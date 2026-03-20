ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Διαδηλώνουν σήμερα στο Σύνταγμα από όλη τη χώρα

Στο Σύνταγμα διαδηλώνουν σήμερα Παρασκευή οι συνταξιούχοι όλης της χώρας. Από τον Εβρο έως την Κρήτη και από τα Γιάννενα μέχρι τα νησιά, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, αναμένεται να δώσουν το αγωνιστικό «παρών» στην πλατεία Συντάγματος στις 12 μ., ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Για τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα έχουν οριστεί τρεις προσυγκεντρώσεις στις 11.30 π.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στην πλατεία Κοραή και στο Ζάππειο.

Από την Πάτρα δρομολογούνται δωρεάν λεωφορεία με αναχώρηση στις 8 π.μ. από το πάρκινγκ απέναντι από τη ΔΕΗ, όπως και από τον Αγιο Αθανάσιο στην πλατεία Μαρούδα.

Οι συνταξιούχοι δηλώνουν αποφασισμένοι να δυναμώσουν τους αγώνες τους για μια ζωή με αξιοπρέπεια, διεκδικώντας: Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις, καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης, καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους. Επίσης, να υπολογίζεται το ύψος της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού, να καταργηθούν η «εισφορά αλληλεγγύης» και η εισφορά για την Υγεία, να αποδίδεται η εθνική σύνταξη σε όλες τις συντάξεις.

Για την Υγεία, απαιτούν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, γιατρών, δημόσιους οίκους ευγηρίας. Επιπλέον, κοινωνικό τουρισμό για όλους και προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ.