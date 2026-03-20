«HELLENIC TRAIN» - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΡΕΝΤΗ

Δεύτερο εργατικό «ατύχημα» σε 48 ώρες

Δεν πρόλαβαν καλά - καλά να περάσουν 48 ώρες από το προηγούμενο εργατικό «ατύχημα» στο μηχανοστάσιο της «Hellenic Train» στου Ρέντη και χθες άλλος ένας εργαζόμενος, αυτήν τη φορά από τον καθαρισμό, χτύπησε την ώρα της βάρδιάς του μέσα στις εγκαταστάσεις, καταγγέλλει η ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών.

Το πρώτο «ατύχημα» έγινε την περασμένη Δευτέρα, όταν μηχανοδηγός τραυματίστηκε πέφτοντας στο κενό μεταξύ συρμού και αποβάθρας στο μηχανοστάσιο, καθώς η αποβάθρα δεν είναι προσαρμοσμένη σε αυτού του είδους τους συρμούς.

Σημειώνεται ότι και στα δύο «ατυχήματα» η «Hellenic Train» δεν είχε εξασφαλίσει τα απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση της εργασίας για να μπορούν να ανέβουν και να κατέβουν οι εργαζόμενοι στις αμαξοστοιχίες, με αποτέλεσμα να πέσουν και στις δύο περιπτώσεις από ύψος και να τραυματιστούν.

Με αφορμή το συγκεκριμένο συμβάν, η ΔΕΣΚ ανέδειξε την εντατικοποίηση της εργασίας ως βασικό παράγοντα κινδύνου, καθώς η εταιρεία μιλάει για αύξηση του εργάσιμου χρόνου από 40 σε 63 ώρες εργασίας τη βδομάδα, υπάρχει έλλειψη προσωπικού σε κάθε ειδικότητα και κάθε πόστο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρωθούν όλες οι βάρδιες, να καλύπτονται κενά με υπερεργασία, να εκτελούνται εργασίες με ελλιπή μέσα και να υπάρχουν ακατάλληλες εγκαταστάσεις.

Η ΔΕΣΚ απευθυνόμενη στους εργαζόμενους τονίζει πως «δεν υπάρχουν περιθώρια αναμονής, ο μόνος δρόμος για να μην σακατευόμαστε και να γυρνάμε στα σπίτια μας υγιείς» είναι ο αγώνας κόντρα στα συμφέροντα της εργοδοσίας, παλεύοντας για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Και προβάλλει μεταξύ άλλων αιτήματα όπως: Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με συγκροτημένα δικαιώματα, αντίστοιχη εξειδίκευση και πιστοποίηση του προσωπικού, όχι στην αύξηση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, γενναίες και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κανένα κομμένο ρεπό, καμία κομμένη άδεια, να προχωρήσουν τώρα οι πιστοποιήσεις των μηχανοδηγών κ.ά.