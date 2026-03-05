SUPER LEAGUE

Στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, στην τετράδα ο ΠΑΟ

Με τον ΠΑΟΚ να επιστρέφει στην κορυφή της βαθμολογίας και τον Παναθηναϊκό να παίρνει ισχυρό προβάδισμα για την 4η θέση, χθες έκλεισαν οι εκκρεμότητες στη Super League σε ό,τι αφορά τους αγώνες που είχαν αναβληθεί.

Στη Νεάπολη ο ΠΑΟΚ σε εξ αναβολής ματς της 18ης αγωνιστικής νίκησε την Κηφισιά με 4-1 (Γερμέγεφ 42' πέναλτι, 72' πέναλτι, Μπάμπα 88', Κωνσταντέλιας 90'+3 - Ρουκουνάκης 60') και ξαναβρέθηκε στην 1η θέση, πιάνοντας Ολυμπιακό και ΑΕΚ και υπερτερώντας στην ισοβαθμία. Ο «Δικέφαλος του Βορρά», με πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών, συνάντησε αρκετά προβλήματα για μεγάλο διάστημα από τους αξιόμαχους γηπεδούχους, οι οποίοι ισοφάρισαν σε 1-1, ωστόσο βρήκε τις λύσεις στο τελευταίο εικοσάλεπτο για να φύγει με την πολύτιμη νίκη.

Στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ο Παναθηναϊκός σε εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής νίκησε τον ΟΦΗ επίσης με 4-1 (Γεντβάι 7', Ρ. Σάντσες 15', Σαντίνο 51', Ζαρουρί 86' - Σαλτσέδο 45'+1) και πέρασε μόνος 4ος, αποκτώντας προβάδισμα έναντι του Λεβαδειακού στη μάχη για την τετράδα. Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την πιο εντυπωσιακή τους εμφάνιση μέσα στη σεζόν και προηγήθηκαν νωρίς με 2-0, ενώ παρά τη μείωση του σκορ από τους Κρητικούς πριν την ανάπαυλα δεν πτοήθηκαν και συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό εδραίωσαν τη νίκη τους στο β' μέρος.