Πέμπτη 5 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Εφυγε» ο Βασίλης Δανιήλ

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Βασίλης Δανιήλ, μια εμβληματική μορφή των πάγκων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην πλούσια καριέρα του ως προπονητής ο Βασίλης Δανιήλ συνδέθηκε κυρίως με τον Παναθηναϊκό, ενώ διατέλεσε και τεχνικός της Εθνικής ομάδας ανδρών.

Υπήρξε τεχνικός των «πρασίνων» σε τρεις περιόδους (1986 - 1988, 1990 - 1992 και 1997 - 1999) και γνώρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του με το «τριφύλλι», κατακτώντας το νταμπλ το 1991 και φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 1987 - 1988, ενώ κατέχει και τον τίτλο του πολυνίκη προπονητή του συλλόγου, μετρώντας 108 νίκες σε 161 αγώνες.

Σταματώντας πρόωρα την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής λόγω σοβαρού τραυματισμού, ο Β. Δανιήλ ξεκίνησε την πορεία του ως προπονητής περνώντας από τους πάγκους αρκετών ελληνικών ομάδων, και συγκεκριμένα: Νίκης Βόλου, ΑΟ Πάτραι, ΑΟ Ξάνθη, Δήμητρας Τρικάλων, ΑΟ Καβάλα, Καστοριάς, Απόλλωνα Καλαμαριάς, Ολυμπιακού Βόλου, Λάρισας, Πανηλειακού.

Για δύο χρόνια διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής (1999 - 2001) και σε 30 αγώνες είχε απολογισμό 14 νίκες, 8 ισοπαλίες και 8 ήττες.

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
