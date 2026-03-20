Παρασκευή 20 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αύριο Σάββατο το ετήσιο Συνέδριο

Το ετήσιο Συνέδριό του πραγματοποιεί το Σάββατο 21 Μάρτη, στις 9 π.μ. (στην αίθουσα θεάτρου στο ισόγειο) το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, καλώντας σε μαζική συμμετοχή όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των σωματείων - μελών του.

Στόχος του Συνεδρίου είναι «να ανταλλάξουμε την πείρα που αποκτήσαμε από τους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες τον τελευταίο χρόνο και κυρίως να καταλήξουμε σε αποφάσεις για την ακόμα καλύτερη οργάνωση της πάλης των εργαζομένων του Πειραιά, ιδιαίτερα μπροστά στις νέες συνθήκες με την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων».

Μάλιστα, στην έναρξη του Συνεδρίου καλεί να δώσουν μαζικά «παρών» τα σωματεία του δημόσιου τομέα, άλλους φορείς του εργατικού - λαϊκού κινήματος της περιοχής του Πειραιά, τη νεολαία.

  • Στη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής απολογιστικής του Συνέλευσης θα προχωρήσει τη Δευτέρα 23 Μάρτη το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, στις 7 μ.μ. στα γραφεία του.
    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
