της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού, να καταργηθούν η «εισφορά αλληλεγγύης» και η εισφορά για την Υγεία, να αποδίδεται η εθνική σύνταξη σε όλες τις συντάξεις.

Για την Υγεία, απαιτούν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, γιατρών, δημόσιους οίκους ευγηρίας. Επιπλέον, κοινωνικό τουρισμό για όλους και προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
«Στο φουλ οι μηχανές» των σωματείων για την επιτυχία της
Με σημαντικές αυξήσεις και άλλες κατακτήσεις η νέα Συλλογική Σύμβαση
Αυξήσεις στους μισθούς, μόνιμες προσλήψεις, ένταξη στα ΒΑΕ απαίτησαν οι υγειονομικοί
«Αιτία πολέμου» το νομοσχέδιο, μαζική συμμετοχή και χτες στην απεργία
 Ανοίγουν τον δρόμο για την κατάργηση της Επιθεώρησης Εργασίας
 Δεύτερο εργατικό «ατύχημα» σε 48 ώρες
 Ευρωενωσιακά «προγράμματα κατάρτισης» - μηχανισμοί στήριξης των εργοδοτών
 Αύριο Σάββατο το ετήσιο Συνέδριο
 Οι ...όψιμοι «φίλοι» και ο πραγματικός αντίπαλος των ταξιτζήδων
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
