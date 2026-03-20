ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΛΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με σημαντικές αυξήσεις και άλλες κατακτήσεις η νέα Συλλογική Σύμβαση

Συνολική αύξηση 30% από το 2024 μέχρι και το 2026 | Ξεπάγωμα τριετιών κόντρα στον νόμο που τις ληστεύει

Την ώρα που η ηγεσία της ΓΣΕΕ και οι δυνάμεις του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού σε Ομοσπονδίες όπως η ΠΟΕΕΤ υπογράφουν με τους εργοδότες κατάπτυστες Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΚΣΣΕ) στα όρια του εθνικού κατώτατου μισθού, υλοποιώντας την άθλια «κοινωνική συμφωνία», εργαζόμενοι με τα σωματεία τους σε χώρους δουλειάς δίνουν τη μάχη για πραγματικές αυξήσεις, κόντρα στο ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Ξεχωρίζει αυτές τις μέρες το παράδειγμα του επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΛΤΑ στην Αττική, που μέσα από σημαντικές μάχες εδώ και καιρό, ανάγκασε την εργοδοσία να υπογράψει Επιχειρησιακή ΣΣΕ (ΕΣΣΕ) που προβλέπει αυξήσεις στους μισθούς και μια σειρά άλλες κατακτήσεις. Μάλιστα η ΣΣΕ προβλέπει και το «ξεπάγωμα» των τριετιών, σμπαραλιάζοντας στην πράξη τη σχετική «απαγόρευση» που προβλέπουν οι μνημονιακοί νόμοι και η μούφα «επαναφορά» των τριετιών που έκανε η κυβέρνηση πριν μερικά χρόνια, εξαφανίζοντας τα χρόνια 2012 - 2015.

Το Σωματείο, κόντρα στα καλέσματα κράτους και εργοδοσίας να προσαρμόσει τις διεκδικήσεις του στα «όρια» των «αντοχών» της ανταγωνιστικότητας, μπήκε μπροστά και οργάνωσε τη συλλογική δράση των εργαζομένων, έδωσε με επιτυχία τη μάχη για την ενεργή συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου αποφάσιζαν συλλογικά για την πορεία των διαπραγματεύσεων, την οργάνωση κινητοποιήσεων.

Η ΕΣΣΕ είναι ετήσια, αφορά το 2026 και αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων ΕΣΣΕ, των ετών 2024 και 2025. Ετσι, ενώ στα τέλη του 2023 ο κατώτατος μισθός των εργαζομένων στη ΔΕΛΤΑ στην Αττική ήταν 800 ευρώ και το κατώτατο μεροκάματο 35 ευρώ μεικτά, από 1η Γενάρη του 2026 διαμορφώνεται σε 1.050 ευρώ μισθό και 45,5 ευρώ μεροκάματο (υπολογισμένο στον μήνα ξεπερνά τα 1.100 ευρώ).

Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι με την πάλη τους, έχοντας μπροστάρη το Σωματείο τους, είδαν μέσα σε δύο χρόνια τον μισθό να αυξάνεται κατά 31,5% και το μεροκάματο κατά 30%. Και ενώ το 2024 ξεκίνησαν ουσιαστικά από τα όρια του εθνικού κατώτατου (780 ευρώ αρχές του 2024), έφτασαν σήμερα να παίρνουν 170 ευρώ πάνω από τον κατώτατο.

Περαιτέρω, οι εργαζόμενοι με το Σωματείο ακύρωσαν τους μνημονιακούς νόμους και κατάκτησαν το «ξεπάγωμα» των τριετιών της περιόδου 2012 - 2023, από φέτος έως το 2028, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι προηγούμενες ΕΣΣΕ.

Ετσι, ένας νεοπροσλαμβανόμενος υπάλληλος στη ΔΕΛΤΑ το 2026 που είχε προϋπηρεσία και σε άλλο κλάδο θα πάρει κατώτατο μισθό 1.050 ευρώ και 10% αύξηση για κάθε τριετία που ξεπαγώνει, συνολικά 30% έως το 2028. Αντίστοιχα, ένας νεοπροσλαμβανόμενος εργατοτεχνίτης το 2026 θα πάρει 45,5 ευρώ μεροκάματο και 5% για κάθε τριετία που ξεπαγώνει, μέχρι 5 τριετίες (οι 4 από την περίοδο 2012 - 2023 και μία που διανύει), συνολική αύξηση 30% έως το 2028.

Ακόμα, θα πρέπει να προστεθούν και οι όποιες αυξήσεις δοθούν στις επόμενες ΕΣΣΕ των ετών 2027 και 2028.

Επιπλέον η ΕΣΣΕ 2026 προβλέπει μεταξύ άλλων:

- Η αποζημίωση απόλυσης λόγω πλήρους ή μειωμένης σύνταξης ανέρχεται στο 100% του ποσού της αποζημίωσης (ενώ με βάση τον νόμο είναι 40%).

- Επαναφορά των μισθών στα επίπεδα πριν από τη μείωση που είχαν υποστεί το 2022, για τους εργαζόμενους που συνταξιοδοτούνται σε 2 έτη.

- Προσαύξηση αμοιβής Κυριακής και αργίας από 75% σε 80%.

- Προσαύξηση αμοιβής απασχόλησης κατά την 6η μέρα της βδομάδας από 40% σε 60%. Για την απασχόληση της μέρας αυτής θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.

- Μισθολογική κάλυψη από την εταιρεία σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας άνω του ενός μήνα (η διαφορά που προκύπτει από τον ΕΦΚΑ και την ιδιωτική ασφάλεια υγείας).

- Ενάντια στον νόμο για την κατάτμηση της κανονικής άδειας, η ΕΣΣΕ κατοχυρώνει συνεχόμενη καλοκαιρινή άδεια 2 εβδομάδων στο διάστημα 1/6/206 έως 15/9/2026.

- Στα παιδιά των εργαζομένων τα οποία εισάγονται σε ΑΕΙ - ΤΕΙ θα χορηγείται δωροεπιταγή 500 ευρώ.

Επιπλέον διατηρούνται κατακτήσεις της προηγούμενης ΕΣΣΕ, όπως:

- Προσαύξηση 50 ευρώ για: Τους εργαζόμενους που θα ενταχθούν στις ειδικότητες control, παστεριωτές, χειριστές εμφιάλωσης, βοηθοί clark, pickers αποθήκης και χειριστής συντηρητής βιολογικού. Τους εργαζόμενους (ανθυγιεινής εργασίας) που θα ενταχθούν στην ειδικότητα του παστεριωτή.

- Επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ για όσους συμπληρώσουν 18 έτη προϋπηρεσίας στην εταιρεία και εντάσσονται στις ειδικότητες χειριστές παραγωγής (εμφιάλωσης, συσκευασίας, control / παστερίωση).

- Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

- 12 μέρες υποχρεωτικής αργίας.

- Το διάλειμμα συνυπολογίζεται στον 8ωρο χρόνο εργασίας. Για τους εργαζόμενους της αποθήκης σε συνθήκες συντήρησης (4 - 8 βαθμοί Κελσίου) ο ισχύων χρόνος διαλείμματος προσαυξάνεται κατά 10 λεπτά ημερησίως.

- Η άδεια πατρότητας επαυξάνεται κατά 10 εργάσιμες μέρες.

- Η εταιρεία δεν θα προβεί σε καμία διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εφαρμογή του άρθρου 202 του ΠΔ 62/2025.

- Για τους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους απασχόλησης η σύμβασή τους θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

«Συνεχίζουμε αταλάντευτα για το δίκιο μας»

Το Σωματείο, γνωρίζοντας ότι η νέα ΕΣΣΕ είναι ένα θετικό βήμα αλλά όχι πανάκεια, τονίζει πως με παρακαταθήκη αυτή «δυναμώνουμε τη δράση μας, συνεχίζουμε να παλεύουμε αταλάντευτα για το δίκιο μας, για την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών».

Αναδεικνύοντας τον δρόμο που οδήγησε στην ΕΣΣΕ, τονίζει: «Η μαζική συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις απέναντι στο νέο αντεργατικό έκτρωμα και στο εργοδοτικό έγκλημα στη "Βιολάντα", αλλά και η απεργιακή κινητοποίηση για να σπάσει η αδιαλλαξία της εργοδοσίας για τους όρους της νέας ΕΣΣΕ, δείχνουν ότι ο μόνος δρόμος για να έχουμε κατακτήσεις με κριτήριο τις ανάγκες μας είναι η σύγκρουση με όσους βάζουν στο στόχαστρο τη ζωή μας και τη δουλειά με δικαιώματα. Η ενότητα και η συσπείρωση των εργαζομένων στο Σωματείο ήταν η απάντηση στην εργοδοσία, που ακόμα κι όταν είχαν συμφωνηθεί οι όροι της νέας ΕΣΣΕ, επιχείρησε να φέρει όρους προς υπογραφή που δεν είχαν ποτέ συζητηθεί ή συμφωνηθεί, βάζοντας εμπόδια για να καθυστερήσει την υπογραφή της».

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους σε αγωνιστική ετοιμότητα απέναντι στους σχεδιασμούς της εργοδοσίας για τη διάσπαση της ενότητάς τους και υπογραμμίζει: «Σε έναν κόσμο που φλέγεται από τις πολεμικές συγκρούσεις και σκοτώνονται οι λαοί για του αφέντη το φαΐ, βγαίνουμε μπροστά σαν μια γροθιά και διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, βαδίζοντας τον δρόμο της ανατροπής της πολιτικής του κέρδους, για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας, βάζοντας τη δική μας σφραγίδα στις εξελίξεις».

Συνεχίζει τον αγώνα για την ΣΣΕ και στην «Tasty Foods»

Σε δίωρες στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες και Γενικές Συνελεύσεις που θα γίνουν στην καντίνα του εργοστασίου προχωρά σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων «Tasty Foods», δίνοντας συνέχεια στον αγώνα για την υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης με ουσιαστικές αυξήσεις και δικαιώματα.

Σωματείο και εργαζόμενοι διεκδικούν: 10% αύξηση σε όλους, άνευ αξιολογήσεων, ανεξαιρέτως τμήματος, ειδικότητας κ.λπ. 42 ευρώ κατώτατο μεροκάματο και 1.050 ευρώ κατώτατο μισθό. Κατάργηση του δουλεμπορίου της «Adecco» και πρόσληψη όλων των συναδέλφων ως «Pepsico». Δουλειά με αξιοπρέπεια και κατάλληλες συνθήκες υγείας και ασφάλειας.